C5N alcanzó un nuevo hito: 5 millones de usuarios en TikTok Además de consagrarse como una de las señales de noticias más importantes de Argentina, sigue creciendo en el universo de las redes sociales. Por







Un nuevo hito de C5N en redes sociales.

Además de consagrarse como una de las señales de noticias más importantes de Argentina, C5N sigue creciendo en el universo de las redes sociales y alcanzó un nuevo hito: llegó a los 5 millones de usuarios en TikTok.

Reafirmando el acompañamiento de sus seguidores y el compromiso con el periodismo de calidad, la cuenta de C5N en TikTok refleja tanto los contenidos brindados en el canal como en el sitio de noticias C5N.com sobre los principales acontecimientos de la Argentina y el mundo.

El logro se suma a los alcanzados en las distintas redes sociales por C5N, una de las señales de noticias más potentes en interacción con sus usuarios. Del mismo modo, el perfil de Facebook ostenta 4,7 millones de seguidores, el canal de YouTube cuenta con más de 3 millones de suscriptores, la cuenta de Instagram alcanza 1,8 millones, la cuenta en X posee 3 millones de seguidores y más de medio millón de usuarios participan del canal de WhatsApp.

De esta manera, C5N apuesta con la misma fuerza e importancia al periodismo digital y multiplataforma y acrecienta su presencia en cada red social para seguir informando a los argentinos a lo largo y ancho del país.