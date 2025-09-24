24 de septiembre de 2025 Inicio
Cuál es la sofisticada barra de sushi de Villa Devoto

Neko Villa Devoto es la tercera sede de la marca nikkei, nacida en Villa Crespo y con un segundo local en Belgrano, que ahora propone una experiencia íntima y sofisticada en el corazón del barrio.

Hace un par de meses, Neko llegó a Villa Devoto y se sumó como un competidor destacado en este polo gastronómico en vertiginoso ascenso. Desde su origen en 2019, la marca se ha consolidado como un referente de la culinaria nikkei porteña. Su primer espacio, en Villa Crespo, sentó las bases con un sushi de alta calidad, generando un fuerte boca a boca. En 2024 llegó el local de Belgrano, que definió el concepto de restaurante con una cocina nikkei moderna, incorporando guiños de otras culinarias del mundo. Ahora, el salón de Villa Devoto profundiza esta búsqueda con un formato de barra de escala reducida que reafirma la identidad de Neko: técnica precisa, ingredientes premium y creatividad en cada plato. Al mismo tiempo, esta sede pone el foco en lo visual, recreando un templo japonés contemporáneo que invita a viajar con los sentidos.

El nuevo espacio se despliega alrededor de una barra de sushi para 12 comensales, que funciona como escenario y experiencia. Allí, frente al cliente, los cocineros trabajan cada pieza en tiempo real, convirtiendo la degustación en un momento sensorial y participativo. Con apenas tres mesas para dos personas, la propuesta se piensa íntima, exclusiva y diseñada al detalle.

El ambiente lleva la firma de Art Walls Architecture, con una barra curva en mármol y en la base madera maciza en forma de escamas, paredes de travertino que conviven con luces tenues y textiles trabajados a mano. Una imponente puerta circular con grandes manijones de bronce da paso a un espacio moderno y cálido, donde el diseño sofisticado se entrelaza con elementos de la cultura nipona.

Qué pedir en Neko Devoto

La carta se organiza en sets, entradas, rolls, nigiris, noritacos, tiraditos y ceviches, combinando tradición japonesa y frescura peruana. Entre los imperdibles figuran los noritacos (alga tempurizada, base de arroz y rellenos creativos), como el Anticuchero, con langostino anticuchero, salsa rocoto, lima y palta, o el gran favorito con vieiras, manteca thai y un toque spicy de maracuyá. Se venden por unidad y en box, y los mismos rellenos también se pueden pedir en formato handroll.

Los nigiris son protagonistas, como la variedad de wagyu flambeado con gotas de lima y chalaca, o el Garlic, con pesca blanca, crocante de ajo, almendras y aceite de sésamo. Vienen por dos unidades o en selección de 8. Entre los rolls, está el Yakiniku, con trucha, palta y queso, cubierto de mango flambeado con yakiniku, chili jam y coco tostado (todos por 10 unidades). A eso se suman los tiraditos, como el de trucha flambeado con aceite de trufa y sal en escamas, y ceviches como el de Wasabi, completando un menú pensado para explorar texturas y contrastes. El cierre dulce incluye opciones como la pavlova de maracuyá, con merengue, cremoso de chocolate blanco y maracuyá, curd y diplomata de maracuyá, y cubos de piña fresca.

Durante la semana, al mediodía, Neko ofrece sets a precio especial desde $24 000, con piezas variadas a elección del sushiman, y la posibilidad de sumar postre y café o té por un costo adicional. Exclusivamente los miércoles por la noche, se realiza la Fiesta de Nigiris, de 19 a 21 h, una experiencia estilo omakase con nigiris y vinos. Más detalles y reservas vía whatsapp al +54 9 11 2617-9955.

Todo esto se acompaña con coctelería de la casa, como la variedad Vinito, bebida clarificada y refrescante a base de vodka, verjus, jugo de manzana y palo santo. También hay vinos por copa, cerveza Minga y opciones sin alcohol, como té Dilmah o limonadas frescas.

Un plan perfecto, ya sea para una primera cita, compartir con amigos en la barra o simplemente darse un capricho de sushi en solitario. También hay take away para disfrutar en casa.

Dónde queda Neko

Está en Mercedes 3940, Villa Devoto. Mas información en Instagram: @nekosushi.ar

