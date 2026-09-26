26 de septiembre de 2026 Inicio
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Así es la búsqueda de un pueblo de la Patagonia que ofrece empleo y alojamiento

Una propuesta para vivir en un pueblo del sur argentino se volvió una alternativa para quienes buscan una experiencia diferente en contacto con la naturaleza. Los detalles de la convocatoria.

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Camarones

Camarones, en Chubut, es una localidad de la Patagonia rodeada de naturaleza y ubicada frente al océano. 

  • La propuesta se encuentra en un destino de la Patagonia.
  • La convocatoria está abierta a personas de distintas edades.
  • La experiencia combina trabajo y vida en contacto con la naturaleza.
  • La estadía puede extenderse durante varias semanas.
  • La propuesta se realiza en un entorno cercano al océano.

Así es la búsqueda de un pueblo de la Patagonia que ofrece empleo y alojamiento para vivir allí: una propuesta de voluntariado busca personas interesadas en vivir durante varias semanas en un entorno natural de la Patagonia. El programa ofrece estadia y las tres comidas diarias sin costo, a cambio de 30 horas de trabajo semanales.

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La oportunidad contempla una estadía de entre 25 días y dos meses, por lo que está pensada para quienes quieran pasar una temporada en el sur argentino y participar de las tareas cotidianas del establecimiento. Los participantes deben cumplir una jornada de 30 horas semanales, distribuidas en cinco horas diarias: dos durante la mañana y tres por la tarde.

La convocatoria se encuentra publicada en Worldpackers y propone una experiencia de voluntariado en una estancia histórica ubicada junto al océano, en las cercanías de esta localidad de la costa de Chubut.

Como es el pueblo de la Patagonia que busca vecinos

Se trata de la ciudad de Camarones en Chubut, un lugar que combina actividades vinculadas con la vida rural y el contacto con la naturaleza. El predio cuenta con una reserva de fauna marina y costera, además de una huerta biodinámica, gallinas y un viñedo ubicado cerca de la costa. Entre las tareas que pueden realizar se encuentran:

  • Preparar y servir comidas.
  • Cuidar a los animales.
  • Colaborar con reparaciones y trabajos de construcción.
  • Sembrar y cosechar.
  • Realizar labores de mantenimiento en la huerta y el campo.

Como parte del intercambio, los voluntarios reciben hospedaje y tres comidas diarias: desayuno, almuerzo y cena. Además, el establecimiento dispone de una cocina equipada y lavadero para quienes participan del programa. La oferta también contempla el uso de bicicletas, excursiones y diferentes actividades sin costo adicional.

La convocatoria está dirigida a personas de entre 22 y 60 años. Según las condiciones publicadas para el voluntariado, no es necesario contar con un nivel avanzado de idiomas para participar. La experiencia tiene una duración mínima de 25 días y puede extenderse hasta dos meses, de acuerdo con las condiciones del programa. De esta manera, la propuesta combina alojamiento, alimentación y actividades en un entorno natural de la Patagonia a cambio de colaboración en distintas funciones del establecimiento.

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