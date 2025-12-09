9 de diciembre de 2025 Inicio
En Vivo

Cómo es Manantiales, el balneario de Uruguay que es ideal para visitar en 2026

Su playa funciona como epicentro de la movida veraniega en la región, con presencia de figuras reconocidas y eventos de gran convocatoria en los paradores.

Por
Esta escapada de Uruguay es un destino perfecto para el verano.

Esta escapada de Uruguay es un destino perfecto para el verano.

  • Manantiales, a 15 km de Punta del Este y 20 de José Ignacio, es un balneario exclusivo con 40 manzanas sobre una saliente rocosa frente al Atlántico.
  • Su playa principal concentra eventos, desfiles y paradores que atraen celebridades y definen la movida del verano uruguayo.
  • A pocos metros del movimiento costero, existe una zona residencial tranquila y arbolada ideal para descansar.
  • Ofrece casas y departamentos en alquiler, por lo que conviene reservar con anticipación para el verano 2026.

Ubicado a unos 15 kilómetros de Punta del Este y a 20 de José Ignacio, Manantiales se presenta como un balneario singular asentado sobre una saliente rocosa que mira al Océano Atlántico. Este enclave de apenas 40 manzanas se consolidó como epicentro de la movida veraniega más intensa de la región. Su playa principal recibió reconocimiento mundial por atraer visitantes famosos, grandes eventos y desfiles en exclusivos paradores, creando un ambiente de energía que define la temporada alta uruguaya.

Ambos sitios se encuentran en regiones donde los paisajes invitan a recorrer senderos.
Te puede interesar:

Turismo en Argentina: dos pueblos para refrescarse en sus ríos en diciembre 2025

El encanto de Manantiales surge de sus contrastes. Mientras el frente costero vibra con actividad social, moda y música, a pocas cuadras hacia el norte se extiende una zona residencial mucho más apacible. Ese sector ofrece un entorno sereno y arbolado, completamente alejado del ruido del verano. Esta dualidad permite elegir entre la vida social más dinámica y la calma, todo dentro de una misma localidad.

manantiales playa

Para quienes desean disfrutar de este destino, Manantiales brinda una oferta variada de casas en alquiler, desde propiedades modernas frente al mar hasta residencias tranquilas entre árboles. Debido a la popularidad del balneario y la alta demanda en temporada, resulta fundamental reservar con la debida anticipación. Asegurar alojamiento con tiempo se convierte en la clave para lograr una estadía cómoda en este punto central del verano esteño.

Así es Manantiales, la escapada para ir a Uruguay en el verano 2026

Manantiales se consolida como uno de los destinos más deseados para la escapada de verano 2026 en Uruguay, con un equilibrio entre exclusividad, vida social intensa y paisajes naturales cautivadores. Ubicado a 15 kilómetros de Punta del Este y a 20 de José Ignacio, este balneario de tan solo 40 manzanas se asienta sobre una distintiva saliente rocosa que se adentra en el Océano Atlántico. Sus vistas espectaculares y el clima oceánico ofrecen el marco perfecto para los meses estivales.

La popularidad de Manantiales se debe, en gran medida, a la intensidad de su movida playera. Su playa principal se convierte cada temporada en el escenario de los eventos sociales más relevantes de la costa uruguaya. Los paradores reciben desfiles, fiestas con DJs internacionales y encuentros de alto perfil, atrayendo a celebridades, figuras de la moda y visitantes que buscan ser parte del circuito social más dinámico de la región. Ese ambiente vibrante y cosmopolita marca su identidad.

manantiales

A pesar de su reputación como destino exclusivo, Manantiales se distingue por sus contrastes. A pocos metros del bullicio de la playa, hacia el norte, se abre una zona residencial tranquila y arbolada. Ese sector funciona como refugio para quienes buscan desconectarse del ruido y la intensidad del verano. Las calles silenciosas y las propiedades cuidadas conforman un ambiente ideal para el descanso, lo que demuestra que la localidad puede satisfacer tanto a quienes buscan fiesta como a quienes prefieren serenidad.

La infraestructura de Manantiales responde a las expectativas de un público exigente. Además de sus playas y paradores, el balneario ofrece una amplia propuesta gastronómica. Restaurantes con cocina de autor y propuestas internacionales conviven con opciones más relajadas, todas con especial atención en ingredientes frescos, sobre todo mariscos y pescados. Esa diversidad culinaria completa la experiencia de lujo que buscan los visitantes.

playa uruguay

El alojamiento disponible en Manantiales incluye una variedad de casas y apartamentos en alquiler, desde residencias minimalistas con vistas al mar hasta casas familiares ubicadas en la zona residencial. La oferta de propiedades de alta calidad permite a los visitantes sentirse como en casa, con comodidades y servicios propios de un balneario distinguido. Debido a la demanda creciente, la reserva anticipada se vuelve indispensable para asegurar la mejor opción durante el verano 2026.

En conclusión, Manantiales se proyecta como una experiencia completa para el verano uruguayo. Su cercanía con otros centros turísticos, la dualidad entre el glamour de la playa y la calma residencial, y su sólida oferta de servicios lo posicionan como destino predilecto para quienes buscan una escapada sofisticada y dinámica. Se presenta como el lugar ideal para iniciar el 2026 disfrutando de naturaleza, entretenimiento y descanso en el Atlántico.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Ongamira es una localidad de Córdoba atractiva para el turismo arqueológico. 

Turismo en Córdoba: el destino mágico con naturaleza, museos y cerro que enamora

En el sur del país hay lugares donde el clima se mantiene más amable incluso en diciembre.

Turismo en Argentina: los dos destinos no tan calurosos para visitar en diciembre 2025

Un pueblo cercano con un centro ideal para recorrer en una salida corta.

Está a una hora de Buenos Aires, casi nadie lo conoce y es un pueblo con un centro muy bonito

Un rincón del sur del país elegido por quienes buscan descansar con hermosos paisajes de fondo. 

Turismo en Argentina: el hermoso pueblo con días calurosos y noches frescas para ir en verano

Su diseño, creado por el paisajista francés Carlos Thays, combina naturaleza, arquitectura y recorridos educativos con estilos romano, francés y japonés.

A este lugar de Buenos Aires lleno de vegetación se puede llegar en subte y es ideal para cualquier época: dónde está

La playa de Manantiales es conocida como Bikini.

Este destino uruguayo está cerca de Punta del Este pero tiene un balneario particular: cuál es y qué tiene

Rating Cero

Se separaron Moritán y Crivocapich.

La ex del ex: se separaron Roberto García Moritán y Priscila Crivocapich, tras seis meses de relación

El renovado rubio iluminado que marca el nuevo estilo de Mica Tinelli.

La impresionante transformación de Mica Tinelli: se cambió el look y será en 2026

George Clooney y Adam Sandler con actuaciones destacadas en la nueva película de Netflix. 
play

La nueva película de Netflix protagonizada por George Clooney y Adam Sandler

La serie se instaló rápidamente entre las más comentadas del catálogo gracias a su mezcla de drama, acción y atmósfera de western clásico.
play

La miniserie de Netflix cargada de lucha por el poder que es furor

Rosalía se levantó del asiento al ver la cucaracha.

Insólito incidente en Brasil: Rosalía salió corriendo de una entrevista a los gritos y aterrada

El estreno de Jay Kelly es la señal más inequívoca de un gran cambio de época. Como la llegada de esta película al catálogo de Netflix se anunció para el 5 de diciembre y los principales complejos multipantalla se negaban a exhibirla en pantalla grande
play

De qué se trata Jay Kelly, la película con George Clooney y Adam Sandler que causa furor en Netflix

últimas noticias

Con esta información ya podés organizar el cierre del año, planificar encuentros y programar tus días libres antes de arrancar el 2026.

Cuándo será el próximo feriado de diciembre 2025: ¿qué día de la semana es?

Hace 3 minutos
Luis Caputo destacó la baja de retenciones al campo anunciada este martes.

Caputo defendió la baja de retenciones: "Nuestro compromiso con el campo es desde el día 1"

Hace 13 minutos
El caso que aún sigue sin resolverse, en el cual la niña reconocida a nivel mundial fue asesinada

Fue un crimen de 1996, sigue sin resolverse pero el año pasado se reabrió la investigación: cuál es el caso

Hace 24 minutos
play

Cortes en avenida Pavón y el Puente Pueyrredón en reclamo por la reforma laboral: aplican el protocolo antipiquetes

Hace 29 minutos
ARCA dió información sobre la fecha límite para hacer este trámite

Definido: cuándo será la próxima recategorización del monotributo de ARCA

Hace 34 minutos