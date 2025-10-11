En 5 minutos: cómo hacer helado de mascarpone con frutos rojos en casa

Preparar helado de mascarpone con frutos rojos en casa es más fácil de lo que parece. En solo 5 minutos de preparación y unas pocas horas de freezer, se obtiene un postre artesanal, suave y con el equilibrio perfecto entre dulzura y frescura. La clave está en usar ingredientes de buena calidad y no sobrebatir la mezcla, para conservar su textura cremosa.
Este sabor, que se volvió popular en las heladerías artesanales, encuentra su versión casera ideal gracias a la combinación del cremoso queso italiano y las mermeladas de zarzamora o frutilla. Lo mejor: no requiere heladora ni técnicas complicadas, solo un batidor y un poco de paciencia.
El mascarpone, protagonista de la receta, aporta un sabor delicado y una untuosidad que lo diferencia de otros postres fríos. Y los frutos rojos, con su acidez natural, realzan la mezcla y crean vetas de color irresistibles.
Helado Mascarpone casero 2
No requiere máquina ni técnicas complicadas: solo batir y enfriar.
Cómo hacer helado de mascarpone con frutos rojos
El secreto de este helado está en batir la crema a medio punto, integrar el mascarpone con suavidad y añadir las mermeladas al final, sin mezclar completamente, para lograr ese efecto marmolado característico.
Ingredientes
-
200 ml de crema para batir.
-
70 g de azúcar.
-
1 cucharadita de esencia de vainilla.
-
200 g de queso mascarpone (o queso crema doble crema).
-
Mermeladas de frutos rojos (zarzamora o frutilla-mora, a gusto).
Helado Mascarpone casero 3
En cinco minutos se prepara y en pocas horas está listo para disfrutar.
Preparación
-
En un bowl, batir la crema con el azúcar y la esencia de vainilla hasta lograr un punto medio, sin llegar a montar del todo.
-
Agregar el queso mascarpone y mezclar con una espátula de silicona hasta integrar.
-
Incorporar cucharadas de mermelada elegida y realizar movimientos suaves para obtener vetas de color.
-
Llevar al freezer por 3 a 4 horas, hasta que tome consistencia firme.
-
Servir en copas o vasos fríos y disfrutar.
Este helado rinde aproximadamente 600 gramos, perfecto para compartir en familia o guardar en porciones individuales.