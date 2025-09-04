4 de septiembre de 2025 Inicio
En Vivo

Adiós a las mesas rectangulares: el modelo que es furor para el living en septiembre 2025

Una propuesta que redefine el diseño interior y se convierte en protagonista de la temporada con estilo y funcionalidad.

Por
Se despiden las mesas rectangulares en las tendencias de los hogares.

Se despiden las mesas rectangulares en las tendencias de los hogares.

Las mesas redondas se han transformado en las grandes favoritas del diseño de interiores durante septiembre 2025. Lejos de las estructuras rígidas, este modelo se impone como el nuevo estándar para ambientar livings y comedores, dejando atrás a las rectangulares que dominaron por décadas.

Su popularidad en ascenso da una muestra de un cambio en las preferencias hacia prendas y accesorios más saludables.
Te puede interesar:

Cómodas y a la moda: así son las zapatillas barefoot que se establecen como la tendencia del momento

En un contexto donde el hogar se resignifica como espacio de encuentro, las formas circulares invitan a compartir de manera más íntima y equilibrada. Este tipo de mobiliario elimina las jerarquías visuales, fomenta la conversación y multiplica la interacción entre quienes se sientan a su alrededor.

Además de su aporte emocional, las mesas redondas también optimizan la circulación y el uso del espacio. En ambientes pequeños o alargados permiten mayor fluidez y aprovechan mejor los metros disponibles. Su diseño, sin esquinas, genera una sensación de amplitud y puede incluso acomodar más personas que una mesa tradicional.

Mesa redonda 2
Materiales nobles y bases escultóricas redefinen la estética del comedor.

Materiales nobles y bases escultóricas redefinen la estética del comedor.

Claves para elegir mesas redondas

La temporada actual ofrece múltiples variantes que combinan estética y practicidad. Entre las claves más destacadas se encuentran:

  • Bases escultóricas o cónicas, que aportan peso visual y carácter a la pieza central.

  • Materiales nobles como madera maciza, mármol con vetas o piedra pulida, que añaden sofisticación y calidez.

  • Acabados glam, con lacas brillantes o superficies espejadas para quienes buscan lujo.

  • Minimalismo escandinavo, con líneas limpias y tonos neutros que transmiten serenidad.

Cada uno de estos estilos responde a distintas necesidades y personalidades, permitiendo que el modelo circular se adapte tanto a casas modernas como a espacios clásicos.

Cómo integrar las mesas redondas a tu casa

Adoptar esta tendencia no solo es una decisión estética, sino también funcional. En espacios reducidos, una mesa circular se convierte en la solución ideal para optimizar el lugar sin sacrificar comodidad. Como pieza central, puede funcionar como foco visual si se eligen materiales llamativos o bases imponentes.

Mesa redonda 3
El modelo circular optimiza el espacio y fomenta encuentros más cercanos.

El modelo circular optimiza el espacio y fomenta encuentros más cercanos.

Además, la combinación con sillas de diferentes diseños y texturas suma dinamismo y personalidad, logrando un comedor con carácter propio. De esta manera, la mesa redonda no es solo un mueble, sino el corazón de la convivencia diaria.

Noticias relacionadas

El Salto Rosa Mística: una cascada agreste y sin intervenciones turísticas que permanece fuera del radar de la mayoría.

Turismo en Argentina: el imponente salto de agua que casi nadie conoce

Para muchos, llegar a la cima del Champaquí es tachar un pendiente de la lista viajera; para otros, es apenas el comienzo de un amor con las Sierras Grandes.

Viajar a Córdoba: este es el cerro más alto de la provincia y es hermoso

¿Qué debo hacer para que mi Kindle se conecte a una red de WiFi?

Solución rápida: qué debés hacer si tu kindle no se conecta a internet

Con estos tips, las milanesas quedan deliciosas y crujientes.

Ni sal ni avena: los 2 ingredientes secretos para realzar el sabor de las milanesas y que queden muy crocantes

Cuál es el ejercicio ideal para mejorar nuestro bienestar general.

No es yoga: el ejercicio que tonifica los músculos y ayuda a aliviar dolores

Este restaurante es ideal para disfrutar de platos abundantes.

El mejor bodegón barato de Buenos Aires para comer milanesa a la fugazzetta

Rating Cero

El recoocido actor, protagonista de Tarzán llegó a Netflix en otro personaje muy distinto.
play

Esta película sobre un príncipe vikingo protagonizada por Alexander Skarsgård es furor en Netflix: de cuál se trata

El intérprete de Rocky en la versión teatral pasó por el Movistar Arena para ver a la banda y recibió un homenaje especial.

Nico Vázquez sorprendió en el show de Erreway: la dedicatoria especial de Benjamín Rojas

Gimena Accardi rompió el silencio.

Gimena Accardi rompió el silencio y habló sobre su supuesto romance con un hombre de 20 años

El actor de Friends falleció el 28 de octubre de 2023, a los 54 años.

La "Reina de la ketamina" se declaró culpable de venderle la dosis fatal a Matthew Perry

Erreway tocó en un Movistar Arena colmado.

El emotivo renacer de Erreway: clásicos inolvidables, madurez en escena y un show que superó las expectativas

Millie Bobby Brown y un nuevo look descontracturado.

Millie Bobby Brown compartió su look descontracturado: corpiño animal print y jean tiro bajo

últimas noticias

play
El recoocido actor, protagonista de Tarzán llegó a Netflix en otro personaje muy distinto.

Esta película sobre un príncipe vikingo protagonizada por Alexander Skarsgård es furor en Netflix: de cuál se trata

Hace 3 minutos
¿Cuáles son las predicciones de Niño Prodigio para todos los signos hasta el 7 de septiembre?.

Cuáles son las predicciones de Niño Prodigio para todos los signos hasta el domingo 7 de septiembre en 2025

Hace 8 minutos
Esta actualización optimiza las oportunidades de ahorro.

Se activa el 5 de septiembre: cuál es el descuento que tiene Cuenta DNI para todos los viernes del mes

Hace 9 minutos
Su popularidad en ascenso da una muestra de un cambio en las preferencias hacia prendas y accesorios más saludables.

Cómodas y a la moda: así son las zapatillas barefoot que se establecen como la tendencia del momento

Hace 12 minutos
El trabajo de Zentrix Consultora revela que Fuerza Patria ganaría por casi 4 puntos los comicios legislativos. 

Última encuesta antes de las elecciones legislativas en la Provincia: triunfa Fuerza Patria en distritos clave

Hace 15 minutos