Cómo ganar 1500 dólares desde Argentina trabajando para el exterior.

Qué trabajos del exterior pueden tener sueldos de 1500 dólares para argentinos

Servicios de apertura de LLC

Las LLC son empresas de responsabilidad limitada con origen en Estados Unidos que ofrecen protección legal y cualquier persona puede crearlas de manera online, pero es complejo si no se conoce del tema. Por lo tanto, quienes ofrezcan el servicio de apertura podrán cobrar entre u$s 500 y u$s 1.200 por cada apertura.

Buscador de leads profesionales

Funcionan como un medio entre clientes y profesionales, y el salario promedio va desde los u$s 300 hasta los u$s 800 según la empresa.

Editor de contenido

Con el aumento de las exigencias de las redes sociales, los expertos en edición son demandados en el mercado internacional y, por prestar este servicio, pueden llegar a cobrar entre u$s 10 y u$s 50 por video.

Cómo cobrar los dólares desde Argentina

Con la plataforma Bitwage podes recibir ingresos desde cualquier parte del mundo y es 100% legal. Esta aplicación funciona como intermediario conectando las diferentes partes del negocio, es decir, empresas, empleados o freelancers. Se transfiere en cualquier moneda y a cualquier cuenta.

La app recibe los dólares y los envía a la cuenta en la moneda local, incluso en pesos argentinos. En este caso, toma la tasa más alta del mercado como el dólar Blue o el MEP.