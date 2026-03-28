Adiós a la mesada de mármol: así lucen las cocinas en tendencia este 2026 Nuevos materiales redefinen el diseño interior. La practicidad gana lugar en el uso diario. Por + Seguir en







Se impone por sus características técnicas y estéticas. Marmolería Gaona

Las mesadas tradicionales de mármol pierden protagonismo frente a nuevos materiales más funcionales.





Una alternativa moderna se está imponiendo gracias a su resistencia y facilidad de mantenimiento.





La tendencia para este 2026 prioriza diseños personalizables y mayor durabilidad en la cocina.





Este cambio responde a nuevas necesidades del hogar, con foco en practicidad y estética. Las cocinas están atravesando un cambio marcado en sus materiales y estilos, dejando atrás opciones clásicas que durante años fueron protagonistas. En el 2026, las mesadas tradicionales comienzan a ceder su lugar frente a alternativas más modernas que responden mejor a las exigencias actuales.

Durante décadas, el mármol y el granito dominaron este espacio por su apariencia elegante, aunque también presentaban limitaciones en términos de mantenimiento y accesibilidad. Con el paso del tiempo, las nuevas tendencias empezaron a priorizar soluciones más prácticas, resistentes y adaptadas al uso cotidiano.

En este contexto, surge un material que está cambiando el diseño de interiores en cocinas y que se impone por sus características técnicas y estéticas, afianzándose como una de las principales elecciones del año.

piedra sinterizada Neolith Cómo son las mesadas en tendencia en 2026 La principal protagonista de esta nueva tendencia es la piedra sinterizada, un material que se impone como reemplazo de las superficies tradicionales. Su desarrollo implica un proceso industrial de alta exigencia, donde se aplican temperaturas que oscilan entre los 1.200 y 1.500 grados junto con presiones extremas que alcanzan las 35.000 toneladas.

Este tratamiento permite lograr una estructura altamente resistente, ya que los componentes se fusionan en un estado cercano al semilíquido. Luego, el enfriamiento controlado evita tensiones internas y asegura una dureza superior, lo que la convierte en una opción confiable para el uso diario.