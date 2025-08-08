Con cualquiera de estos tres yuyos podés hacer que el mate caliente aún más tu cuerpo: cuáles son Cada uno tiene una función particular, pero todos coinciden en su capacidad para generar una sensación de mayor abrigo desde adentro hacia afuera. Por







En los días fríos de invierno, nada mejor que un buen mate para levantar la temperatura del cuerpo y del ánimo. Sin embargo, hay ciertos ingredientes naturales que pueden potenciar aún más ese efecto reconfortante. Se trata de yuyos tradicionales que, además de aportar sabor, ofrecen beneficios térmicos y medicinales.

Utilizados desde hace generaciones en infusiones caseras, estos elementos de la medicina natural ganaron nuevamente protagonismo por sus propiedades estimulantes. Incorporarlos al mate es sencillo, económico y efectivo. Por eso, cada vez más personas los suman a su rutina diaria.

Cuáles son los 3 yuyos para el mate que calientan el cuerpo Existen 3 yuyos que, sumados a la clásica infusión argentia, logran un efecto de calor en el cuerpo. Ellos son:

Cangorosa: se usa para combatir las infecciones. Flor de Marcela: dentro de sus múltiples propiedades, destacan los beneficios en el sistema digestivo. Boldo: posee propiedades antiulcerosas y digestivas.