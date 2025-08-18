18 de agosto de 2025 Inicio
Un nutricionista advirtió los riesgos de comer esta fruta: "Te puede matar"

El divulgador Mario Ortiz explicó que las semillas de esta fruta cuentan con un componente que a largo plazo puede ser letal.

Cuál es la fruta prohibida para comer en grandes cantidades.

La alimentación es uno de los hábitos más importantes dentro de la sociedad, ya que muchos le prestan atención para mantener un estilo de vida saludable y asegurarse su bienestar general. De esa forma, en busca de las mejores opciones para que aporten nutrientes y energía, buscamos respuestas por parte de los especialistas.

Uno de ellos, el nutricionista y divulgador, Mario Ortiz, ha compartido un vídeo para sus más de cuatrocientos mil seguidores en Instagram en el que habla sobre los diferentes alimentos que, al consumirlos de forma prolongada y excesiva a lo largo del tiempo, pueden llegar a matarnos.

Esta advertencia es tan importante como las comidas que sí debemos consumir, ya que podría salvarnos de algún disgusto. Si bien habla de las graves consecuencias de estos alimentos, el creador de contenido sostuvo que no hay que preocuparse por comerlos, sino que simplemente hay que evitar el exceso.

Por qué el nutricionista dijo que una manzana podría matarte

Ortiz hizo hincapié en las frutas, más concretamente en una de las que más consumimos: “La manzana. La semilla de la manzana contiene amigdalina, que es un compuesto que puede liberar cianuro, lógicamente en cantidades muy bajas, pero si te ponés a comer semillas de manzana, pues podrías morir”, explica.

El vídeo, que ya suma miles de visualizaciones, cerca de cinco mil ‘likes’ y multitud de comentarios, se ha viralizado y ha generado impacto en los usuarios de la red social. En este sentido, muchos internautas se mostraron sorprendidos al conocer que una fruta tan común pueda ser letal, mientras que otros agradecieron al nutricionista por el consejo.

