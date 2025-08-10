Sigue la crisis: las ventas minoristas pyme bajaron 2% interanual en julio El Índice de Ventas Minoristas Pyme, elaborado por la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), registró un descenso mensual del 5,7% y se profundiza el retroceso. Por







El consumo sigue sin repuntar en las capas bajas y medias. Puntal

El consumo sigue de capa caída ante la pérdida de poder adquisitivo y la persistente inflación en dólares. En julio, las ventas minoristas pymes tuvieron un retroceso interanual del 2% a precios constantes, y un descenso del 5,7% respecto al mes anterior.

Las cifras surgen del Índice de Ventas Minoristas Pyme elaborado por la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), que también refiere que, en lo que va del año, las ventas acumulan un crecimiento interanual del 7,6%, marcando una mejora respecto al mismo período del año pasado, que fue de marcada recesión.

Respecto a la economía de los comercios, el 57,9% indicó que se mantuvo igual respecto al año anterior, mientras que un 30% (2,5% más que el mes anterior) afirmó que empeoró. Por otro lado, el 49,2% de los comercios relevados sostuvo la creencia de que la situación económica de su negocio mejorará de cara al próximo año, mientras que la cantidad de encuestados que cree que será peor creció respecto al mes anterior, estableciéndose en el 10,1%.

Índice de ventas minoristas pyme CAME julio CAME El informe percibió variaciones puntuales en el movimiento comercial vinculadas al cobro del aguinaldo y el turismo por las vacaciones de invierno, "aunque sin alterar la tendencia general".

Desde CAME destacaron que "de los siete sectores relevados, solo tres registraron variaciones interanuales positivas": Perfumería encabezó el crecimiento con un 1,8%, seguido por Farmacia (0,9%) y Alimentos y bebidas (0,4%). Los que se mantuvieron en rojo fueron Bazar, decoración, textiles para el hogar y muebles, con una retracción del 6,7%, seguido por Textil e indumentaria (-5,1%), Calzado y marroquinería (-2,5%) y Ferretería, materiales eléctricos y de la construcción (-1,9%).