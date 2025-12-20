20 de diciembre de 2025 Inicio
Adiós a la malla negra: así es la prenda que se robará las miradas en el verano 2026

Por su versatilidad y elegancia, el negro suele ser el color comodín, pero no es el más adecuado para el calor. Un nuevo tono lo desplazó: es sofisticado, minimalista, fácil de combinar y favorece todos los tonos de piel.

Por
Freepik
  • La clásica malla negra es muy popular, pero no es la más adecuada para el calor.
  • De cara al verano 2026, es desplazada por una nueva tendencia: la malla color crema o manteca.
  • Se trata de un tono atemporal, sofisticado, minimalista y versátil.
  • Por su base cálida, realza el bronceado natural y favorece a todos los tonos de piel.

El color negro ha sido considerado históricamente como sinónimo de elegancia, y eso se traslada también a la ropa de verano. La malla negra se ha mantenido como un clásico temporada tras temporada, pero, de cara al verano 2026, fue desplazada por otra prenda que se robará todas las miradas.

El negro suele ser el color comodín para cualquier prenda: es versátil, discreto, fácil de combinar y estiliza la figura. Pero no es un tono que asociemos con la frescura y el verano, y menos con el intenso sol que azota la playa o la pileta, ya que suele aumentar la sensación de calor.

Por eso, la nueva tendencia para el verano 2026 es la malla color crema o manteca. Además de ser un color claro, por lo que refleja la luz solar y nos mantiene frescos, se trata de un tono elegante y atemporal que eleva cualquier look y, combinado con los accesorios adecuados, aporta un toque de sofisticación.

Por qué la malla crema es tendencia

El color crema o manteca queda bien en mallas de cualquier estilo, desde las bikinis hasta las enterizas, lo que lo posiciona como la opción ideal si estás pensando en renovar tu traje de baño. Es moderno, versátil, fácil de adaptar a cualquier look y, por su base cálida, favorece a todos los tonos de piel.

En el mismo sentido, realza el bronceado natural sin endurecer el look, ya que aporta sutileza y tiene una elegancia minimalista. Además, las mallas crema pueden complementarse muy bien con prendas o accesorios en tonos dorados, marrones, nude o carey, de manera que se adaptan a la playa o la pileta.

Si estás pensando en sumarla a tu guardarropa para el verano 2026, lo mejor es optar por diseños simples: lisos, de líneas rectas o con pequeños frunces. La clave es elegir telas de buena calidad y con doble forro, lo que garantiza que durarán más. Podés combinarla con pareos de lino o camisas blancas, un recurso que no falla.

