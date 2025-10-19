Esto le pasa al cuerpo si estás muchas horas sentado

Pasar gran parte del día en una silla puede acelerar el envejecimiento, afectar los órganos y aumentar el riesgo de enfermedades graves.

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), pasar demasiadas horas sentado está detrás de millones de muertes anuales y representa un riesgo similar —o incluso mayor— al del tabaquismo. Lo más alarmante es que muchas de esas consecuencias se acumulan sin que las personas lo noten, hasta que el cuerpo empieza a pasar factura.

Estudios publicados en revistas médicas como The Lancet y Diabetes Care coinciden: cuanto más tiempo permanecemos inmóviles, más se alteran funciones básicas del organismo , desde la circulación hasta el metabolismo. El cuerpo, diseñado para moverse, reacciona como si estuviera “apagándose” lentamente. Incluso quienes hacen ejercicio con regularidad no logran compensar del todo el daño de permanecer sentados ocho o más horas por día.

Los especialistas llaman a este fenómeno “la enfermedad del sedentarismo”. Detrás de ese término técnico se esconden consecuencias muy reales: dolores persistentes, trastornos digestivos, ansiedad, problemas cardíacos y una reducción general de la esperanza de vida . El problema no es solo cuánto tiempo se pasa sentado, sino cómo esa rutina se vuelve parte estructural de la vida moderna, desde la oficina hasta el hogar.

Cuando alguien pasa horas sin levantarse, la sangre se acumula en las piernas y la circulación se enlentece, aumentando el riesgo de trombosis y varices. El páncreas , al no recibir señales de movimiento, produce insulina en exceso , lo que dispara el riesgo de diabetes tipo 2. Al mismo tiempo, los músculos del abdomen y los glúteos se debilitan, el metabolismo se frena y las calorías no se queman con la misma eficacia.

El impacto también llega a la columna vertebral. Los discos intervertebrales se comprimen y la postura encorvada genera contracturas que pueden derivar en lumbalgia crónica. Un estudio de Spine Journal advierte que más del 70% de las personas que trabajan en escritorio sufre dolor lumbar recurrente. Y no se trata solo de malestar físico: la inmovilidad prolongada reduce la oxigenación cerebral y altera los niveles de serotonina, lo que incrementa la probabilidad de sufrir depresión o ansiedad.

El corazón, por su parte, paga un alto precio. La falta de movimiento aumenta la presión arterial y eleva el colesterol malo (LDL), creando el terreno ideal para infartos y accidentes cerebrovasculares. Incluso los pulmones se ven afectados, ya que la posición encorvada limita la expansión del diafragma y disminuye la capacidad respiratoria en más de un 20%, según la American Journal of Respiratory Medicine.

sentado-sedentario-salud

Como si fuera poco, la digestión se vuelve más lenta: el intestino pierde ritmo, se acumulan gases y aparecen problemas como el estreñimiento o la diverticulitis. Todo esto configura un círculo vicioso: cuanto más malestar físico hay, menos ganas existen de moverse.

Frente a este panorama, los médicos recomiendan hacer pausas activas cada media hora, levantarse, estirar las piernas o caminar unos minutos. También sugieren alternar entre estar sentado y de pie, mantener una buena postura y realizar actividad física regular. Pequeños cambios que, según la OMS, pueden reducir hasta un 30% el riesgo de enfermedades vinculadas al sedentarismo.