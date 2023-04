Cómo conservar el tomate por más tiempo.

Los tomates podemos conservarlos, ya sea, si están maduros, verdes, pasados, crudos, etc., y para ello hay diferentes técnicas para de acuerdo al estado del tomate y a continuación repasaremos cada una de ellas.

Conservar tomates maduros

Es importante seleccionar los mejores tomates, es decir, aquellos que no tengan manchas, la piel dañada o zonas amarillas o de color rosado. La mejor forma de conservar los tomates maduros y frescos es tenerlos a una temperatura ambiente de unos 13ºC aproximadamente, ya que, una temperatura superior a los 20 hace que se maduren más rápido. Se recomienda no guardarlos en la heladera porque pueden perder su sabor y podría verse modificada su textura. Es por eso que al momento de comerlos tenemos que tener en cuenta lo mencionado y consumirlos entre 2 y 5 días después de haberlos comprado o cultivado. Evitá que la luz solar pegue directamente contra los tomates y siempre tienen que estar con el tallo hacia arriba, esto nos ayuda a que no se ablanden.

Conservar tomates verdes

Al tener un aspecto diferente a los tomates maduros, la manera de conservarlos también es diferente. Para los tomates verdes se recomienda guardarlos en una caja de cartón cubierta con papel de diario o una bolsa de papel con el tallo hacia abajo. La caja que contiene los tomates, debe estar en un ambiente fresco, no refrigerado, hasta que maduren. Si desea acelerar la maduración coloca junto a los tomates una manzana madura. Una vez que estén totalmente rojos, pueden conservarse con el método para esta clase de tomates.

tomates Cómo conservar tomates verdes. Pixabay

Conservar tomates pasados

Para los tomates pasados, también existe una manera de conservarlo de manera correcta: dentro de la heladera. El color (más rojo de lo habitual) y la textura (blandos) serán características fundamentales para darnos cuenta que están pasados. Para que evitar tirarlos y poder consumirlos podemos guardarlos, dentro de una bolsa de papel o plástico, por 3 o 5 días. Al momento de consumirlos, conviene sacarlos de la heladera una hora antes de ingerirlos, así recuperarán la temperatura ambiente y el sabor.

Conservar tomates crudos o pisto

El tomate crudo o pisto es otra clase que también se puede conservar. Para hacerlo correctamente hay que pelar el tomate, cortarlo en cuatro trozos y colocarlos en un recipiente y tené en cuenta que no debe quedar nada de aire en su interior. Además, podés conservarlos haciendo un pisto: puedes agregar otras verduras y almacenarlas en el mismo recipiente.

Conservar tomates secos

Si deseamos conservarlos durante meses, la mejor opción es secarlos. Para secarlos debés cortarlos y agregarles un poco de sal y dejarlos al sol durante 5 o 6 días. Luego de este tiempo llevalos a un sector seco y fresco para completar el proceso, aunque, podés colocarlos en un recipiente con aceite de oliva. Con este proceso, luego podrás usarlos para guisos, sofritos o ensaladas.

tomates secos Cómo conserva tomates secos. Pixabay

Conservar tomates congelados

Congelar los tomates es útil si no vamos a comerlos en el momento y deseamos hacerlo días o semanas más tarde. No ayudará a que el tomate no pierda su sabor, frescura y textura. Es conveniente que antes de congelarlos los peles y los sumerjas por unos minutos en agua hirviendo, luego sí, podrás congelarlos sin que pierda sus propiedades.

Conservar tomates: salsas y conservas

Utilizar el tomate para salsas o conservas, es otra de las alternativas que no permite hacer esta fruta. La salsa podemos utilizarla en muchos alimentos pero, con respecto a la conserva casera, podremos tenerla más de un año y no perderá las propiedades. Se puede hacer mermeladas, confituras o simplemente envasarlos en estado frito o natural.

Si deseas fritarlo, conviene cortarlos en trozos y hervirlos, de esta manera eliminarán todos los líquidos. Luego, cuando notes que se espesan, agrega aceite, pimienta y sal a gusto, y deje hervir por otros 10 minutos. En caso de conservarlos en su estado natural, deben estar bastante maduros y se recomienda pelarlos antes. Con ambos procesos, podés guardar el tomate en recipiente con cierre hermético y hervirlos por 20 minutos más.

Con el sobrante del tomate, podés hacer un zumo junto al caldo que sobre, solo tendrás que agregar sal y pimienta a gusto.