Andar a caballo o descansar debajo de los árboles: la escapada cercana de Buenos Aires para poner una pausa en marzo

La costanera sobre el río Luján ofrece un espacio ideal para caminar.
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Luján está a unos 70 kilómetros al oeste de la Ciudad de Buenos Aires y se llega en aproximadamente una hora en auto por la Autopista Acceso Oeste.
Además de la Basílica de Nuestra Señora de Luján, la ciudad ofrece museos, gastronomía tradicional, costanera sobre el río y estancias con días de campo.
El pueblo rural de Carlos Keen, cercano a Luján, es un polo gastronómico con antiguas estaciones de tren recicladas y mesas al aire libre.
Hay opciones de alojamiento para quienes quieran extender la escapada, desde hoteles céntricos hasta hosterías familiares y estancias en las afueras.
A poco más de 70 kilómetros de la Ciudad de Buenos Aires se encuentra Lujan, un destino que combina un centro histórico cargado de tradición con propuestas al aire libre, gastronomía típica y la posibilidad de conectar con el ritmo pausado del campo. Es una escapada completa que no necesita de un viaje largo ni una planificación muy elaborada.
La Basílica de Nuestra Señora de Luján es el punto de referencia más conocido. De estilo neogótico y con dos torres visibles desde lejos, es uno de los templos más relevantes del país. Pero el recorrido no termina ahí, ya que a pocos pasos se encuentra el Complejo Museográfico Enrique Udaondo, uno de los museos más grandes del interior bonaerense, con carruajes históricos, piezas coloniales y objetos que repasan siglos de historia argentina. Alrededor de la plaza principal, confiterías, bares y tiendas de recuerdos completan la experiencia del centro.
Para quienes buscan algo más tranquilo, la costanera sobre el río Luján ofrece un espacio ideal para caminar, alquilar una bici o simplemente quedarse en el pasto sin ningún apuro. Las estancias de los alrededores suman la posibilidad de vivir un día de campo con cabalgatas y descanso bajo la sombra de un ombú. Y el pueblo de Carlos Keen, ubicado cerca de Luján, se destaca como un polo gastronómico donde viejas estaciones de tren reconvertidas alojan restaurantes con mesas al aire libre.
Dónde queda Luján
Luján es una ciudad ubicada en la provincia de Buenos Aires, a unos 70 kilómetros al oeste de la Capital Federal. Su posición sobre la Autopista Acceso Oeste la convierte en uno de los destinos más accesibles para los porteños que buscan una escapada rápida, con tiempos de viaje que rondan la hora dependiendo del tránsito. El río Luján atraviesa la ciudad y le aporta una costanera que es parte central de su paisaje urbano.
Qué puedo hacer en Luján
Las propuestas de la ciudad se adaptan a distintos intereses y estilos de viaje:
Visitar la Basílica de Nuestra Señora de Luján, recorrer su interior, conocer el camarín de la Virgen y, si se desea, participar de una misa en uno de los templos más importantes del país.
Caminar por el centro histórico, explorar la plaza principal, detenerse en las confiterías y disfrutar de una medialuna con café frente a la fachada de la basílica.
Recorrer el Complejo Museográfico Enrique Udaondo, que conserva carruajes, objetos coloniales y piezas representativas de distintas épocas de la historia argentina.
Almorzar en parrillas, bodegones o casas de empanadas del centro o la costanera, con opciones que van desde lo más casero y tradicional hasta propuestas vegetarianas y más elaboradas.
Visitar el pueblo de Carlos Keen, donde antiguas estaciones de tren recicladas funcionan como restaurantes con almuerzo al aire libre en un entorno rural.
Disfrutar de un día de campo en alguna de las estancias cercanas, con cabalgatas y tiempo libre bajo la sombra de un ombú.
Cómo llegar a Luján
El acceso más rápido y directo es en auto por la Autopista Acceso Oeste, con un viaje de aproximadamente una hora desde la Ciudad de Buenos Aires según el tránsito. Para quienes prefieren el transporte público, la línea de colectivo 57 parte desde Plaza Italia y Liniers y deja a los pasajeros cerca de la Basílica.