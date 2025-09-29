El particular truco para ahorrar energía cuando usamos el microondas

El truco infalible para mejorar la eficiencia de tu microondas. Freepik

El microondas es uno de los electrodomésticos más utilizados en las casas en el día a día, ya que se usa para calentar, recalentar y hasta descongelar alimentos. Sin embargo, al tener un uso frecuente se trata de uno de los aparatos que más energía consumen en el hogar, lo que puede impactar en el bolsillo con la factura.

Afortunadamente, existe un truco infalible para, a la hora de usar este electrodoméstico, mejorar su eficiencia y ahorrar energía. Se trata de un truco simple y efectivo, para el cual solo se necesita una esponja. Con un paso a paso sencillo, podrás evitar un gasto excesivo de energía en tu hogar.

De esta forma, uno puede asegurarse una limpieza rápida, así como una mejor conservación de los alimentos, ya que evita que estos se sequen durante el proceso de calentamiento, especialmente en comidas que suelen perder humedad.

Cómo ahorrar energía al usar el microondas Cuando una esponja húmeda se coloca en el microondas, el agua que contiene comienza a evaporarse y genera vapor, y este vapor distribuye mejor el calor y acelera el calentamiento de los alimentos de manera uniforme y eficiente. De esta manera, se reduce el tiempo de cocción y, por lo tanto, el microondas consume menos energía. Estos son los pasos a seguir: