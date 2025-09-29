29 de septiembre de 2025 Inicio
En Vivo

El particular truco para ahorrar energía cuando usamos el microondas

Se trata de un consejo simple y efectivo para que los alimentos se calienten sin necesidad de gastar tanta energía.

Por
El truco infalible para mejorar la eficiencia de tu microondas.

El truco infalible para mejorar la eficiencia de tu microondas.

Freepik

El microondas es uno de los electrodomésticos más utilizados en las casas en el día a día, ya que se usa para calentar, recalentar y hasta descongelar alimentos. Sin embargo, al tener un uso frecuente se trata de uno de los aparatos que más energía consumen en el hogar, lo que puede impactar en el bolsillo con la factura.

Octubre arranca con subas en alquileres, transporte, prepagas, colegios y servicios
Te puede interesar:

Octubre arranca con subas en alquileres, transporte, prepagas, colegios y servicios

Afortunadamente, existe un truco infalible para, a la hora de usar este electrodoméstico, mejorar su eficiencia y ahorrar energía. Se trata de un truco simple y efectivo, para el cual solo se necesita una esponja. Con un paso a paso sencillo, podrás evitar un gasto excesivo de energía en tu hogar.

De esta forma, uno puede asegurarse una limpieza rápida, así como una mejor conservación de los alimentos, ya que evita que estos se sequen durante el proceso de calentamiento, especialmente en comidas que suelen perder humedad.

Microondas
Cómo limpiar el microondas con vinagre

Cómo limpiar el microondas con vinagre

Cómo ahorrar energía al usar el microondas

Cuando una esponja húmeda se coloca en el microondas, el agua que contiene comienza a evaporarse y genera vapor, y este vapor distribuye mejor el calor y acelera el calentamiento de los alimentos de manera uniforme y eficiente. De esta manera, se reduce el tiempo de cocción y, por lo tanto, el microondas consume menos energía. Estos son los pasos a seguir:

  1. Humedecer la esponja: tomar una esponja limpia y mojarla bien en agua, y asegurarse de que esté húmeda pero no gotee.
  2. Introducir en el microondas: colocar la esponja húmeda junto con el plato que quiera calentar, asegurarse de posicionarla en un costado para que no interfiera con el alimento.
  3. Calentar los alimentos: configurar el microondas como de costumbre, y notará que los alimentos se calientan más rápido y con menos pérdida de humedad.

Noticias relacionadas

Desde el viernes, quienes compren dólar oficial no podrán operar con los financieros por 90 días. 

Primer impacto del nuevo cepo: sube el oficial y se achica la brecha con el blue

Conocé las diversas categorías del Monotributo para empezar a formar parte de ARCA

Esta categoría especial del Monotributo de ARCA te permite ingresar al sistema jubilatorio pagando menos: cuál es

La nueva disposición del Banco Central podría aumentar la presión tanto sobre el dólar oficial como sobre el blue.

Nuevas restricciones cambiarias al dólar: qué se puede comprar, qué no y cómo operar

Desde el 29 de noviembre hasta el 1 de diciembre, Aerolíneas Argentinas lanza su Aerolíneas Friday.

De 3 a 12 cuotas sin interés en vuelos nacionales: cuánto dura la promoción que lanzó Aerolíneas Argentinas

Los beneficios a los que pueden acceder las empleadas domésticas con ANSES.

Atención empleadas domésticas: a qué beneficios de ANSES pueden acceder en octubre 2025

Anses entrega más de $400.000 en octubre a un grupo específico de beneficiarios.

ANSES paga $408.616 desde el 9 de octubre: todo lo que tenés que saber

Rating Cero

La segunda película de Los Simpson llegará casi 20 años después de la primera.

Disney anunció la esperada segunda película de Los Simpson: cuándo se estrena

Uno de los aspectos más destacados de Incontrolables es la representación de una amplia diversidad de identidades de género y sexualidad. La miniserie explora secretos ocultos en un centro para adolescentes.
play

Todos hablan de Incontrolables y su suspenso lo hace valer: de qué se trata la nueva serie de Netflix

De qué se tratan estos flamantes estrenos de Netflix.
play

Tres películas de Netflix que se estrenaron hace poco y mezclan drama, comedia, romance, acción y suspenso

S﻿egún ella es una declaración de estilo.

Cuál es el perfume favorito de Cami Mayan: este es su precio

Fueron fotografiados mientras recorrían tranquilamente las calles de Manhattan.

Leonardo DiCaprio paseó con su novia y sorprendió a todos en Nueva York: ¿qué hizo?

Ricky Montaner y Stefi Roitman están casados desde 2022.

Ricky Montaner habría sido infiel a Stefi Roitman con una ex-Gran Hermano: de quién se trata

últimas noticias

La segunda película de Los Simpson llegará casi 20 años después de la primera.

Disney anunció la esperada segunda película de Los Simpson: cuándo se estrena

Hace 16 minutos
play
Uno de los aspectos más destacados de Incontrolables es la representación de una amplia diversidad de identidades de género y sexualidad. La miniserie explora secretos ocultos en un centro para adolescentes.

Todos hablan de Incontrolables y su suspenso lo hace valer: de qué se trata la nueva serie de Netflix

Hace 21 minutos
play

Triple femicidio en Florencio Varela: el abogado de la sobrina de Sotacuro negó su participación en el hecho

Hace 30 minutos
play
De qué se tratan estos flamantes estrenos de Netflix.

Tres películas de Netflix que se estrenaron hace poco y mezclan drama, comedia, romance, acción y suspenso

Hace 33 minutos
S﻿egún ella es una declaración de estilo.

Cuál es el perfume favorito de Cami Mayan: este es su precio

Hace 34 minutos