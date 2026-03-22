Adiós a las mesas ratonas lisas: los modelos que serán tendencia en 2026 Los muebles evolucionan hacia propuestas con más carácter y funcionalidad. Las nuevas tendencias le dan un lugar de mayor visbilidad a la identidad para protagonizar los espacios. Por + Seguir en







Las superficies dejan de ser completamente lisas y suman relieve. Freepik

Las mesas ratonas tradicionales pierden protagonismo frente a diseños con mayor identidad visual.





Nuevas propuestas priorizan formas irregulares, texturas y mezcla de materiales.





La funcionalidad gana terreno con modelos versátiles y adaptables al uso diario.





El mueble se consolida como un elemento central en la decoración del living. Durante años, las mesas ratonas de diseño simple dominaron los livings por su estética minimalista y su practicidad. Pese a eso, en 2026 esa preferencia comienza a cambiar, dando lugar a propuestas más llamativas y con mayor presencia dentro del hogar.

Las nuevas corrientes en decoración permiten ver una búsqueda distinta, donde los ambientes dejan de centrarse únicamente en lo funcional para incorporar elementos con identidad propia. En este marco, los muebles pasan a tener un rol más relevante dentro del espacio.

La mesa ratona ya no se limita a ser un apoyo para objetos cotidianos, sino que empieza a ocupar un lugar clave en la estética general del living, aportando carácter y dinamismo visual.

KNI5ZOVWLZEKRESPDDZ6VMUJOI Cómo son las nuevas mesas ratonas que son tendencia en 2026. Las propuestas actuales dejan atrás las líneas rectas y priorizan formas orgánicas, con bordes curvos y contornos irregulares inspirados en la naturaleza. Este tipo de diseño genera una sensación más relajada y contemporánea, además de aportar movimiento al ambiente sin sobrecargarlo.

Otro rasgo que la distingue es la incorporación de distintos materiales en una misma pieza. La madera, el metal, el vidrio o la piedra aparecen integrados para crear contrastes visuales y sumar personalidad. Entre las opciones más elegidas se destacan las estructuras que mezclan madera con hierro, mármol con bases metálicas o vidrio con detalles en madera.