Cuál es la dieta ideal para pasar entre las fiestas sin subir mucho de peso.

Conocé los consejos para no aumentar de peso durante las fiestas. Se recomienda seguirlos al pie de la letra durante todo el año para llevar una vida sana y saludable.

Las fiestas de fin de año es una excusa no solo para juntarse con amigos, familiares, etc., para celebrar, sino que son fechas en las que se suele consumir una enorme cantidad de calorías. Ante esto, los nutricionistas y especialistas recomiendan moderar el consumo para no aumentar de peso.