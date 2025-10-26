26 de octubre de 2025 Inicio
En Vivo

Adiós al bolso playero: así es la nueva tendencia que muchos elegirán para el verano 2026

Su versión tejida se convierte en el nuevo imprescindible del verano 2026. Hecho con materiales naturales, mezcla estilo, funcionalidad y compromiso ambiental.

Por
Esta tendencia representa un cambio en los hábitos de consumo.

Esta tendencia representa un cambio en los hábitos de consumo.

Freepik
  • El clásico bolso playero se renueva para el verano 2026 con una propuesta más ecológica y artesanal.
  • Los materiales naturales como el yute, el mimbre y el crochet dominan las nuevas tendencias en accesorios de temporada.
  • La moda sustentable gana terreno con diseños resistentes, livianos y con estilo que pueden usarse tanto en la playa como en la ciudad.
  • Este nuevo tipo de bolso combina funcionalidad, estética y conciencia ambiental, transformándose en el complemento ideal para el verano.
Más allá de mantener una alimentación equilibrada y realizar ejercicio de manera regular, existe una actividad que influye de manera significativa en la longevidad y el bienestar de los adultos mayores: la participación social.
Te puede interesar:

Este cardiólogo experto en longevidad reveló el secreto de quienes viven muchos años

El bolso tradicional de lona o plástico empieza a despedirse para darle paso a una versión más moderna, ecológica y con estilo propio. La nueva tendencia que se impone para la temporada 2026 apuesta por materiales naturales y diseños tejidos a mano, dando cuenta de una estética más relajada, funcional y sustentable.

Cada vez más marcas y diseñadores se enfocan en este tipo de complementos, que integran la moda artesanal con la practicidad necesaria para los días de calor. La conciencia ambiental y la búsqueda de productos duraderos también impulsan esta transformación, que está cambiando la forma en que se piensa el bolso de verano.

Esta tendencia no solo responde a una cuestión estética, sino también a un cambio en los hábitos de consumo. Las nuevas generaciones priorizan materiales reciclables, procesos sostenibles y productos versátiles que se adapten tanto al entorno urbano como a un paseo por la costa.

Bolso tejido

Así es la nueva tendencia que reemplaza al bolso playero

El protagonista de la temporada será el bolso tejido, confeccionado con fibras naturales como el mimbre, el yute o el crochet. Su textura rústica, su ligereza y su resistencia lo convierten en el accesorio preferido para quienes prioricen un accesorio práctico y elegante.

Este tipo de bolso, además de destacar por su aspecto artesanal, representa un paso firme hacia el consumo responsable. Su fabricación suele ser manual y de bajo impacto ambiental, lo que lo ubica como una opción alineada con la filosofía eco-friendly que domina las pasarelas y los estilos de vida actuales.

Bolso tejido

Otra de sus ventajas es su adaptabilidad. Aunque nació como una propuesta pensada para la playa, sus diseños más pequeños y estructurados permiten usarlo también en la ciudad, combinándolo con vestidos livianos, conjuntos de lino o incluso looks urbanos más elaborados.

Noticias relacionadas

Este ejercicio trabaja los músculos de glúteos y piernas.

El ejercicio corto y sencillo para tener los glúteos de acero: se puede hacer en casa

Estos pilares influyen directamente sobre el bienestar mental y físico.

Cuáles son las tres claves psicológicas para beneficiar la longevidad según expertos

Este truco parrillero se hizo viral y es cada vez más utilizado mientras prendés el fuego para el asado.

Este truco para la parrilla se hizo viral y es cada vez más utilizado mientras prendés el fuego para el asado

Dónde pedir la mejor cabutia rellena de la ciudad.

Dos restaurantes de Buenos Aires para comer una cabutia rellena tremenda

Dónde queda ubicado esta impresionante localidad.

Turismo en Argentina: el pueblo con la pileta más grande del país

Dónde queda este pequeño pueblo de Mercedes.

La escapada cerca de Buenos Aires a un destino que tiene todo para pasar un día de campo

Rating Cero

Claudia Schijman es un actriz y docente 

Dolor en el espectáculo: murió una de las actrices de El Eternauta

Tini Stoessel y Rodrigo De Paul iban a casarse antes del 2026.

Se postergó el casamiento de Tini Stoessel y Rodrigo De Paul: "Se pasa para el 2026"

Mirtha Legrand volvió a participar de las elecciones tras su ausencia en mayo.

Mirtha Legrand fue a votar a sus 98 años: "Me vestí con los colores de la patria"

Ahora, llegó a la gran N roja, Los cretinos, una película animada de Reino Unido que es tendencia y escaló rápidamente al top ten de las más vistas. Es un entretenimiento garantizado para disfrutar en familia.
play

Para toda la familia: de qué se trara Los cretinos, la película animada que es tendencia en Netflix

Hugh Jackman fue fotografiado en Nueva York junto a su pareja Sutton Foster, marcando su primera aparición pública desde que surgieron rumores sobre un posible acercamiento con su exesposa.

Hugh Jackman enfrentó los rumores de reconciliación con su ex esposa pero sorprendió a todos: qué hizo

Esta serie de Netflix mezcla drama y humor negro.
play

La serie de Netflix de solo 8 capítulos que está cargada de humor negro

últimas noticias

Claudia Schijman es un actriz y docente 

Dolor en el espectáculo: murió una de las actrices de El Eternauta

Hace 6 minutos
Diddy quedó al borde de la muerte tras un tenso cruce con otro recluso.

Diddy Combs sufrió un intento de homicidio en la cárcel: qué pasó

Hace 29 minutos
De loque va del año, Cavani ya se perdió 18 partidos oficiales debido a lesiones.

Boca confirmó la lesión de Edinson Cavani: ¿se pierde el Superclásico?

Hace 52 minutos
play

Caputo aseguró que no cambiará "nada" del programa económico tras las elecciones legislativas

Hace 1 hora
Ángela fue a votar en los próximos días cumplirá los 101 años. 

El momento más emotivo: tiene 100 años y fue votar a una escuela de La Plata

Hace 1 hora