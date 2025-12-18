Honda anunció la preventa del WR-V Es el regreso del SUV compacto que ya se vendió en nuestro país, pero ahora vuelve totalmente renovado. Equipamiento y precios confirmados. Por Federico Bossio + Seguir en







El modelo llega importado de Brasil.

Honda Motor de Argentina anunció el inicio de la preventa de la renovada WR-V, que vuelve a venderse en nuestro país luego de su fallido paso hace unos años. El vehículo ya se encuentra disponible en los concesionarios oficiales para ser conocido en detalle, realizar pruebas de manejo y configurarlo junto a su gama de accesorios. Además, la WR-V cuenta con una garantía de 5 años o 150.000 kilómetros, lo que ocurra primero.

El modelo es fabricado en Itirapina, Brasil, una de las plantas más modernas de la marca a nivel global. Está impulsado por un motor naftero 1.5 litros, 16 válvulas DOHC i-VTEC®, que desarrolla 121 CV y 14,8 kgm de torque a 4.300 rpm, asociado a una transmisión automática CVT con levas al volante.

honda-wr-v-2026-1 En materia de seguridad, la WR-V incorpora seis airbags, asistente de arranque en pendientes, cámara de visión trasera con tres ángulos y sensores de estacionamiento traseros. A esto se suma el paquete de asistencias a la conducción Honda SENSING®, que incluye luces altas automáticas, control de velocidad, crucero adaptativo, sistema de frenado con mitigación de colisión, asistencia para mantenerse en el carril y mitigación de salida de carril. Con 4,3 metros de largo, 1,8 metros de ancho, 1,6 metros de alto y una distancia entre ejes de 2,6 metros, ofrece un habitáculo amplio y confortable para todos los ocupantes. Además, su baúl de 458 litros se ubica entre los más grandes del segmento.

El equipamiento se completa con una pantalla multimedia de 10,25 pulgadas, cargador inalámbrico para celulares, climatizador automático con salidas de aire para las plazas traseras, llantas de aleación de 17 pulgadas y tapizado de cuero, reforzando su posicionamiento como una opción moderna y bien equipada dentro del competitivo segmento de los SUV de entrada.