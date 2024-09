Cuál es el truco casero para eliminar el mal olor de tus zapatillas

Gracias a este truco casero es posible terminar con el mal olor de las zapatillas utilizando ingredientes que la mayoría de las personas ya tienen en su casa. Lo mejor de todo es que no requiere de productos especializados ni caros, convirtiéndolo en una opción accesible y práctica para todas las personas que tienen este problema.

Cómo es el truco casero para limpiar las zapatillas y que no tengan mal olor

Este método aprovecha las propiedades desodorizantes y absorbentes de ingredientes comunes para crear una solución efectiva contra los malos olores en el calzado. El elemento principal de este truco es el bicarbonato de sodio, conocido por su capacidad para neutralizar olores y eliminar bacterias.

Materiales para eliminar el mal olor de las zapatillas

Bicarbonato de sodio

Aceite esencial

Dos pedazos de tela porosa

Gomitas elásticas

Cómo preparar las bolsas que eliminan el olor de las zapatillas

El proceso de preparación es sencillo y rápido. Se debe comenzar tomando los dos trozos de tela porosa. Es importante que la tela sea transpirable para permitir que los ingredientes actúen eficazmente. En cada uno de estos retazos, colocar unas cucharadas de bicarbonato de sodio. La cantidad puede variar dependiendo del tamaño de las zapatillas, pero generalmente con dos o tres cucharadas es suficiente.

A continuación, añadir unas gotas de aceite esencial de aroma a elección sobre el bicarbonato de sodio en cada trozo. Esto no solo ayudará a combatir el mal olor, sino que también dejará un aroma fresco en las zapatillas.

Una vez que se haya colocado el bicarbonato y el aceite esencial, es momento de cerrar los retazos. Se debe tomar cada pedazo de tela y cerrarlo formando una pequeña bolsa, asegurándola con una gomita elástica. Se debe asegurar de que el cierre sea firme para evitar que el contenido se vuelque dentro de las zapatillas.

Zapatillas Freepik

El paso siguiente será colocar una bolsa en cada zapatilla durante el tiempo en que no se la esté utilizando. Lo ideal es dejarlas dentro del calzado durante la noche o en los períodos en que no se use por varias horas. Esto permitirá que el bicarbonato de sodio absorba la humedad y los malos olores, mientras que el aceite esencial proporcionará una fragancia agradable.

Hay que aclarar que esta solución no es permanente. Con el tiempo, el bicarbonato de sodio se saturará y perderá su efectividad. En el momento que empiece a desprender mal olor será cuando haya que renovar el procedimiento. Este método no solo es efectivo para eliminar los olores existentes, sino que también ayuda a prevenirlos. Además, tiene la ventaja de ser completamente natural y libre de químicos agresivos. Es una alternativa ecológica y económica a los productos comerciales, que muchas veces contienen sustancias que pueden ser irritantes o dañinas para la piel.