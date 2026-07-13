Salió la Guía Michelin 2026: cuáles son los 14 restaurantes premiados con las famosas estrellas En total, 14 lugares fueron reconocidos por la prestigiosa publicación, entre los cuales hay cuatro nuevos ingresos. Quedan en Buenos Aires y en Mendoza. ¿Qué otros comercios recomiendan? Por Agregar C5N en









El restaurante Aramburu, del chef Gonzalo Aramburu, es el único premiado con dos estrellas. Redes Sociales

La Guía Michelin presentó este lunes su edición Buenos Aires & Mendoza 2026, en la que ratificó el crecimiento de la cocina argentina con una selección de 89 restaurantes recomendados, entre ellos 14 establecimientos galardonados con estrellas Michelin.

La principal distinción volvió a quedar en manos de Aramburu, que renovó sus dos estrellas y continúa siendo el único restaurante del país con ese reconocimiento.

La nueva edición también incorporó cuatro restaurantes que obtuvieron por primera vez una estrella Michelin: Han, en la Ciudad de Buenos Aires, y Cal, Centauro y La VidA, en Mendoza. De esta manera, el país pasó a contar con 13 restaurantes de una estrella, además de Aramburu, que mantiene la máxima distinción vigente en la Argentina.

Según destacó la guía, la gastronomía argentina atraviesa un momento de consolidación, con propuestas cada vez más diversas, una fuerte identidad basada en el producto local y una creciente integración entre cocina y vino, especialmente en Mendoza.