1 de septiembre de 2025 Inicio
En Vivo

C5N alcanzó un nuevo hito: 5 millones de usuarios en TikTok

Además de consagrarse como una de las señales de noticias más importantes de Argentina, sigue creciendo en el universo de las redes sociales.

Por
Un nuevo hito de C5N en redes sociales.

Un nuevo hito de C5N en redes sociales.

Además de consagrarse como una de las señales de noticias más importantes de Argentina, C5N sigue creciendo en el universo de las redes sociales y alcanzó un nuevo hito: llegó a los 5 millones de usuarios en TikTok.

patricia bullrich denuncio un servicio de inteligencia paralelo integrado por kirchneristas, rusos y venezolanos
Te puede interesar:

Patricia Bullrich denunció "un servicio de inteligencia paralelo" integrado por kirchneristas, rusos y venezolanos

Reafirmando el acompañamiento de sus seguidores y el compromiso con el periodismo de calidad, la cuenta de C5N en TikTok refleja tanto los contenidos brindados en el canal como en el sitio de noticias C5N.com sobre los principales acontecimientos de la Argentina y el mundo.

El logro se suma a los alcanzados en las distintas redes sociales por C5N, una de las señales de noticias más potentes en interacción con sus usuarios. Del mismo modo, el perfil de Facebook ostenta 4,7 millones de seguidores, el canal de YouTube cuenta con más de 3 millones de suscriptores, la cuenta de Instagram alcanza 1,8 millones, la cuenta en X posee 3 millones de seguidores y más de medio millón de usuarios participan del canal de WhatsApp.

De esta manera, C5N apuesta con la misma fuerza e importancia al periodismo digital y multiplataforma y acrecienta su presencia en cada red social para seguir informando a los argentinos a lo largo y ancho del país.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

play

Rial le respondió a Bullrich tras pedir que lo allanen: "Esto se está convirtiendo en un régimen totalitario"

play

Lowrdez Fernández: "Bandana me cambió la vida"

play

El Turco García cargó contra el Gobierno en TVR: "Se la agarró con los más débiles"

Se filtraron audios atribuidos a Karina Milei.

Advierten por la tensión en el Gobierno tras la filtración de audios: "Está agujereado por las internas"

play

Nancy Pazos: "Tras el Karinagate, Milei es un rey que está desnudo"

play

Un perito explicó por qué no pueden abrir el celular de Emmanuel Kovalivker

Rating Cero

La pareja se mostró unida y feliz, despertando una ola de mensajes positivos por parte del público.

Un famoso cantante de cumbia reveló su nueva pareja y es influencer: de quién se trata

Marvel estrenó los nuevos Vengadores y aparentemente el UCM viene en declive. Ahora se espera que con los futuros estrenos repunte.

Marvel estrenó la película de los nuevos Vengadores y es furor en Disney+: de cuál se trata

Miguel Ángel Prosi, papá biológico de L-Gante, se mostró indignado por el entorno de su hijo

La fuerte acusación del papá de L-Gante sobre el entorno de su hijo: "Le comen el cerebro"

De qué se trata esta imperdible serie que se estrenará pronto. 
play

Está en Netflix, tiene 8 capítulos y es protagonizada por Joaquín Furriel

Gimena Accardi y Andrés Gil terminaron con la obra que protagonizaban y Nico Vázquez comentó un posteo

Sorpresivo intercambio en redes entre Nico Vázquez y Gimena Accardi tras su separación

En pleno 2025 que pase esto es muy triste de verdad, lamentó el episodio La Coqueta

Fuerte denuncia de La Coqueta: dos hombres le robaron y la agredieron a la salida de un boliche

últimas noticias

La pareja se mostró unida y feliz, despertando una ola de mensajes positivos por parte del público.

Un famoso cantante de cumbia reveló su nueva pareja y es influencer: de quién se trata

Hace 5 minutos
Marvel estrenó los nuevos Vengadores y aparentemente el UCM viene en declive. Ahora se espera que con los futuros estrenos repunte.

Marvel estrenó la película de los nuevos Vengadores y es furor en Disney+: de cuál se trata

Hace 6 minutos
Miguel Ángel Prosi, papá biológico de L-Gante, se mostró indignado por el entorno de su hijo

La fuerte acusación del papá de L-Gante sobre el entorno de su hijo: "Le comen el cerebro"

Hace 7 minutos
Patricia Bullrich denunció un servicio de inteligencia paralelo integrado por kirchneristas, rusos y venezolanos

Patricia Bullrich denunció "un servicio de inteligencia paralelo" integrado por kirchneristas, rusos y venezolanos

Hace 10 minutos
Un nuevo hito de C5N en redes sociales.

C5N alcanzó un nuevo hito: 5 millones de usuarios en TikTok

Hace 16 minutos