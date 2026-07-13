Corrientes apuesta a la naturaleza, la pesca, la fe y la cultura para las vacaciones de invierno Con una agenda integral, la provincia busca consolidarse entre los destinos más elegidos del país. Por Agregar C5N en









Bajo el lema "Corrientes te reinicia", la provincia propone una agenda integral de actividades.

Con los Esteros del Iberá, la pesca deportiva en los ríos Paraná y Uruguay, las tradicionales celebraciones de Itatí y una agenda cultural en la capital provincial, Corrientes presenta una propuesta integral para atraer turistas durante el receso invernal.

En un contexto en el que los viajeros buscan cada vez más experiencias vinculadas con la naturaleza, el bienestar y las escapadas de cercanía, Corrientes busca posicionarse entre los destinos protagonistas de estas vacaciones de invierno con una oferta que reúne algunos de los principales atractivos turísticos del país. Bajo el lema "Corrientes te reinicia", la provincia propone una combinación de ecoturismo, pesca deportiva, turismo religioso, patrimonio histórico y experiencias culturales que permiten disfrutar de alternativas para todos los perfiles de visitantes.

El gran emblema de la temporada vuelve a ser los Esteros del Iberá, uno de los humedales más importantes del planeta y uno de los principales destinos de naturaleza de la Argentina. Durante el invierno, las condiciones climáticas favorecen el avistaje de fauna y las actividades al aire libre, permitiendo recorrer lagunas, esteros y montes nativos donde habitan carpinchos, yacarés, ciervos de los pantanos, monos carayá y una extraordinaria diversidad de aves. La experiencia se completa con el contacto directo con las comunidades locales, cuya gastronomía, tradiciones y modo de vida enriquecen la propuesta turística.

Otro de los productos que distingue a Corrientes es la pesca deportiva, actividad que encuentra en los ríos Paraná y Uruguay algunos de los escenarios más reconocidos del país. Con prestadores especializados y servicios distribuidos a lo largo de la provincia, la propuesta combina navegación, naturaleza y aventura bajo un modelo basado en la pesca con devolución, una práctica que promueve la conservación de las especies y el desarrollo de un turismo ambientalmente responsable.

El calendario invernal también tiene uno de sus momentos más convocantes en Itatí, donde miles de peregrinos llegan cada julio para participar de las celebraciones en honor a la Virgen de Itatí, Patrona de Corrientes. Las tradicionales peregrinaciones, las procesiones y las actividades religiosas convierten a la localidad en uno de los principales centros de turismo de fe del país, una propuesta que suma patrimonio histórico, identidad cultural y el paisaje que ofrece la costa del río Paraná.

A esta diversidad de experiencias se suma Corrientes Capital, que durante el receso escolar despliega una agenda de actividades recreativas, culturales y gastronómicas para residentes y visitantes. La Costanera General San Martín, sus espacios verdes, el patrimonio arquitectónico, los museos, las iglesias, las ferias y los espectáculos convierten a la ciudad en una alternativa ideal para quienes buscan combinar descanso con propuestas urbanas y culturales. Con una oferta que integra algunos de los recursos naturales y culturales más representativos del litoral argentino, Corrientes busca consolidarse como uno de los destinos más completos para estas vacaciones de invierno. Naturaleza, aventura, historia, gastronomía, espiritualidad y la hospitalidad de los correntinos conforman una propuesta que invita a descubrir la provincia desde múltiples experiencias y a vivir un invierno diferente en el corazón del Nordeste argentino.