Adiós al pareo en la playa: esto es lo que se va a usar en el verano 2026

Cuentan con un acolchado liviano que aporta mayor confort y evita el calor. tmedia.cl

Las mantas impermeables desplazan al pareo como accesorio clave para los días de playa en 2026.

La tendencia prioriza comodidad, practicidad y materiales fáciles de limpiar.

Su uso se extiende más allá de la costa y gana espacio en parques y salidas al aire libre.

Los nuevos diseños apuestan por una estética moderna y funcional para toda la temporada. El verano 2026 llega con cambios importantes en los accesorios de playa y marca el fin del protagonismo del clásico pareo. Una alternativa más práctica y versátil empieza a ocupar su lugar, pensada para quienes buscan comodidad con estilo durante los días de calor.

En los últimos años, las tendencias vinculadas al disfrute al aire libre fueron evolucionando hacia productos funcionales, fáciles de transportar y adaptables a distintos contextos. La playa dejó de ser el único escenario y hoy se priorizan soluciones que sirvan tanto para el descanso como para planes improvisados.

En ese sentido, las mantas impermeables se ubican como el nuevo infaltable del verano, con características que responden a las necesidades actuales y una estética alineada con lo que se verá en la próxima temporada.

mantas impermeables playa Amazon.com Por qué las mantas impermeables son tendencia para el verano 2026 Uno de los principales motivos de su crecimiento es la superficie impermeable que las distingue. Este tipo de mantas permite sentarse o recostarse sin contacto directo con la arena húmeda o la tierra, lo que mejora la experiencia en la playa y en otros espacios abiertos.

A diferencia de los textiles tradicionales, cuentan con un acolchado liviano que aporta mayor confort y evita el calor. Además, su estructura hace más fácil la limpieza, ya que con un simple sacudón o un paño húmedo quedan listas para volver a usarse.