Cuál es la historia de Larry Ellison, el millonario que superó a Bill Gates y Warren Buffett en el top 5 de más ricos del mundo

Larry Ellison Bloomberg

Quién es Larry Ellison, el millonario que llegó al puesto cinco en fortunas superando a Bill Gates y Warren Buffett

Larry Ellison es una de las figuras en el mundo empresarial más importantes en este momento. En los últimos días, superó a Bill Gates, Warren Buffett y Steve Ballmer en el ránking de los multimillonarios con un patrimonio neto que ahora se eleva a los (u$s 168.000 millones. Es así que dejó atrás a Bill Gates ((u$s 158.000 millones), Warren Buffett (u$s 145.000 millones) y Ballmer ((u$s 144.000 millones), posicionándose como el quinto hombre más rico del planeta. Este logro lo coloca en una trayectoria ascendente que lo acerca cada vez más a Mark Zuckerberg ((u$s179.000 millones) y Bernard Arnault ((u$s 180.000 millones).

Este movimiento se debió gracias a una de las últimas jornadas financieras, la cual llevó a que sume más de u$s14.100 millones. Este aumento vertiginoso se atribuye directamente al excepcional rendimiento de Oracle en la Bolsa de Nueva York, donde las acciones de la compañía experimentaron un alza superior al 11% tras la presentación de resultados financieros que superaron con creces las proyecciones de los analistas más optimistas.

La empresa reportó ganancias de USD 1,39 por acción sobre ventas totales de USD 13.300 millones, cifras que eclipsaron las expectativas de los expertos que anticipaban (u$s 1,33 por acción y (u$s 13.200 millones en ventas, respectivamente. Estos resultados consolidan a esta empresa en su posición como un jugador clave en la industria global de software y servicios en la nube.

Larry Ellison Forbes

Además de los impresionantes resultados financieros, Oracle reveló una asociación multinube con Amazon Web Services (AWS), el proveedor líder de servicios en la nube a nivel mundial por participación de mercado. Esta colaboración le permite ofrecer a sus clientes una integración sin fisuras entre los servicios de AWS y la tecnología de bases de datos de vanguardia de Oracle, incluida su innovadora base de datos autónoma.

El propio Larry Ellison subrayó la trascendencia de esta alianza, enfatizando el compromiso de Oracle y Amazon para proporcionar a los clientes la flexibilidad y opciones que demandan en el actual panorama tecnológico. "Para satisfacer esta demanda y dar a los clientes la elección y flexibilidad que desean, Amazon y Oracle están conectando sin problemas los servicios de AWS con la última tecnología de bases de datos de Oracle, incluida la base de datos autónoma de Oracle", explicó.