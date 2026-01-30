Así es el Pasaje General Paz, el lugar oculto de Buenos Aires que sorprende con su arquitectura Este rincón se distingue por su diseño y su historia urbana. Una visita ideal para descubrir espacios distintos dentro de la ciudad. Por + Seguir en







Se encuentra dentro de un complejo habitacional compuesto por dos cuerpos edilicios.

Es un pasaje peatonal poco conocido ubicado en Colegiales, con accesos desde Ciudad de la Paz y Zapata.

Fue construido en 1925 y se destaca por su diseño ecléctico y una impronta arquitectónica poco común en la ciudad.

Su interior funciona como un gran patio abierto, con luz natural, ventilación cruzada y detalles ornamentales.

El nombre del pasaje está ligado tanto a la historia urbana porteña como a la vida personal de su creador. En el barrio de Colegiales existe un pasaje peatonal privado que rompe con la lógica urbana tradicional y llama la atención por su escala, diseño y atmósfera. Se trata del Pasaje General Paz, una vía interna que atraviesa un conjunto residencial y que suele pasar inadvertida para quienes transitan la zona.

El espacio fue desarrollado a mediados de la década de 1920 y responde a una concepción arquitectónica poco habitual para la época. Su trazado, la amplitud del corredor y la conexión visual entre los distintos niveles lo convierten en un caso singular dentro del entramado porteño.

Más allá de su valor estético, el pasaje también concentra una historia vinculada al crecimiento de la ciudad, a las transformaciones en la nomenclatura de las calles y a la figura de su impulsor, lo que lo vuelve un punto de interés tanto urbano como cultural.

-Pasaje General Paz - Turismo Como es el Pasaje General Paz y por qué es ideal para visitar en Buenos Aires El Pasaje General Paz se encuentra dentro de un complejo habitacional compuesto por dos cuerpos edilicios, unidos por un corredor central peatonal. Tiene accesos por Ciudad de la Paz 561 y Zapata 552 y se desarrolla en un edificio de cuatro plantas con terraza, levantado sobre un terreno angosto pero aprovechado en altura. En total, contiene 57 departamentos y algunos locales comerciales en sus frentes.

Uno de los rasgos más distintivos aparece en los niveles superiores, donde pequeños puentes conectan ambos lados del conjunto. Estas estructuras se ensanchan y generan balcones curvos que aportan movimiento visual y refuerzan la identidad del pasaje. Desde abajo, estos enlaces crean una sucesión de arcos y sombras que le dan un carácter propio al recorrido.

pasaje general paz Pablo Bedrossian El ingreso más impactante es el que se realiza por la calle Ciudad de la Paz, donde un gran arco de medio punto marca la entrada y deja a la vista el nombre del pasaje en lo alto. Luego de atravesar una reja de hierro y un pórtico, el visitante se encuentra con un espacio amplio y luminoso, que permite una circulación de aire constante gracias a su generosa medida de ancho. El interior recuerda más a un patio abierto que a un pasaje convencional. Canteros simples recorren el eje central, mientras que pilares revestidos con mayólicas, bancos adosados y macetas con plantas ornamentales aportan calidez al conjunto. La vegetación aparece tanto a nivel del suelo como colgando desde balcones, y aún se conserva la señalización original, un detalle que refuerza su valor histórico.