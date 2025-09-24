24 de septiembre de 2025 Inicio
Con este truco casero podés limpiar las luces de tu auto para que queden como nuevas: ¿notaste que los faros de tu vehículo se ven amarillentos y opacos con el tiempo?, esta es una situación muy común causada por la exposición al sol, la suciedad de la calle y el desgaste natural del material.

Frente a este panorama, existe un tip muy fácil y económico que puede ayudarte a devolverles brillo y claridad sin gastar en productos costosos.

¿Por qué las luces del auto se ponen amarillas?: los faros están recubiertos de policarbonato, un material resistente pero que se deteriora con los rayos UV, el polvo y la contaminación. Con el tiempo, esto provoca que la superficie se vuelva opaca y amarillenta, reduciendo la intensidad de la luz y afectando la visibilidad al manejar de noche. Mantenerlos limpios no solo mejora la estética del vehículo, sino que también es importante para la seguridad vial.

Cómo es el truco de la naranja para que las luces de tu auto no queden amarillas

Entre los métodos caseros más comentados, destaca el uso de naranja y bicarbonato de sodio. La acidez natural de la fruta y sus aceites ayudan a remover la capa amarillenta y a dar un acabado más brillante. Además, es un recurso económico y ecológico que podés aplicar en casa sin necesidad de herramientas complicadas.

Cómo aplicar el truco paso a paso

  • Cortá una naranja por la mitad.
  • Espolvoreá bicarbonato de sodio sobre la pulpa.
  • Frotá la superficie de los faros con la naranja haciendo movimientos circulares.
  • Dejá actuar unos minutos para que la acidez y el bicarbonato hagan efecto.
  • Retirá con un paño limpio y húmedo, y secá bien al finalizar.

El resultado es inmediato: las luces recuperan transparencia y brillo, y el tono amarillento desaparece.

Beneficios de este método casero

  • Económico: usás ingredientes que probablemente ya tenés en casa.
  • Ecológico: evitás químicos agresivos que pueden dañar el medio ambiente.
  • Seguro: no daña la superficie de los faros si se hace con suavidad.
  • Rápido: en pocos minutos podés mejorar notablemente la apariencia de tu auto.

Otros trucos para mantener las luces claras

Además de la naranja, hay quienes usan pasta dental, vinagre o productos específicos para pulir faros. Sin embargo, el método con naranja y bicarbonato es uno de los más prácticos y naturales, ideal para limpiezas periódicas. Para mantener el efecto, se recomienda repetir cada pocos meses, especialmente si el auto está expuesto al sol constantemente.

Si los faros están muy dañados o con grietas profundas, este truco puede no ser suficiente y será necesario pulirlos con productos especiales o consultar a un profesional. También es importante frotar con cuidado para no rayar la superficie y evitar el exceso de humedad que pueda filtrarse en el interior.

