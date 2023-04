¿Cómo cruzar un perro por primera vez?

Desde el momento que decides adoptar un perro , tenés que saber que hacerlo requiere de una gran responsabilidad. Es importante darle el cuidado adecuado, lo que abarca, desde una buena alimentación, realizar paseos con ellos, jugar, brindarles cariño y a menudo hacerle chequeos médicos para conocer su estado de salud. Es importante conocer la edad ideal para castrar o esterilizar a los perros , aunque, en caso de no querer hacerlo porque deseas que tu mascota tenga cachorros, debés tener compromiso con los pequeños perritos, es decir, no abandonarlos ni tampoco venderlos (a menos que tengas el permiso oficial de criador) y cuidarlos o ofrecerlos en adopción responsable.

Los perros y las perras no tienen noción del sentido de reproducción, por lo tanto, no son conscientes de esto y no quieren reproducirse. Es decir, en ciertas épocas las hormonas los llevan a eso y cuando no tienen alta actividad de hormonas, no lo tienen como necesidad.

¿Se pueden cruzar perros hermanos o familiares?

No es para nada bueno cruzar a los perros que son hermanos porque el material genético será más pobre y los genes que incluyen fallos, problemas de salud y enfermedades hereditarias tendrán más posibilidades de aparecer como genes fuertes y dejar de ser recesivos. En la naturaleza sucede y se da sólo por instinto de supervivencia, aunque, hace las crías sean más débiles.

Para la supervivencia y evolución de las especies, la variabilidad genética es vital. Se evita que los genes con problemas aparezcan y los más competentes si salgan adelante, ya que, aseguran una vida mas saludable y una descendencia apta para la especie.

En el caso de cruzar a perros o perras con hijos o cualquier otra relación puede llevar a que los cachorros tengan desde deformaciones congénitas, enfermedades graves hereditarias y hay una menor esperanza de vida para los cachorros e incluso existe posibilidades de aborto.

perro cachorro ¿Se pueden cruzar perros hermanos o familiares? Pixabay

¿A que edad se puede cruzar un perro?

Es fundamental tener en cuenta la edad del perro para evitar problemas de salud si deseamos cruzarlos. Algunos pueden ser muy graves y además deben haber desarrollado por completo físicamente y sexualmente para que sus órganos estén listos. En el caso de las perras, con el primer celo no significa que ya es un buen momento porque no han terminado de desarrollarse. Por lo tanto la edades ideales son:

Razas pequeñas: alrededor del año o año y medio.

Razas medianas: sobre el año y medio y los dos años.

Razas grandes y gigantes: alrededor de los dos años o dos años y medio.

Cómo cruzar a mi perro por primera vez - consejos para la monta de perros

Explicaremos consejos básicos y recomendaciones para cruzar a las diferentes razas de perros, pero es necesario que un veterinario te aconseje en cada caso, dependiendo de la raza y el estado de salud en el que se encuentra el perro o perra. Así que, además de consultar con un especialista, sigue estos tips:

Tené en cuenta cuándo se puede cruzar a un perro macho y cuándo a una hembra, es decir, si ya sabes que la edad es la correcta sigue con estos consejos.

Al ser una cría guiada por personas y no en la naturaleza, es importante que sean perros de la misma raza si se quiere seguir la línea. En caso de que sean de razas diferentes, seleccioná con cuidado y ayuda del veterinario cuáles se pueden cruzar.

Permití que se conozcan y pasen tiempo juntos, jugando, etcétera. Es mejor hacerlo antes del día de la monta para asegurar que se llevan bien y evitar problemas. Es bueno que se relacionen antes, ya sea si la perra está al principio del celo como no, cuanto más tiempo pasen juntos, mejor. Si está en los primeros días del celo, notarás que aunque ella puede buscar contacto con él y él quiera montarla, probablemente la hembra no se dejará. Esto es normal ya que sus óvulos no están listos. Es en la etapa del estro, en la que se da la ovulación, la perra permitirá el cruce.

Asegurate que la perra está en celo y de que ella sea del mismo tamaño o más grande que él. Esto es para evitar que los cachorros sean demasiado grandes para la madre y haya problemas graves durante el embarazo y el parto.

El ambiente debe ser tranquilo y deja que ellos solos sigan su instinto, porque detectaran sus feromonas. No se recomienda intervenir, solo hay que estar atento por si hay algún problema. También evita que otros animales interfieran.

Puede suceder que el primer encuentro no sea exitoso, sobre todo si es la primera vez que los canes se cruzan. De ser así, se recomienda permitir que se repita el encuentro durante los días fértiles las veces que ellos quieran, de forma natural.

Desde que quedan pegados, la monta suele durar unos 20 minutos, aunque, puede durar más o menos.

Durante la monta, sobre todo cuando están enganchados, no trates de separarlos porque les harás mucho daño. Si ves que puede que haya algo que va mal, llama urgente al veterinario. También se recomienda que esté presente o cerca desde el inicio.

Consecuencias de cruzar perros y qué hacer con las camadas

La tenencia y el cuidado de los cachorros es fundamental y hay que tener en cuenta que los perritos deberán estar en un hogar seguro. Las perras pueden tener cachorros dos veces al año y a su vez los cachorros, una vez que sean adultos, harán lo propio. Es por eso que debemos evitar la superpoblación, el abandono y la muerte de muchos de ellos. Hay que asegurarse que la adopción sea con gente responsable. De acuerdo a las razas y tamaño, las perras pueden tener la siguiente cantidad de cachorros:

Perras toy y mini: 1 solo cachorro o máximo 2, por ser muy pequeñas de tamaño.

Perras pequeñas: entre 1 y 7 cachorros.

Perras grandes: más de 10, hasta 15 cachorros.

Perras gigantes: a partir de 15 cachorros, incluso superando los 20.

perro cachorro Consecuencias de cruzar perros y qué hacer con las camadas Pixabay

Por qué castrar o esterilizar a tu perro o perra

Las ventajas de castrar o esterilizar son muchas. En caso de no hacerlo, con el avance de la edad es probable que sufra problemas de salud (desprendimiento de útero, cáncer de mamas o de testículos, entre otras). Castrando o esterilizando, evitarás enfermedades y podrá vivir más años y mejor. Las ventajas de realizar la cirugía son: