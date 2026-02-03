Ya no más una heladera gris cortando ambientes claros: nuevas propuestas estéticas para aparatos electrónicos, de colores armoniosos, pisan fuerte para decorar la casa.

Todas las décadas tienen su batería de artículos para el hogar preferidos. Durante años, el acero inoxidable fue el material predilecto para cocinas, por su acabado profesional y su esterilidad. Hoy, lo que en otro momento fue sinónimo de pulcritud, está perdiendo terreno frente a una nueva búsqueda.

Para las nuevas cocinas, el objetivo estético es conseguir una mayor calidez . Los electrodomésticos ya no se diseñan para destacar sino para integrarse en los ambientes de manera armónica.

La planificación de las habitaciones de cada casa también es distinta: con espacios multifuncionales y cocinas cada vez más integradas al living, el acero comenzó a percibirse como un " ruido " visual que interrumpe la decoración.

Para los nuevos diseños de cocina, el objetivo principal es que los electrodomésticos se fundan con el resto del espacio. Por esto, las caras de los aparatos ya no se presentan con acabados de acero brillante . En su lugar, las empresas de punta están lanzando colecciones de colores claros -como arena y beige, a tono con las tendencias de decoración-.

Otro de los problemas del acabado de acero que la industria busca superar, conforme las preferencias de los usuarios, es que este material requiere alto mantenimiento : muchas veces, estas superficies dejan marcas de agua, grasa o huellas dactilares, que requieren una limpieza más frecuente.

En su lugar, las alternativas que están proponiendo los expertos en diseño son modulares: electrodomésticos con frentes panelables del mismo color que los muebles, para que el impacto visual se reduzca.

Otra alternativa es la de líneas completas de electrodomésticos a juego, con cada equipo del mismo color, para que heladera, horno, campana y microondas generen una misma impresión estética.

El cambio en el diseño de aparatos también alcanza a los pequeños electrodomésticos: tostadoras, cafeteras y freidoras de aire se ofrecen en los mismos tonos que los equipos grandes, para evitar contrastes duros.

Los colores suaves ganan su lugar en las cocinas para acatar la necesidad de serenidad y pulcritud, pero también son propensos a combinar de forma fácil. Los usuarios se aseguran que sus artículos harán juego en futuras reformas de pintura o renovación de muebles.