Adiós al sommier: la nueva moda rústica que se implementa en los hogares para descansar

Su reciclado se impone como base para camas. Su bajo costo y la sustentabilidad marcan el cambio en los hogares.

Los pallets se consolidan como un reemplazo natural del sommier en un contexto especial.

El sommier, durante décadas un clásico en los dormitorios, comienza a quedar en un segundo plano frente a una alternativa más simple y sostenible. La nueva tendencia se enfoca en bases de madera elaboradas con pallets reciclados, una opción que gana terreno por ser más práctico y más barato.

Cada vez más hogares eligen reemplazar las estructuras tradicionales por estas bases rústicas, que no solo resultan más económicas, sino que también encajan en la búsqueda de soluciones sustentables. La reutilización de pallets se convirtió en un recurso valorado, especialmente entre quienes buscan reducir costos manteniendo la comodidad y el diseño en su habitación.

La popularidad de esta moda crece en distintos perfiles. Es así que se observa esta conducta en personas jóvenes que amueblan su primera casa hasta familias que quieren dar un aire renovado a sus habitaciones. Con su estética versátil y su carácter funcional, los pallets se consolidan como un reemplazo natural del sommier en un contexto donde prima la creatividad y el ahorro.

Ventajas de usar pallets de madera en lugar de sommier

El primer beneficio que impulsa esta elección es el económico. Mientras que los sommiers convencionales pueden involucrar una inversión elevada, los pallets pueden conseguirse a precios bajos e incluso de manera gratuita en depósitos, comercios o fábricas que buscan tirarlos a la basura. Esto los convierte en una alternativa accesible para quienes buscan amueblar sin afrontar grandes gastos.

Otro punto a favor es la facilidad de instalación y mantenimiento. A diferencia de los sommiers, que requieren estructuras más complejas, los pallets se arman con herramientas básicas y permiten reparaciones sencillas en caso de daño. Con un tratamiento protector, además, su vida útil se prolonga considerablemente.

La versatilidad estética es otro de sus atractivos. Estas bases de madera pueden adaptarse a distintos estilos decorativos, desde ambientes minimalistas hasta bohemios, aportando un toque único en cada habitación. A diferencia de los sommiers estandarizados, cada base de pallets puede personalizarse en tamaño, color o terminaciones, lo que potencia la idea de un diseño exclusivo.

El factor ambiental también resulta clave. Al reutilizar materiales que de otro modo serían descartados, los pallets se alinean con la tendencia global hacia el consumo responsable. Frente a la huella de carbono que implica la producción de un sommier con metales y espumas, la opción rústica se presenta como una alternativa mucho más amigable con el planeta.

Incluso, artesanos y fabricantes pudieron potenciar sus ventajas al diseñar versiones con altura regulable, espacio de guardado e innovaciones que aumentan su funcionalidad. De esta manera, los pallets no solo pueden permitir un ahorro inmediato, sino que también aportan soluciones prácticas y sustentables al descanso diario.

