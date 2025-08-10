10 de agosto de 2025 Inicio
En Vivo

Sigue la crisis: las ventas minoristas pyme bajaron 2% interanual en julio

El Índice de Ventas Minoristas Pyme, elaborado por la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), registró un descenso mensual del 5,7% y se profundiza el retroceso.

Por
El consumo sigue sin repuntar en las capas bajas y medias.

El consumo sigue sin repuntar en las capas bajas y medias.

Puntal

El consumo sigue de capa caída ante la pérdida de poder adquisitivo y la persistente inflación en dólares. En julio, las ventas minoristas pymes tuvieron un retroceso interanual del 2% a precios constantes, y un descenso del 5,7% respecto al mes anterior.

El dólar oficial retrocedió tras haberse acercado al techo de la banda de flotación dispuesta por el Gobierno.
Te puede interesar:

El dólar continúa desinflándose: ¿cómo impactarán las medidas anunciadas por Milei?

Las cifras surgen del Índice de Ventas Minoristas Pyme elaborado por la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), que también refiere que, en lo que va del año, las ventas acumulan un crecimiento interanual del 7,6%, marcando una mejora respecto al mismo período del año pasado, que fue de marcada recesión.

Respecto a la economía de los comercios, el 57,9% indicó que se mantuvo igual respecto al año anterior, mientras que un 30% (2,5% más que el mes anterior) afirmó que empeoró. Por otro lado, el 49,2% de los comercios relevados sostuvo la creencia de que la situación económica de su negocio mejorará de cara al próximo año, mientras que la cantidad de encuestados que cree que será peor creció respecto al mes anterior, estableciéndose en el 10,1%.

Índice de ventas minoristas pyme CAME julio

El informe percibió variaciones puntuales en el movimiento comercial vinculadas al cobro del aguinaldo y el turismo por las vacaciones de invierno, "aunque sin alterar la tendencia general".

Desde CAME destacaron que "de los siete sectores relevados, solo tres registraron variaciones interanuales positivas": Perfumería encabezó el crecimiento con un 1,8%, seguido por Farmacia (0,9%) y Alimentos y bebidas (0,4%). Los que se mantuvieron en rojo fueron Bazar, decoración, textiles para el hogar y muebles, con una retracción del 6,7%, seguido por Textil e indumentaria (-5,1%), Calzado y marroquinería (-2,5%) y Ferretería, materiales eléctricos y de la construcción (-1,9%).

"Durante julio, las ventas en los distintos rubros estuvieron condicionadas por factores económicos que limitaron el consumo, como el endeudamiento de los hogares, el uso restringido del crédito y el aumento de los costos operativos. Para sostener la actividad, los comercios recurrieron a promociones, cuotas sin interés y descuentos, mientras que en algunos casos se incorporaron servicios como entregas a domicilio o venta online. Las compras se concentraron en productos de primera necesidad y montos bajos, con una fuerte planificación del gasto", analizaron desde la entidad.

Noticias relacionadas

Modo tiene promociones en supermercados de todo el país durante agosto 2025.

Modo tiene promociones en supermercados de todo el país durante agosto 2025: cuál es el descuento

Este alivio fiscal está orientado a reducir la carga tributaria de pequeños propietarios con ingresos limitados y fomentar la formalización de contratos de alquiler residenciales.

En cuánto queda la cuota del monotributo de ARCA categoría por categoría tras el aumento de agosto 2025

Solo los titulares de AUH, AUE o PNC pueden cobrar el extra de $108.062.

SUAF de ANSES: quiénes no pueden acceder a los $108.000 en agosto 2025

El monto de $108.062 se acredita a familias con tres o más hijos menores de 18.

SUAF de ANSES: qué monto me corresponde por la Tarjeta Alimentar de ANSES

La consulta sobre el pago está disponible en Mi Anses con Clave de la Seguridad Social.

Asignaciones Familiares SUAF de ANSES: cómo se acredita el pago de la Tarjeta Alimentar en agosto 2025

Anses permite vincular la AUH con Mercado Pago y evitar el retiro en bancos.

AUH de ANSES: así podés cobrar por Mercado Pago en agosto 2025

Rating Cero

Tini no sólo volvió con De Paul, sino que también pasó de nuevo por la peluquería para cambiar su imagen.

La impresionante transformación de Tini Stoessel tras su reconciliación con Rodrigo De Paul

Marvel Studios prepara un giro espectacular en su universo cinematográfico con el regreso de figuras icónicas. 

Spider-Man: Brand New Day comenzó su rodaje: cuáles son las estrellas de Marvel que acompañan a Tom Holland

Las producciones europeas ganan terreno en Netflix y Cassandra es uno de los mejores ejemplos de 2025.
play

Está en Netflix, tiene solo 6 capítulos y no te va a dejar dormir

Esta serie tiene muchas escenar de amor y pasión.
play

Está en Netflix y es la serie más prohibida de todas: tiene escenas muy subidas de tono

play

Gabriela Acher: "El humor existe para descomprimir el dolor de la existencia"

play

Coco Sily en TVR: "Cómo dormís después de votar en contra de los jubilados, discapacitados y el Garrahan"

últimas noticias

El consumo sigue sin repuntar en las capas bajas y medias.

Sigue la crisis: las ventas minoristas pyme bajaron 2% interanual en julio

Hace 11 minutos
Peñaron ganó el clásico uruguayo 3 a 0 frente a Nacional, lo que desató el supuesto enfrentamiento

Violencia en el fútbol uruguayo: un policía mató a dos hinchas de Nacional tras el clásico contra Peñarol

Hace 25 minutos
play

Detuvieron a un falso inspector de ARCA: extorsionaba comerciantes y se llevaba electrodomésticos

Hace 31 minutos
Este futbolista hizo toda su carrera en el fútbol mexicano.

El futbolista con antecedentes polémicos: preso por secuestros y sancionado por dopaje

Hace 42 minutos
Este pueblo está rodeado por paisajes de ensueño.

Está cerca de Buenos Aires y es un destino mágico para conocer en agosto 2025

Hace 51 minutos