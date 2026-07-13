13 de julio de 2026 Inicio
En Vivo

Salió la Guía Michelin 2026: cuáles son los 14 restaurantes premiados con las famosas estrellas

En total, 14 lugares fueron reconocidos por la prestigiosa publicación, entre los cuales hay cuatro nuevos ingresos. Quedan en Buenos Aires y en Mendoza. ¿Qué otros comercios recomiendan?

Por
El restaurante Aramburu

El restaurante Aramburu, del chef Gonzalo Aramburu, es el único premiado con dos estrellas.

Redes Sociales

La Guía Michelin presentó este lunes su edición Buenos Aires & Mendoza 2026, en la que ratificó el crecimiento de la cocina argentina con una selección de 89 restaurantes recomendados, entre ellos 14 establecimientos galardonados con estrellas Michelin.

el mito de la mujer ideal: por que el amor verdadero no exige sacrificios ni sumision
Te puede interesar:

El mito de la "mujer ideal": por qué el amor verdadero no exige sacrificios ni sumisión

La principal distinción volvió a quedar en manos de Aramburu, que renovó sus dos estrellas y continúa siendo el único restaurante del país con ese reconocimiento.

La nueva edición también incorporó cuatro restaurantes que obtuvieron por primera vez una estrella Michelin: Han, en la Ciudad de Buenos Aires, y Cal, Centauro y La VidA, en Mendoza. De esta manera, el país pasó a contar con 13 restaurantes de una estrella, además de Aramburu, que mantiene la máxima distinción vigente en la Argentina.

Según destacó la guía, la gastronomía argentina atraviesa un momento de consolidación, con propuestas cada vez más diversas, una fuerte identidad basada en el producto local y una creciente integración entre cocina y vino, especialmente en Mendoza.

Los 14 restaurantes argentinos reconocidos con Estrellas Michelin

  • Aramburu (Recoleta, Ciudad de Buenos Aires) – Cocina de autor contemporánea. Dos estrellas Michelin.
  • Don Julio (Palermo, Ciudad de Buenos Aires) – Parrilla y cocina argentina.
  • Trescha (Villa Crespo, Ciudad de Buenos Aires) – Cocina contemporánea de autor.
  • Crizia (Palermo, Ciudad de Buenos Aires) – Cocina contemporánea con protagonismo de productos de mar.
  • Han (Villa Crespo, Ciudad de Buenos Aires) – Cocina coreana contemporánea. Nueva estrella 2026.
  • Azafrán (Ciudad de Mendoza) – Cocina contemporánea mendocina.
  • Brindillas (Vistalba, Luján de Cuyo) – Cocina contemporánea.
  • Casa Vigil (Maipú, Mendoza) – Cocina argentina contemporánea vinculada al vino.
  • Zonda Cocina de Paisaje (Luján de Cuyo, Mendoza) – Cocina regional inspirada en el paisaje mendocino.
  • Angélica Cocina Maestra (Luján de Cuyo, Mendoza) – Alta cocina con foco en el maridaje con vinos.
  • Riccitelli Bistró (Las Compuertas, Luján de Cuyo) – Cocina de proximidad con protagonismo de vegetales.
  • Cal (San Rafael, Mendoza) – Cocina de producto elaborada con ingredientes de la huerta, la granja y el río andino. Nueva estrella 2026.
  • Centauro (Ciudad de Mendoza) – Cocina creativa de autor. Nueva estrella 2026.
  • La VidA (Chacras de Coria, Mendoza) – Cocina contemporánea con experiencia gastronómica centrada en el vino. Nueva estrella 2026.

Además de las estrellas, la Guía Michelin 2026 otorgó 11 distinciones Bib Gourmand, incorporó dos nuevos restaurantes a esa categoría y elevó a 64 la cantidad de establecimientos recomendados. También distinguió a 11 restaurantes con Estrella Verde, que reconoce el compromiso con la gastronomía sostenible.

Noticias relacionadas

El restaurante reúne platos elaborados con ingredientes de temporada.

El restaurante de Recoleta donde los quesos, la cocina de producto y la coctelería comparten el protagonismo

Para quienes disfrutan de la buena comida sin vueltas.

En un club  tradicional de Caballito se come abundante y casero: una cantina con parrilla, café de especialidad y platos copiosos

Gustavo Sylvestre viaja a Tucumán para encabezar una transmisión especial.

Gira Nacional de Radio 10: "Mañana Sylvestre" llega a Tucumán para el Día de la Independencia

La Campsis radicans llega fortalecida a la primavera, momento en el que comienza un crecimiento acelerado y una floración que puede extenderse durante la primavera y buena parte del verano.

Truco revelado: así podés mantener tu jardín con olor a jazmín durante todo el año

Conocé este truco casero para tratar las canas.

Así es el truco casero para evitar las canas y tener un pelo reluciente

La meditación, clave para superar obstáculos.

Los obstáculos no llegan para detenerte, sino para mostrarte la fuerza que aún no sabías que tenías

Rating Cero

Una triste partida conmocionó el universo de los superhéroes.

Profundo dolor: murió una actriz que tuvo de los personajes más recordados de las series de Marvel

Tengan mucho respeto con los jugadores porque se los enaltece, pidió Santiago Del Moro a los participantes de GH

Del Moro se cansó de las críticas a Messi en Gran Hermano y cruzó a los participantes

Liam Gallagher ya a había hablado en la previa de Inglaterra vs. México y ahora se refirió al cruce con Argentina.

El mensaje de Liam Gallagher en la previa del partido entre Argentina e Inglaterra: "Es duro amar a Argentina y..."

Familiares confirmaronque Sam Neill murió de manera “repentina e inesperada”

De qué murió el actor Sam Neill, protagonista de Jurassic Park: el doloroso comunicado de la familia

Sam Neill protagonizó Jurassic Park, de Steven Spielberg, en 1993.

Dolor en Hollywood: murió Sam Neill, protagonista de Jurassic Park

Tini y De Paul comenzaron a salir a fines de 2021 y blanquearon su romance en abril de 2022.

"Mi gran compañera": Rodrigo de Paul se emocionó al hablar de Tini Stoessel

últimas noticias

El emotivo mensaje de la mamá de Messi que conmovió a los hinchas antes de la semifinal con Inglaterra

El emotivo mensaje de la mamá de Messi antes de la semifinal con Inglaterra

Hace 9 minutos
Sebastián Villa firmará un contrato con Boca por cuatro temporadas.

Villa se realizó la revisión médica y solo resta su oficialización como segundo refuerzo de Boca

Hace 16 minutos
Una triste partida conmocionó el universo de los superhéroes.

Profundo dolor: murió una actriz que tuvo de los personajes más recordados de las series de Marvel

Hace 24 minutos
El restaurante Aramburu, del chef Gonzalo Aramburu, es el único premiado con dos estrellas.

Salió la Guía Michelin 2026: cuáles son los 14 restaurantes premiados con las famosas estrellas

Hace 28 minutos
play

Raúl Gámez recordó la pelea con los hooligans en México 1986: "Los verdaderos héroes fueron los excombatientes"

Hace 57 minutos