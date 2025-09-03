3 de septiembre de 2025 Inicio
Esta es la postura de yoga para deshinchar el vientre y decirle chau al estrés

Aunque esta disciplina suele trabajar la zona core, algunas asanas son más efectivas que otras. Según los expertos, una de ellas equivale a hacer 100 abdominales.

Por
El yoga no solo trabaja el cuerpo: también reduce el estrés.

Webconsultas

El abdomen suele ser una de las partes del cuerpo más difíciles de trabajar. Aunque la mayoría de las personas recurren a los abdominales, hay otros ejercicios que resultan muy efectivos para deshinchar el vientre y, además, ayudan a combatir el estrés, como es el caso del yoga.

Dedicar unos minutos diarios a una rutina física específica puede mejorar notablemente la salud del cerebro y, además, influir positivamente en la esperanza de vida.
Esta disciplina ancestral incluye muchas posturas, también denominadas asanas, que trabajan el equilibrio y fortalecen los músculos de la zona core. Además, al trabajar también la conexión entre el cuerpo y la mente, favorece la meditación y ayuda a reducir los niveles de cortisol, la hormona del estrés.

Una de las asanas más beneficiosas en este sentido es Navasana, la postura del barco: partiendo de una posición sentada, el objetivo es formar una V con el cuerpo, con el torso ligeramente inclinado hacia atrás y las piernas levantadas. Las manos pueden extenderse al frente o apoyarse sobre los muslos.

Postura Navasana, yoga, ejercicio

Beneficios de Navasana, la postura de yoga

El maestro de yoga Sharath Jois afirmó en el canal de YouTube de Sonima que "25 respiraciones en Navasana equivalen a 100 abdominales". Esto se debe a que esta postura activa los músculos profundos del abdomen pero también de la espalda, la cadera, el suelo pélvico y los glúteos.

Además, es exigente porque obliga a fortalecer la zona core para mantener el equilibrio y estabilizar todo el cuerpo. De esta manera, deshincha el vientre, define los abdominales, trabaja la espalda, tonifica los brazos, mejora la circulación de las piernas y también potencia la coordinación.

Otro beneficio asociado de la postura de Navasana es que mejora la digestión, ya que tonifica los órganos internos y estimula el sistema digestivo. También aumenta la flexibilidad y fortalece los músculos que rodean y sostienen la columna, ayudando a reducir el dolor lumbar.

Javier Milei brindó una nueva entrevista a un medio internacional desde Casa Rosada.

Milei, en la previa del cierre de campaña en Moreno: "El kirchnerismo va a intentar matarme"

Hace 8 minutos
play
La rutina de skincare de Jessica Alba está dando que hablar: la reconocida actriz y empresaria, compartió con sus seguidores su hábito de cuidado facial.

Esta rutina de skincare de Jessica Alba está dando que hablar: qué debés saber antes de implementarla

Hace 24 minutos
Messi anunció que frente a Venezuela será su último partido por Eliminatorias de loca, ¿y definitiva?

¿Partido despedida en Eliminatorios con la Selección? Messi no viajaría para jugar frente a Ecuador

Hace 24 minutos
Los trabajadores de ARCA informaron que estarán atentos a ciertos aspectos puntuales este mes

ARCA busca detectar inconsistencias en el monotributo: qué debés saber

Hace 24 minutos
