Andar a caballo o descansar debajo de los árboles: la escapada cercana de Buenos Aires para poner una pausa en marzo Historia, campo, gastronomía y espacios verdes esperan a quienes buscan desconectarse del ritmo cotidiano sin necesidad de recorrer grandes distancias. Por + Seguir en







La costanera sobre el río Luján ofrece un espacio ideal para caminar. Expedia

Luján está a unos 70 kilómetros al oeste de la Ciudad de Buenos Aires y se llega en aproximadamente una hora en auto por la Autopista Acceso Oeste.





Además de la Basílica de Nuestra Señora de Luján, la ciudad ofrece museos, gastronomía tradicional, costanera sobre el río y estancias con días de campo.





El pueblo rural de Carlos Keen, cercano a Luján, es un polo gastronómico con antiguas estaciones de tren recicladas y mesas al aire libre.





Hay opciones de alojamiento para quienes quieran extender la escapada, desde hoteles céntricos hasta hosterías familiares y estancias en las afueras. A poco más de 70 kilómetros de la Ciudad de Buenos Aires se encuentra Lujan, un destino que combina un centro histórico cargado de tradición con propuestas al aire libre, gastronomía típica y la posibilidad de conectar con el ritmo pausado del campo. Es una escapada completa que no necesita de un viaje largo ni una planificación muy elaborada.

La Basílica de Nuestra Señora de Luján es el punto de referencia más conocido. De estilo neogótico y con dos torres visibles desde lejos, es uno de los templos más relevantes del país. Pero el recorrido no termina ahí, ya que a pocos pasos se encuentra el Complejo Museográfico Enrique Udaondo, uno de los museos más grandes del interior bonaerense, con carruajes históricos, piezas coloniales y objetos que repasan siglos de historia argentina. Alrededor de la plaza principal, confiterías, bares y tiendas de recuerdos completan la experiencia del centro.

Para quienes buscan algo más tranquilo, la costanera sobre el río Luján ofrece un espacio ideal para caminar, alquilar una bici o simplemente quedarse en el pasto sin ningún apuro. Las estancias de los alrededores suman la posibilidad de vivir un día de campo con cabalgatas y descanso bajo la sombra de un ombú. Y el pueblo de Carlos Keen, ubicado cerca de Luján, se destaca como un polo gastronómico donde viejas estaciones de tren reconvertidas alojan restaurantes con mesas al aire libre.

lujan buenos aires Argentina - italiani.it Dónde queda Luján Luján es una ciudad ubicada en la provincia de Buenos Aires, a unos 70 kilómetros al oeste de la Capital Federal. Su posición sobre la Autopista Acceso Oeste la convierte en uno de los destinos más accesibles para los porteños que buscan una escapada rápida, con tiempos de viaje que rondan la hora dependiendo del tránsito. El río Luján atraviesa la ciudad y le aporta una costanera que es parte central de su paisaje urbano.

Qué puedo hacer en Luján Las propuestas de la ciudad se adaptan a distintos intereses y estilos de viaje: