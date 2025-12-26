Chery implementa el primer "airbag casco": cómo funciona La marca china, en asociación con la tecnológica Huawei, incorporaron un novedoso airbag que sale del asiento y envuelve a conductor y acompañante. Por + Seguir en







El vehículo saldrá a la venta en el primer semestre de 2026.

Chery y Huawei, dos protagonistas cada vez más activos en la electrificación automotriz china, se preparan para lanzar a la venta en 2026 un modelo que, al menos en teoría, redefine cómo pensamos la protección de los ocupantes. El Luxeed V9, una minivan eléctrica de más de 5,3 metros de largo basada en la plataforma modular E0X-L de Chery, estará equipada con un sistema de airbags integrados en los asientos que envuelve la cabeza de los pasajeros como si fuera un casco, algo nunca antes visto en un vehículo de producción masiva.

Este “airbag-casco” es más que un adorno tecnológico: la propuesta es que, si los sensores del sistema avanzado de asistencia (ADAS) detectan una colisión inminente, los asientos se recolocan automáticamente y desplegarían estos airbags desde la estructura del asiento mismo, formando una especie de escudo protector alrededor de cabeza y cuello, complementando los airbags laterales habituales. El objetivo declarado es atenuar las fuerzas que actúan sobre cuello y columna durante un impacto, especialmente en pasajeros que no están sentados en posición estrictamente vertical.

luxeed-v9 Esta es la minivan Luxeed V9. Además, la minivan de Luxeed incorpora otros elementos novedosos, que lo transforman en un vehículo premium. El interior apunta a un segmento premium: asientos con función “gravidad cero”, pantallas individuales, refrigerador integrado y hasta un concentrador de oxígeno están en el menú de amenidades que, según los informes, competirán con configuraciones de SUV de alta gama. A nivel dinámico y tecnológico, el vehículo está previsto con la plataforma eléctrica de alto voltaje de Huawei y capacidades avanzadas de conducción autónoma de nivel 3.

Aun así, la apuesta es audaz: si se confirma que el Luxeed V9 sale a la venta en la primera mitad de 2026 tal como se planea, podría marcar el inicio de una nueva fase dentro de la seguridad automotriz, donde los vehículos eléctricos, gracias a arquitectura más flexible y sensores avanzados, empujen innovaciones que hasta ahora permanecían relegadas a prototipos o pilotos conceptuales.

