Adiós a las mesas rectangulares: el modelo que es furor para el living en septiembre 2025

Una propuesta que redefine el diseño interior y se convierte en protagonista de la temporada con estilo y funcionalidad.

Se despiden las mesas rectangulares en las tendencias de los hogares.

Las mesas redondas se han transformado en las grandes favoritas del diseño de interiores durante septiembre 2025 . Lejos de las estructuras rígidas, este modelo se impone como el nuevo estándar para ambientar livings y comedores , dejando atrás a las rectangulares que dominaron por décadas.

En un contexto donde el hogar se resignifica como espacio de encuentro, las formas circulares invitan a compartir de manera más íntima y equilibrada. Este tipo de mobiliario elimina las jerarquías visuales, fomenta la conversación y multiplica la interacción entre quienes se sientan a su alrededor.

Además de su aporte emocional, las mesas redondas también optimizan la circulación y el uso del espacio. En ambientes pequeños o alargados permiten mayor fluidez y aprovechan mejor los metros disponibles. Su diseño, sin esquinas, genera una sensación de amplitud y puede incluso acomodar más personas que una mesa tradicional .

La temporada actual ofrece múltiples variantes que combinan estética y practicidad . Entre las claves más destacadas se encuentran:

Minimalismo escandinavo , con líneas limpias y tonos neutros que transmiten serenidad.

Acabados glam , con lacas brillantes o superficies espejadas para quienes buscan lujo.

Materiales nobles como madera maciza, mármol con vetas o piedra pulida, que añaden sofisticación y calidez.

Bases escultóricas o cónicas , que aportan peso visual y carácter a la pieza central.

Cada uno de estos estilos responde a distintas necesidades y personalidades, permitiendo que el modelo circular se adapte tanto a casas modernas como a espacios clásicos.

Cómo integrar las mesas redondas a tu casa

Adoptar esta tendencia no solo es una decisión estética, sino también funcional. En espacios reducidos, una mesa circular se convierte en la solución ideal para optimizar el lugar sin sacrificar comodidad. Como pieza central, puede funcionar como foco visual si se eligen materiales llamativos o bases imponentes.

El modelo circular optimiza el espacio y fomenta encuentros más cercanos.

Además, la combinación con sillas de diferentes diseños y texturas suma dinamismo y personalidad, logrando un comedor con carácter propio. De esta manera, la mesa redonda no es solo un mueble, sino el corazón de la convivencia diaria.