Está en Netflix y es la serie más prohibida de todas: tiene escenas muy subidas de tono

Esta producción de la plataforma de streaming reinventa el género de la novela y cuenta una historia potente en una sola temporada.

Freepik/Netflix

Netflix tiene una gran cantidad de producciones latinoamericanas en su catálogo, y una de ellas vino a demostrar que las clásicas telenovelas pueden competir de igual a igual con los formatos más novedosos. Es una serie con romance, acción y escenas muy subidas de tono, al borde de lo prohibido.

Las producciones europeas ganan terreno en Netflix y Cassandra es uno de los mejores ejemplos de 2025.
Está en Netflix, tiene solo 6 capítulos y no te va a dejar dormir

Se trata de Donde hubo fuego, una novela mexicana producida exclusivamente para la plataforma que se estrenó en agosto de 2022. A diferencia de los extensos culebrones para televisión, tiene solo una temporada de 39 capítulos, lo que le da dinamismo a la historia al evitar los rellenos.

Donde hubo fuego tiene los componentes tradicionales de las novelas mexicanas, con historias de amor, traición y pasión, pero también suma escenas de sexo, acción y misterio. En el medio, la investigación de un homicidio y la posible existencia de un asesino serial aumentan aún más la tensión.

Donde hubo fuego, Netflix

Netflix: sinopsis de Donde hubo fuego

La historia se centra en Poncho, un joven que quiere descubrir la verdad sobre el homicidio de su hermano Manuel, un periodista que investigaba los crímenes de un asesino en serie. Las pistas lo llevan hasta una estación de bomberos en Ciudad de México y decide infiltrarse para obtener información. Allí conocerá a Olivia, quien se convertirá en su mejor aliada.

Al mismo tiempo, Ricardo recupera la libertad tras cumplir una larga condena en Texas, acusado de asesinar a varias mujeres. Con el objetivo de demostrar su inocencia, regresa a México y decide hacer todo lo posible para convertirse en el jefe de la estación. Su historia se cruzará con la de Poncho, con resultados inesperados.

Tráiler de Donde hubo fuego

Embed - Donde hubo fuego | Tráiler oficial | Netflix

Reparto de Donde hubo fuego

  • Eduardo Capetillo como Ricardo Urzúa Lozano.
  • Itatí Cantoral como Gloria María Carmona.
  • Esmeralda Pimentel como Olivia Serrano.
  • Iván Amozurrutia como Alfonso "Poncho" Quiroga.
  • Oka Giner como Leonora Robledo.
  • Plutarco Haza como Hugo González Cortez.
