Salió la Guía Michelin 2026: cuáles son los 14 restaurantes premiados con las famosas estrellas

La Guía Michelin presentó este lunes su edición Buenos Aires & Mendoza 2026, en la que ratificó el crecimiento de la cocina argentina con una selección de 89 restaurantes recomendados, entre ellos 14 establecimientos galardonados con estrellas Michelin.
La principal distinción volvió a quedar en manos de Aramburu, que renovó sus dos estrellas y continúa siendo el único restaurante del país con ese reconocimiento.
La nueva edición también incorporó cuatro restaurantes que obtuvieron por primera vez una estrella Michelin: Han, en la Ciudad de Buenos Aires, y Cal, Centauro y La VidA, en Mendoza. De esta manera, el país pasó a contar con 13 restaurantes de una estrella, además de Aramburu, que mantiene la máxima distinción vigente en la Argentina.
Según destacó la guía, la gastronomía argentina atraviesa un momento de consolidación, con propuestas cada vez más diversas, una fuerte identidad basada en el producto local y una creciente integración entre cocina y vino, especialmente en Mendoza.
Los 14 restaurantes argentinos reconocidos con Estrellas Michelin
- Aramburu (Recoleta, Ciudad de Buenos Aires) – Cocina de autor contemporánea. Dos estrellas Michelin.
- Don Julio (Palermo, Ciudad de Buenos Aires) – Parrilla y cocina argentina.
- Trescha (Villa Crespo, Ciudad de Buenos Aires) – Cocina contemporánea de autor.
- Crizia (Palermo, Ciudad de Buenos Aires) – Cocina contemporánea con protagonismo de productos de mar.
- Han (Villa Crespo, Ciudad de Buenos Aires) – Cocina coreana contemporánea. Nueva estrella 2026.
- Azafrán (Ciudad de Mendoza) – Cocina contemporánea mendocina.
- Brindillas (Vistalba, Luján de Cuyo) – Cocina contemporánea.
- Casa Vigil (Maipú, Mendoza) – Cocina argentina contemporánea vinculada al vino.
- Zonda Cocina de Paisaje (Luján de Cuyo, Mendoza) – Cocina regional inspirada en el paisaje mendocino.
- Angélica Cocina Maestra (Luján de Cuyo, Mendoza) – Alta cocina con foco en el maridaje con vinos.
- Riccitelli Bistró (Las Compuertas, Luján de Cuyo) – Cocina de proximidad con protagonismo de vegetales.
- Cal (San Rafael, Mendoza) – Cocina de producto elaborada con ingredientes de la huerta, la granja y el río andino. Nueva estrella 2026.
- Centauro (Ciudad de Mendoza) – Cocina creativa de autor. Nueva estrella 2026.
- La VidA (Chacras de Coria, Mendoza) – Cocina contemporánea con experiencia gastronómica centrada en el vino. Nueva estrella 2026.
Además de las estrellas, la Guía Michelin 2026 otorgó 11 distinciones Bib Gourmand, incorporó dos nuevos restaurantes a esa categoría y elevó a 64 la cantidad de establecimientos recomendados. También distinguió a 11 restaurantes con Estrella Verde, que reconoce el compromiso con la gastronomía sostenible.