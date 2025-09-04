Adiós a las mesas rectangulares: el modelo que es furor para el living en septiembre 2025

Las mesas redondas se han transformado en las grandes favoritas del diseño de interiores durante septiembre 2025. Lejos de las estructuras rígidas, este modelo se impone como el nuevo estándar para ambientar livings y comedores, dejando atrás a las rectangulares que dominaron por décadas.
En un contexto donde el hogar se resignifica como espacio de encuentro, las formas circulares invitan a compartir de manera más íntima y equilibrada. Este tipo de mobiliario elimina las jerarquías visuales, fomenta la conversación y multiplica la interacción entre quienes se sientan a su alrededor.
Además de su aporte emocional, las mesas redondas también optimizan la circulación y el uso del espacio. En ambientes pequeños o alargados permiten mayor fluidez y aprovechan mejor los metros disponibles. Su diseño, sin esquinas, genera una sensación de amplitud y puede incluso acomodar más personas que una mesa tradicional.
Mesa redonda 2
Materiales nobles y bases escultóricas redefinen la estética del comedor.
Claves para elegir mesas redondas
La temporada actual ofrece múltiples variantes que combinan estética y practicidad. Entre las claves más destacadas se encuentran:
Cada uno de estos estilos responde a distintas necesidades y personalidades, permitiendo que el modelo circular se adapte tanto a casas modernas como a espacios clásicos.
Cómo integrar las mesas redondas a tu casa
Adoptar esta tendencia no solo es una decisión estética, sino también funcional. En espacios reducidos, una mesa circular se convierte en la solución ideal para optimizar el lugar sin sacrificar comodidad. Como pieza central, puede funcionar como foco visual si se eligen materiales llamativos o bases imponentes.
Mesa redonda 3
El modelo circular optimiza el espacio y fomenta encuentros más cercanos.
Pinterest
Además, la combinación con sillas de diferentes diseños y texturas suma dinamismo y personalidad, logrando un comedor con carácter propio. De esta manera, la mesa redonda no es solo un mueble, sino el corazón de la convivencia diaria.