21 de marzo de 2026 Inicio
En Vivo

Andar a caballo o descansar debajo de los árboles: la escapada cercana de Buenos Aires para poner una pausa en marzo

Historia, campo, gastronomía y espacios verdes esperan a quienes buscan desconectarse del ritmo cotidiano sin necesidad de recorrer grandes distancias.

Por
La costanera sobre el río Luján ofrece un espacio ideal para caminar.

La costanera sobre el río Luján ofrece un espacio ideal para caminar.

Expedia
  • Luján está a unos 70 kilómetros al oeste de la Ciudad de Buenos Aires y se llega en aproximadamente una hora en auto por la Autopista Acceso Oeste.

  • Además de la Basílica de Nuestra Señora de Luján, la ciudad ofrece museos, gastronomía tradicional, costanera sobre el río y estancias con días de campo.

  • El pueblo rural de Carlos Keen, cercano a Luján, es un polo gastronómico con antiguas estaciones de tren recicladas y mesas al aire libre.

  • Hay opciones de alojamiento para quienes quieran extender la escapada, desde hoteles céntricos hasta hosterías familiares y estancias en las afueras.

A poco más de 70 kilómetros de la Ciudad de Buenos Aires se encuentra Lujan, un destino que combina un centro histórico cargado de tradición con propuestas al aire libre, gastronomía típica y la posibilidad de conectar con el ritmo pausado del campo. Es una escapada completa que no necesita de un viaje largo ni una planificación muy elaborada.

Conocé los sitios destacados de Turismo y el reconocimiento a nivel mundial que tuvo recientemente
Te puede interesar:

Teatros, librerías y museos: qué características tiene la ciudad de Buenos Aires y qué importante premio recibió

La Basílica de Nuestra Señora de Luján es el punto de referencia más conocido. De estilo neogótico y con dos torres visibles desde lejos, es uno de los templos más relevantes del país. Pero el recorrido no termina ahí, ya que a pocos pasos se encuentra el Complejo Museográfico Enrique Udaondo, uno de los museos más grandes del interior bonaerense, con carruajes históricos, piezas coloniales y objetos que repasan siglos de historia argentina. Alrededor de la plaza principal, confiterías, bares y tiendas de recuerdos completan la experiencia del centro.

Para quienes buscan algo más tranquilo, la costanera sobre el río Luján ofrece un espacio ideal para caminar, alquilar una bici o simplemente quedarse en el pasto sin ningún apuro. Las estancias de los alrededores suman la posibilidad de vivir un día de campo con cabalgatas y descanso bajo la sombra de un ombú. Y el pueblo de Carlos Keen, ubicado cerca de Luján, se destaca como un polo gastronómico donde viejas estaciones de tren reconvertidas alojan restaurantes con mesas al aire libre.

lujan buenos aires

Dónde queda Luján

Luján es una ciudad ubicada en la provincia de Buenos Aires, a unos 70 kilómetros al oeste de la Capital Federal. Su posición sobre la Autopista Acceso Oeste la convierte en uno de los destinos más accesibles para los porteños que buscan una escapada rápida, con tiempos de viaje que rondan la hora dependiendo del tránsito. El río Luján atraviesa la ciudad y le aporta una costanera que es parte central de su paisaje urbano.

Qué puedo hacer en Luján

Las propuestas de la ciudad se adaptan a distintos intereses y estilos de viaje:

  • Visitar la Basílica de Nuestra Señora de Luján, recorrer su interior, conocer el camarín de la Virgen y, si se desea, participar de una misa en uno de los templos más importantes del país.
  • Caminar por el centro histórico, explorar la plaza principal, detenerse en las confiterías y disfrutar de una medialuna con café frente a la fachada de la basílica.
  • Recorrer el Complejo Museográfico Enrique Udaondo, que conserva carruajes, objetos coloniales y piezas representativas de distintas épocas de la historia argentina.
  • Almorzar en parrillas, bodegones o casas de empanadas del centro o la costanera, con opciones que van desde lo más casero y tradicional hasta propuestas vegetarianas y más elaboradas.
  • Visitar el pueblo de Carlos Keen, donde antiguas estaciones de tren recicladas funcionan como restaurantes con almuerzo al aire libre en un entorno rural.
  • Disfrutar de un día de campo en alguna de las estancias cercanas, con cabalgatas y tiempo libre bajo la sombra de un ombú.
lujan buenos aires

Cómo llegar a Luján

El acceso más rápido y directo es en auto por la Autopista Acceso Oeste, con un viaje de aproximadamente una hora desde la Ciudad de Buenos Aires según el tránsito. Para quienes prefieren el transporte público, la línea de colectivo 57 parte desde Plaza Italia y Liniers y deja a los pasajeros cerca de la Basílica.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

El oasis de humedal a 40 km de CABA perfecto para conocer en una escapada rápida.

La escapada cerca de Buenos Aires a una reserva gratuita: tiene lagunas y se pueden ver carpinchos

Turismo en Argentina, el pueblo que hace sonreír por su nombre.

El pueblito argentino que despierta sonrisas por un particular motivo y tenés que conocer en marzo 2026

El centro del pueblo se organiza alrededor de su playa principal, una bahía de aproximadamente dos kilómetros con restaurantes, bares y servicios frente al mar. 

Este pueblo de Brasil está cerca de Argentina, tiene aguas cálidas y es perfecto para una escapada: cómo llegar

Este logro surge de la votación de más de 200.000 lectores y viajeros de la revista británica Wanderlust.

Buenos Aires fue elegida como la mejor ciudad para visitar en 2026: qué la destaca

Se acerca la Fiesta Nacional del Camarón y el Langostino 2026: artistas confirmados y cómo llegar. 

Turismo en Argentina: la Fiesta Nacional del Camarón y el Langostino que tendrá artistas invitados

Su nombre rinde homenaje a la diosa romana de los frutos.

Conocé el sur de Argentina en 2026: el pueblo fuera del radar con mucho verde, ríos y paseos

Rating Cero

Los nuevos estrenos en Netflix produidos por Spin Master Entertainment
play

Ideal para el fin de semana largo: esta serie animada de Netflix es perfecta para ver en familia y está siendo furor

Tinni Stoessel tomó una drástica decisión en su show. 

Tras el escándalo con Emilia Mernes, Tini Stoessel tomó una drástica decisión en su show Futttura

Ciro Martínez junto a Daniel Buira. 

La emotiva despedida de Andrés Ciro Martínez a Daniel Buira: "Nos dimos el gusto de volver a ser Los Piojos"

Emilia perdió seguidores post pelea.

Implacable: esta es la cifra de seguidores que perdió Emilia Mernes luego de la pelea con Tini Stoessel y María Becerra

La actriz es una de las famosas que entró a la casa de GH.

Gran Hermano 2026: filtraron cuándo vuelve Andrea del Boca a la casa

Este documental sobre una histórica banda de rock llegó a Netflix y muestra detalles inéditos
play

Este documental sobre una histórica banda de rock contemporánea llegó a Netflix y muestra detalles inéditos: quiénes son

últimas noticias

Conocé los sitios destacados de Turismo y el reconocimiento a nivel mundial que tuvo recientemente

Teatros, librerías y museos: qué características tiene la ciudad de Buenos Aires y qué importante premio recibió

Hace 4 minutos
La actriz de moda está en medio de polémicas por un posible vínculo amoroso

Rumores de relación: quién es el famoso futbolista que estaría en pareja con Sydney Sweeney

Hace 7 minutos
play
Los nuevos estrenos en Netflix produidos por Spin Master Entertainment

Ideal para el fin de semana largo: esta serie animada de Netflix es perfecta para ver en familia y está siendo furor

Hace 9 minutos
play
Al-Dawsari marcó un gol histórico ante Argentina en Qatar 2022.

Fue verdugo de la Selección argentina en Qatar 2022 y dirá presente otra vez en el Mundial 2026

Hace 11 minutos
Más de 45 mil usuarios están sin luz en el AMBA. 

Por el fuerte temporal, hay más de 45 mil usuarios sin luz en el AMBA

Hace 25 minutos