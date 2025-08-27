27 de agosto de 2025 Inicio
En Vivo

Adiós al bordó: este es el color que será tendencia en moda en primavera

La próxima temporada trae un tono inesperado que deja atrás los clásicos del invierno y promete instalarse como favorito en prendas, accesorios y maquillaje.

Por
En moda primavera 2025

En moda primavera 2025, este tono aparece en prendas livianas, trajes y accesorios, aportando frescura y luminosidad.

Freepik

El bordó fue durante el otoño-invierno una de las tonalidades más elegidas por su carácter elegante y clásico, que supo imponerse tanto en abrigos como en accesorios y maquillaje. Sin embargo, la llegada de la primavera abre el camino a una renovación estética en la que predominan los matices claros, frescos y con mayor suavidad visual.

Una mascarilla de la que todos hablan es ideal para reducir la papada y se puso de moda.
Te puede interesar:

Esta mascarilla es ideal para reducir la papada y se puso de moda: cómo funciona

En ese marco, la gran revelación de la temporada es el amarillo manteca. A diferencia de los amarillos vibrantes o neón, esta variante apuesta por la sutileza y la sofisticación, aportando luminosidad sin estridencias. Su versatilidad lo convierte en una opción fácil de incorporar en el guardarropa, ya sea como detalle en un look sobrio o como protagonista en combinaciones más audaces.

Este color no solo aparece en prendas livianas, sino también en diseños estructurados como trajes, pantalones y camisas. Se presenta como una alternativa ideal para quienes desean escapar de los tradicionales blancos o beige sin arriesgar demasiado. En los accesorios, el amarillo manteca suma un toque delicado que eleva cualquier conjunto, desde una cartera pequeña hasta un pañuelo o unas gafas con marco translúcido. Además, se adapta a diversas paletas cromáticas: convive con neutros como el gris, crudo o arena, pero también con tonos más intensos como el azul marino, el coral o el verde seco.

Ropa amarilla
El amarillo manteca se consolida como el color de moda para la primavera, reemplazando al clásico bordó del invierno.

El amarillo manteca se consolida como el color de moda para la primavera, reemplazando al clásico bordó del invierno.

Cómo se puede usar este color para estar a la moda en primavera

El amarillo manteca se perfila como un aliado perfecto para looks frescos y modernos. En estilismos casuales, puede aparecer en camisas o blusas combinadas con jeans claros o pantalones de lino, logrando un resultado relajado y luminoso. También funciona en vestidos livianos que, acompañados por accesorios en tonos tierra, transmiten una estética descontracturada y elegante a la vez.

En ámbitos laborales o más formales, este tono puede integrarse en blazers o trajes sastre, en contraste con camisas blancas o con gamas oscuras como el gris o el azul marino. Para completar, los accesorios en amarillo manteca refuerzan la tendencia sin excesos: calzado, bolsos o pañuelos aportan un guiño chic y equilibrado.

Ropa amarilla 2
Prendas, accesorios y hasta maquillaje adoptan el amarillo manteca como la gran sorpresa de la temporada.

Prendas, accesorios y hasta maquillaje adoptan el amarillo manteca como la gran sorpresa de la temporada.

Incluso en maquillaje y uñas, los matices cremosos que acompañan a este color suman naturalidad y luz, en sintonía con la frescura propia de la primavera. Así, el bordó cede su lugar a un protagonista inesperado, que promete conquistar la temporada con una impronta versátil y sofisticada.

Noticias relacionadas

Pequeñas acciones como caminar durante los descansos, usar las escaleras o estirarse entre tareas contribuyen al bienestar físico y mental.

La inteligencia artificial reveló cuáles son los mejores hábitos para fortalecer la memoria

Cada año, miles de personas se dirigen a los servicios de urgencias luego de sufrir una picadura.

Qué debés hacer si te pica una abeja: estos son los 3 pasos claves

Distintas ideas decorativas para hacer manualidades con botellas de plàstico en tu hogar reciclándolas.

Estas son las mejores ideas para reciclar una botella de plástico

Una opción ideal para quienes buscan darle una nueva versión a una receta tradicional.

Ni leche ni queso: el ingrediente secreto para que la polenta rellena quede muy cremosa

Este pueblo serrano no solo invita a recorrer museos y casas históricas, sino también a caminar por senderos, descansar junto a los arroyos y descubrir construcciones con un fuerte simbolismo.

Viajar a Córdoba: el pueblito que es un refugio del arte, la naturaleza y la cultura

Uno de los pueblos más históricos y tradicionales de la provincia de Buenos Aires.

El destino que está cerca de Buenos Aires, mezcla mucha historia y cultura: ideal para escapadas

Rating Cero

Nicolás Cabré y Rocío Pardo mostraron su nueva cocina.

Nicolás Cabré y Rocío Pardo mostraron el increíble antes y después de su cocina

Eusebio Poncela supo ser el protagonista de la canción de Fabulosos Cadillacs, Matador 

Murió el reconocido actor español Eusebio Poncela, de destacado rol en el cine argentino

¿El rumor del año de las parejas?, estos dos famosos estarían juntos y vienen de una larga amistad.

El rumor del año: dos famosos estarían en pareja y vienen de una larga amistad

Jimena Barón eligió a Mari, su niñera, como madrina de su hijo

La emoción de Jimena Barón por la elección de la madrina de su hijo Arturo

Bon appétit, majestad, una nueva serie televisiva de Corea del Sur.
play

Bon appétit, majestad es el k-drama que tiene en vilo a todo Netflix: cuál es la trama

Internaron de urgencia a la Chilindrina.

Internaron de urgencia a la Chilindrina: hay preocupación por su salud

últimas noticias

La expropiación de YPF fue realizada en 2012

Causa YPF: Argentina formalizó el pedido a la jueza Preska de no entregar correos y chats de funcionarios

Hace 9 minutos
Aumentan los colegios privados en el AMBA

Aumentan los colegios privados con subsidio de CABA y Provincia: cuánto costarán a partir del 1 de septiembre

Hace 10 minutos
play
Tras la presentación en Conmebol, Grindetti brindó una conferencia de prensa

Grindetti explicó los puntos claves del descargo de Independiente ante Conmebol y apuntó contra la U de Chile

Hace 12 minutos
Francos brinda su informe de gestión en Diputados.

Francos cruzó a la oposición y atribuyó el escándalo de los audios a una "operación política"

Hace 19 minutos
Suspendieron la búsqueda de Natalia Nagovitsyna.

Suspenden el rescate de una alpinista rusa atrapada a 7.000 metros en el Pico Pobeda

Hace 21 minutos