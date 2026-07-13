13 de julio de 2026 Inicio
En Vivo

Corrientes apuesta a la naturaleza, la pesca, la fe y la cultura para las vacaciones de invierno

Con una agenda integral, la provincia busca consolidarse entre los destinos más elegidos del país.

Por
Bajo el lema Corrientes te reinicia

Bajo el lema "Corrientes te reinicia", la provincia propone una agenda integral de actividades.

Con los Esteros del Iberá, la pesca deportiva en los ríos Paraná y Uruguay, las tradicionales celebraciones de Itatí y una agenda cultural en la capital provincial, Corrientes presenta una propuesta integral para atraer turistas durante el receso invernal.

Te puede interesar:

Caída del turismo: preocupación por las bajas reservas en la Costa Atlántica para las vacaciones de invierno

En un contexto en el que los viajeros buscan cada vez más experiencias vinculadas con la naturaleza, el bienestar y las escapadas de cercanía, Corrientes busca posicionarse entre los destinos protagonistas de estas vacaciones de invierno con una oferta que reúne algunos de los principales atractivos turísticos del país. Bajo el lema "Corrientes te reinicia", la provincia propone una combinación de ecoturismo, pesca deportiva, turismo religioso, patrimonio histórico y experiencias culturales que permiten disfrutar de alternativas para todos los perfiles de visitantes.

El gran emblema de la temporada vuelve a ser los Esteros del Iberá, uno de los humedales más importantes del planeta y uno de los principales destinos de naturaleza de la Argentina. Durante el invierno, las condiciones climáticas favorecen el avistaje de fauna y las actividades al aire libre, permitiendo recorrer lagunas, esteros y montes nativos donde habitan carpinchos, yacarés, ciervos de los pantanos, monos carayá y una extraordinaria diversidad de aves. La experiencia se completa con el contacto directo con las comunidades locales, cuya gastronomía, tradiciones y modo de vida enriquecen la propuesta turística.

Otro de los productos que distingue a Corrientes es la pesca deportiva, actividad que encuentra en los ríos Paraná y Uruguay algunos de los escenarios más reconocidos del país. Con prestadores especializados y servicios distribuidos a lo largo de la provincia, la propuesta combina navegación, naturaleza y aventura bajo un modelo basado en la pesca con devolución, una práctica que promueve la conservación de las especies y el desarrollo de un turismo ambientalmente responsable.

El calendario invernal también tiene uno de sus momentos más convocantes en Itatí, donde miles de peregrinos llegan cada julio para participar de las celebraciones en honor a la Virgen de Itatí, Patrona de Corrientes. Las tradicionales peregrinaciones, las procesiones y las actividades religiosas convierten a la localidad en uno de los principales centros de turismo de fe del país, una propuesta que suma patrimonio histórico, identidad cultural y el paisaje que ofrece la costa del río Paraná.

A esta diversidad de experiencias se suma Corrientes Capital, que durante el receso escolar despliega una agenda de actividades recreativas, culturales y gastronómicas para residentes y visitantes. La Costanera General San Martín, sus espacios verdes, el patrimonio arquitectónico, los museos, las iglesias, las ferias y los espectáculos convierten a la ciudad en una alternativa ideal para quienes buscan combinar descanso con propuestas urbanas y culturales.

Con una oferta que integra algunos de los recursos naturales y culturales más representativos del litoral argentino, Corrientes busca consolidarse como uno de los destinos más completos para estas vacaciones de invierno. Naturaleza, aventura, historia, gastronomía, espiritualidad y la hospitalidad de los correntinos conforman una propuesta que invita a descubrir la provincia desde múltiples experiencias y a vivir un invierno diferente en el corazón del Nordeste argentino.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

El restaurante Aramburu, del chef Gonzalo Aramburu, es el único premiado con dos estrellas.

Salió la Guía Michelin 2026: cuáles son los 14 restaurantes premiados con las famosas estrellas

el mito de la mujer ideal: por que el amor verdadero no exige sacrificios ni sumision

El mito de la "mujer ideal": por qué el amor verdadero no exige sacrificios ni sumisión

El restaurante reúne platos elaborados con ingredientes de temporada.

El restaurante de Recoleta donde los quesos, la cocina de producto y la coctelería comparten el protagonismo

Para quienes disfrutan de la buena comida sin vueltas.

En un club  tradicional de Caballito se come abundante y casero: una cantina con parrilla, café de especialidad y platos copiosos

Gustavo Sylvestre viaja a Tucumán para encabezar una transmisión especial.

Gira Nacional de Radio 10: "Mañana Sylvestre" llega a Tucumán para el Día de la Independencia

La Campsis radicans llega fortalecida a la primavera, momento en el que comienza un crecimiento acelerado y una floración que puede extenderse durante la primavera y buena parte del verano.

Truco revelado: así podés mantener tu jardín con olor a jazmín durante todo el año

Rating Cero

El exgoleador de River cruzó al reconocido streamer.

Maxi López no se guardó nada y le dijo de todo a Speed por querer mufar a Argentina

Uno de los integrantes de la casa fue catalogado como el máximo favorito a ganar el premio.

Pasó por Gran Hermano y anticipó quién ganará el reality en 2026

El periodista fue agredido mientras buscaba conseguir un testimonio de la cantante y pareja de Rodrigo De Paul.

Revelaron un detalle clave de la agresión de la supuesta seguridad de Tini Stoessel a un periodista en el Mundial 2026

Un presunto amorío entre una modelo conocida en el ámbito digital y un jugador de la Albiceleste volvió generar curiosidad.

¿Nuevo romance? Vinculan a un futbolista de la Selección Argentina con una influencer

Nico Occhiato confirmó la muerte de su abuela, Concepción.

Sin consuelo: falleció la abuela "influencer" de Nico Occhiato

Esta noche se sabrá si la tendencia se confirma o si los fans vuelven a sorprender.

La encuesta que no falla nunca anticipó quién se va a ir de Gran Hermano este lunes 13 de julio

últimas noticias

play
Sergio Uñac en Santiago del Estero.

"El primer paso es escuchar", Sergio Uñac lanzó un spot en clave electoral y cuestionó a Milei

Hace 30 minutos
El exgoleador de River cruzó al reconocido streamer.

Maxi López no se guardó nada y le dijo de todo a Speed por querer mufar a Argentina

Hace 52 minutos
Jovane Cabral, extremo de Cabo Verde.

Enfrentó a la Selección en el Mundial 2026 y ahora podría ser rival de Boca y River

Hace 1 hora
Uno de los integrantes de la casa fue catalogado como el máximo favorito a ganar el premio.

Pasó por Gran Hermano y anticipó quién ganará el reality en 2026

Hace 1 hora
El periodista fue agredido mientras buscaba conseguir un testimonio de la cantante y pareja de Rodrigo De Paul.

Revelaron un detalle clave de la agresión de la supuesta seguridad de Tini Stoessel a un periodista en el Mundial 2026

Hace 1 hora