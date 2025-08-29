29 de agosto de 2025 Inicio
Adiós a los jeans: los pantalones que los reemplazaron en las tendencias de este invierno 2025

Estas prendas pierden protagonismo esta temporada. Una de sus variantes combinan comodidad y elegancia en cualquier look.

Son atemporales

Son atemporales, fáciles de combinar y capaces de actualizarse cada temporada con distintos accesorios.

La moda de este invierno trae un cambio inesperado en el guardarropa: los jeans dejan de ser la prenda estrella para dar paso a un estilo mucho más elaborado. La tendencia que arrasa en las pasarelas y en el street styleya comenzó a imponerse en el día a día de quienes buscan renovar sus looks con una opción elegante y versátil.

Inspirada en lo que marcó el ritmo de la moda europea durante la temporada pasada, esta propuesta desembarca en Argentina con fuerza. Los pantalones elegidos no solo llaman la atención por su estética pulida, sino también por su capacidad de adaptarse a distintas ocasiones, desde lo formal hasta lo urbano.

Con un espíritu que le da mayor lugar a la comidad, este nuevo básico promete desplazar definitivamente a los jeans, ofreciendo múltiples posibilidades para reinventar el estilo personal sin perder funcionalidad.

La nueva tendencia que reemplazó al jean este invierno 2025

Los jeans, clásicos indiscutidos por años, están perdiendo protagonismo frente a los pantalones sastreros, convertidos en la prenda clave del invierno. Con cortes rectos, líneas limpias y una caída impecable, logran un balance perfecto entre elegancia y comodidad, lo que los vuelve aptos para casi cualquier ocasión.

Pantalón sastrero

Estos modelos se presentan en materiales tradicionales como la gabardina y la lana ligera, pero también en versiones modernas confeccionadas con telas más fluidas y suaves. Esa versatilidad los transforma en una prenda imprescindible que se adapta tanto a outfits de oficina como a looks más relajados para la vida urbana.

Cómo incluir a los pantalones sastreros a mi vestimenta

Incorporar pantalones sastreros a la rutina diaria resulta más fácil de lo que parece. Para un estilo clásico, los tonos neutros como negro, gris o beige son aliados seguros, junto a remeras, buzos, tapados largos y botas que refuerzan una estética elegante y atemporal.

Si la idea es un look casual pero con un toque refinado, las versiones en telas livianas funcionan muy bien junto a sweaters oversize y zapatillas urbanas, creando una mezcla equilibrada de confort y estilo. Quienes se animan a más pueden apostar por colores más intensos como azul cobalto, verde oliva o burdeos, e incluso sumar estampados sutiles, siempre acompañados por prendas neutras para mantener el balance visual.

Pantalón sastrero

Los pantalones sastreros no solo suman un aire profesional y estilizado, sino que también favorecen la silueta gracias a su corte estructurado. Son atemporales, fáciles de combinar y capaces de actualizarse cada temporada con distintos accesorios, desde chaquetas modernas hasta complementos llamativos que marcan la diferencia en este invierno del 2025 que está por terminar.

