Cómo limpiar las colchas pesadas sin romper el lavarropas: truco 100% efectivo

Arrancó el frío y salen a la cancha los acolchados y frazadas. Consejos para lavarlas en casa y no tener que gastar dinero en llevarlas al lavadero.

El invierno todavía no llegó pero el frío ya se hace sentir, dando comienzo a la temporada de acolchados grandes y pesados y frazadas . Es común que estas prendas se lleven al lavadero debido a su tamaño, pero la situación económica pide ahorrar gastos innecesarios. Por eso, a continuación se detalla un truco efectivo para lavarlas en casa , con el lavarropas .

Si bien hay personas que dejan durante varios meses el mismo acolchado en la cama, esto no es recomendable debido a que acumulan polvo, ácaros y células muertas de la piel, lo que puede desencadenar en alergias y problemas respiratorios, así como también bacterias e incluso feo olor por el uso y la transpiración.

Todo esto, además de ser importante por un tema de salud, también es relevante para poder dormir bien y plácidamente. Por eso, es fundamental lavar regularmente no solo las sábanas sino también las frazadas y colchas. Y si no se quieren llevar al lavadero no hay problema, porque hay formas de hacerlo en el lavarropas propio sin dañarlo.

El truco para limpiar las colchas pesadas sin romper el lavarropas

Vale destacar que el lavarropas debe ser lo suficientemente grande para el tamaño del acolchado y las frazadas, y que sobre un poco de espacio. De todos, pueden lavarse por separado si no entran juntos en un lavado.

Materiales

Lavarropas

Detergente suave

Procedimiento

Colocar el detergente en el dispenser del lavarropas Seleccionar la opción de carga mediana en el lavado Realizar un ciclo de lavado suave con agua fría o tibia Al finalizar el ciclo de lavado, secar los acolchados y frazadas al aire libre o en una secadora con ajustes de temperatura bajos o medios para evitar dañar las fibras o deformar los materiales