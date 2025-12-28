28 de diciembre de 2025 Inicio
En Vivo

Adiós al pareo en la playa: esto es lo que se va a usar en el verano 2026

La comodidad cambia los accesorios de verano. Aporta una mayor funcionalidad para disfrutar salidas al aire libre.

Por
Cuentan con un acolchado liviano que aporta mayor confort y evita el calor.

Cuentan con un acolchado liviano que aporta mayor confort y evita el calor.

tmedia.cl
  • Las mantas impermeables desplazan al pareo como accesorio clave para los días de playa en 2026.
  • La tendencia prioriza comodidad, practicidad y materiales fáciles de limpiar.
  • Su uso se extiende más allá de la costa y gana espacio en parques y salidas al aire libre.
  • Los nuevos diseños apuestan por una estética moderna y funcional para toda la temporada.

El verano 2026 llega con cambios importantes en los accesorios de playa y marca el fin del protagonismo del clásico pareo. Una alternativa más práctica y versátil empieza a ocupar su lugar, pensada para quienes buscan comodidad con estilo durante los días de calor.

Gastronomonía de vanguardia en la Ciudad de Buenos Aires. 
Te puede interesar:

El restaurante de Buenos Aires que atiende en el ex galpón de una fábrica: es delicioso

En los últimos años, las tendencias vinculadas al disfrute al aire libre fueron evolucionando hacia productos funcionales, fáciles de transportar y adaptables a distintos contextos. La playa dejó de ser el único escenario y hoy se priorizan soluciones que sirvan tanto para el descanso como para planes improvisados.

En ese sentido, las mantas impermeables se ubican como el nuevo infaltable del verano, con características que responden a las necesidades actuales y una estética alineada con lo que se verá en la próxima temporada.

mantas impermeables playa

Por qué las mantas impermeables son tendencia para el verano 2026

Uno de los principales motivos de su crecimiento es la superficie impermeable que las distingue. Este tipo de mantas permite sentarse o recostarse sin contacto directo con la arena húmeda o la tierra, lo que mejora la experiencia en la playa y en otros espacios abiertos.

A diferencia de los textiles tradicionales, cuentan con un acolchado liviano que aporta mayor confort y evita el calor. Además, su estructura hace más fácil la limpieza, ya que con un simple sacudón o un paño húmedo quedan listas para volver a usarse.

mantas impermeables playa

Otro punto clave es su carácter multifunción. Estas mantas no se limitan al uso costero, sino que también resultan prácticas para picnics, campings o jornadas en plazas y parques. Su peso reducido y formato compacto hacen que puedan transportarse fácilmente en bolsos o mochilas.

En cuanto a la estética, la tendencia se inclina por estampas simples, colores suaves y terminaciones cuidadas. Predominan los diseños sobrios, con inspiración natural y detalles discretos que se adaptan a distintos entornos sin perder atractivo visual.

Noticias relacionadas

Cuenta con una mezcla de paisajes naturales, legado histórico y actividades recreativas.

Cómo es Piriápolis, la playa de Uruguay que se destaca en todos los veranos y tiene para hacer de todo

San Esteban se ubica en el Valle de Punilla, rodeada de sierras y a pocos minutos de La Cumbre y Los Cocos.

Turismo en Córdoba: el destino con rincones naturales de paz y capillas legendarias

Las aguas del río Anisacate son el atractivo principal de este destino. 

Turismo en Córdoba: el pueblito con río de aguas transparentes y extensas playas de arena

Las figuras se encuentran en las veredas, por lo tanto, se pueden visitar en todo momento. Obviamente, los fines de semana, cuando el barrio recibe cientos de viajeros y turistas nacionales y extranjeros.

Cómo es el Paseo de la Historieta de Buenos Aires: dónde se encuentra y cuál fue su origen

Es una de las villas turísticas más importantes de Argentina.

Turismo en Córdoba: este es el destino perfecto para pasar Año Nuevo

La nueva tendencia en manicura es elegante y atemporal.

Adiós a la manicura roja: este es el estilo que se va a imponer en 2026

Rating Cero

Netflix retira tres películas emblemáticas de su catálogo en los próximos días.
play

Atención: estas 3 grandes películas abandonan Netflix muy pronto

Chiqui Pereyra tenía 74 años

Murió el histórico cantante de tango Chiqui Pereyra en un trágico accidente doméstico

Bajo el nombre Generación Dorada, Gran Hermano vuelve para celebrar los 25 años del programa.

La impresionante transformación física de un ex Gran Hermano: se operó

“Espero que este gesto contribuya a dejar atrás este episodio”, deseó Mirtha Legrand
play

Mirtha cerró el año y se disculpó con Fantino: "Comentario fuera de lugar"

Brigitte Bardot deslumbró durante décadas a los espectadores.

De qué murió Brigitte Bardot, leyenda del cine francés

Ahora, llegó a la gran N roja La hora de los valientes, la película mexicana que está siendo furor en este sitio web, el mejor de los streaming. Se trata de un thriller de comedia dramática y también mucha acción.
play

Lo nuevo en Netflix: de qué se trata La hora de los valientes, el remake mexicano que es furor

últimas noticias

El choque entre ambos vehículos fue seguido por un voraz incendio.

Tragedia en Brasil: once muertos tras un brutal choque frontal

Hace 9 minutos
play
Netflix retira tres películas emblemáticas de su catálogo en los próximos días.

Atención: estas 3 grandes películas abandonan Netflix muy pronto

Hace 29 minutos
Gastronomonía de vanguardia en la Ciudad de Buenos Aires. 

El restaurante de Buenos Aires que atiende en el ex galpón de una fábrica: es delicioso

Hace 40 minutos
Las trigemelas nacieron en el Hospital María Humphreys de Trelew, en Chubut.

Nacieron trigemelas en Chubut, un evento que ocurre una vez cada 100 millones de embarazos

Hace 43 minutos
Chiqui Pereyra tenía 74 años

Murió el histórico cantante de tango Chiqui Pereyra en un trágico accidente doméstico

Hace 46 minutos