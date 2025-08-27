Adiós al bordó: este es el color que será tendencia en moda en primavera La próxima temporada trae un tono inesperado que deja atrás los clásicos del invierno y promete instalarse como favorito en prendas, accesorios y maquillaje. Por







En moda primavera 2025, este tono aparece en prendas livianas, trajes y accesorios, aportando frescura y luminosidad. Freepik

El bordó fue durante el otoño-invierno una de las tonalidades más elegidas por su carácter elegante y clásico, que supo imponerse tanto en abrigos como en accesorios y maquillaje. Sin embargo, la llegada de la primavera abre el camino a una renovación estética en la que predominan los matices claros, frescos y con mayor suavidad visual.

En ese marco, la gran revelación de la temporada es el amarillo manteca. A diferencia de los amarillos vibrantes o neón, esta variante apuesta por la sutileza y la sofisticación, aportando luminosidad sin estridencias. Su versatilidad lo convierte en una opción fácil de incorporar en el guardarropa, ya sea como detalle en un look sobrio o como protagonista en combinaciones más audaces.

Este color no solo aparece en prendas livianas, sino también en diseños estructurados como trajes, pantalones y camisas. Se presenta como una alternativa ideal para quienes desean escapar de los tradicionales blancos o beige sin arriesgar demasiado. En los accesorios, el amarillo manteca suma un toque delicado que eleva cualquier conjunto, desde una cartera pequeña hasta un pañuelo o unas gafas con marco translúcido. Además, se adapta a diversas paletas cromáticas: convive con neutros como el gris, crudo o arena, pero también con tonos más intensos como el azul marino, el coral o el verde seco.

Ropa amarilla El amarillo manteca se consolida como el color de moda para la primavera, reemplazando al clásico bordó del invierno. Freepik Cómo se puede usar este color para estar a la moda en primavera El amarillo manteca se perfila como un aliado perfecto para looks frescos y modernos. En estilismos casuales, puede aparecer en camisas o blusas combinadas con jeans claros o pantalones de lino, logrando un resultado relajado y luminoso. También funciona en vestidos livianos que, acompañados por accesorios en tonos tierra, transmiten una estética descontracturada y elegante a la vez.

En ámbitos laborales o más formales, este tono puede integrarse en blazers o trajes sastre, en contraste con camisas blancas o con gamas oscuras como el gris o el azul marino. Para completar, los accesorios en amarillo manteca refuerzan la tendencia sin excesos: calzado, bolsos o pañuelos aportan un guiño chic y equilibrado.