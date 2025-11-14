14 de noviembre de 2025 Inicio
Adiós a las rejas: así luce la nueva tendencia que garantiza seguridad y estética

Se impone como alternativa gracias a su resistencia y diseño. Permite mayor luz natural y una estética más limpia en viviendas y oficinas.

Rejas en la Casa Blanca.

Rejas en la Casa Blanca.

  • La seguridad doméstica evoluciona hacia opciones más estéticas y discretas, dejando atrás las tradicionales rejas.
  • Los vidrios laminados ganan popularidad por su resistencia y diseño adaptable a distintos tipos de viviendas.
  • Este tipo de cerramiento ofrece protección ante impactos, aislamiento acústico y filtrado de rayos UV.
  • La tendencia apunta a integrar estética moderna con materiales que refuercen la seguridad sin alterar el diseño arquitectónico.

Las rejas dejaron de ser la única opción para proteger los hogares. Cada vez más personas eligen alternativas que aseguran el bienestar cuidando la estética, como los vidrios laminados o las persianas de seguridad, que se integran con la arquitectura y permiten mantener una imagen moderna y limpia.

Te puede interesar:

Ni salmuera ni chimichurri: cuál es el condimento ideal para sazonar el asado que pocos conocen

El auge del diseño minimalista impulsó la búsqueda de soluciones que conjuguen funcionalidad y estilo. En este sentido, los nuevos materiales de cerramiento ofrecen la resistencia necesaria frente a intentos de intrusión, al mismo tiempo que permiten aprovechar mejor la luz natural y las vistas del entorno.

Esta transformación en materia de seguridad refleja una tendencia más amplia, en donde se busca priorizar espacios visualmente armónicos, sin perder el control ni la protección. Los vidrios laminados representan una de las innovaciones más destacadas dentro de este movimiento.

Vidrio laminado

La alternativa a las rejas

Durante décadas, las rejas fueron sinónimo de seguridad en ventanas y balcones, pero su aspecto pesado y la sensación de encierro llevaron a muchos propietarios a buscar reemplazos más discretos. Hoy, los vidrios laminados se ubican como una opción confiable y moderna. Están compuestos por dos o más láminas de vidrio unidas por una capa plástica de alta elasticidad, lo que evita que se fragmenten ante un golpe fuerte.

En caso de rotura, el vidrio permanece adherido a la lámina interior, reduciendo el riesgo de accidentes y haciendo se que sea más difícil la entrada al domicilio. Además, este sistema puede adaptarse a distintas medidas, grosores y estilos de aberturas, lo que lo convierte en una alternativa flexible para distintos tipos de construcciones.

Vidrio laminado

Beneficios de los vidrios laminados

Entre sus ventajas más destacadas se encuentran la capacidad de amortiguar el sonido exterior y filtrar hasta un 94% de la radiación ultravioleta, lo que ayuda a conservar el color de los muebles y cortinas. También contribuye al aislamiento térmico, manteniendo una temperatura más estable en el interior del hogar.

Su durabilidad es otra de sus grandes cualidades, ya que resiste impactos, condiciones climáticas adversas y no requiere mantenimiento frecuente. Los precios varían según el espesor y el tamaño, pero un vidrio laminado de 4+4 mm ronda actualmente los 66 mil pesos en oferta, con un valor regular de unos 72 mil pesos.

Esta solución, cada vez más elegida en construcciones nuevas o remodelaciones, representa un equilibrio ideal entre seguridad, diseño y confort, marcando el final de la era de las rejas tradicionales.

