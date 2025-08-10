Esta es la nueva moda en el maquillaje facial que recuerda a otras épocas y te hará destacar en cualquier evento Una propuesta que resalta la mirada con un solo tono. Colores metálicos y técnicas actuales le dan un nuevo aspecto a un clásico visual. Por







Durante las últimas temporadas, una corriente estética con claros guiños al pasado volvió a ganar protagonismo en el mundo de la belleza. Se trata de una propuesta para maquillar los ojos con un solo color, inspirada en la estética de principios de los 2000, que ahora regresa con un aire renovado. Esta tendencia, que fusiona nostalgia y modernidad, busca resaltar la mirada con terminaciones versátiles que se adaptan tanto a eventos formales como a estilos cotidianos.

Si regreso se debe a la reinterpretación de las nuevas generaciones. Prendas, accesorios y técnicas de maquillaje que parecían olvidados vuelven a surgir con fórmulas mejoradas y presentaciones más pulidas. El atractivo se encuentra en mezclar el minimalismo actual con el impacto visual de los colores intensos y metálicos que marcaron una década, ofreciendo opciones que equilibran frescura y personalidad.

La influencia de la cultura pop, las pasarelas internacionales y figuras icónicas del entretenimiento impulsaron esta propuesta estética. Entre referencias televisivas y guiños cinematográficos, la mirada monocolor se instala como una alternativa para quienes buscan destacar sin recurrir a combinaciones muy elaboradas, apoyándose en tonos que aportan glamour y originalidad.

mirada monocolor extrema Mujerhoy Cómo es la nueva moda para el maquillaje que recuerda a la tendencia de los 2000 La mirada monocolor reaparece con fuerza, inspirada en la moda de comienzos de siglo, pero adaptada a un enfoque más depurado. Grandes firmas como Chanel presentaron versiones de esta estética en tonos fríos, plateados y metálicos, recuperando la esencia de aquellos años pero con técnicas de aplicación más precisas y productos de larga duración.

La generación Z abrazó esta tendencia, aunque no haya vivido la época que la vio nacer, impulsando su popularidad en redes sociales y adoptándola en eventos y producciones fotográficas. El celeste metalizado se posiciona como uno de los tonos más buscados, seguido por opciones como violetas, rosados, blancos y plateados, que se aplican con o sin acabados brillantes para intensificar la mirada.

mirada monocolor extrema Freepik Referencias culturales como las series Friends y Sexo en Nueva York, así como películas icónicas, contribuyeron al resurgir de este estilo. Personajes que marcaron la moda de los 2000, con labios en tonos nude y párpados cargados de color, vuelven a ser fuente de inspiración. Además, se integran elementos actuales como el laminado de cejas o las pestañas fantasma, reforzando el contraste entre el dramatismo de los ojos y el minimalismo en otras áreas del rostro. Esta versión renovada apuesta por el equilibrio con labios discretos con gloss, delineados gráficos y difuminados suaves que van desde el lagrimal hacia el extremo exterior del ojo. Incluso un simple toque de luz en el ángulo interno puede transformar por completo el look. La clave se encuentra en adaptar la intensidad del color a la ocasión, logrando una imagen que conserva la esencia de los 2000 pero con un acabado moderno y elegante