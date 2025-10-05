Renuncia de Espert: quién será cabeza de lista

Pese a que el presidente Javier Milei bancó hasta último momento a José Luis Espert como cabeza de lista, las especulaciones hacia la fuerza oficialista generaron muchas dudas.

La interna libertaria sigue al rojo vivo a raíz de la renuncia de José Luis Espert a su candidatura a diputado a raíz las denuncias que vinculan al diputado y primer candidato oficialista de la provincia de Buenos Aires, José Luis Espert, con el narcotraficante Fred Machado.

En rigor, el segundo lugar de la lista lo ocupa Karen reinchardt, Karen Reichardt , alguien con muy poco roce político y discutible imagen pública . Y quien le sigue en la lista es nada menos que Diego Santilli, uno de los principales negociadores de Mauricio Macr i. Sin embargo , el Decreto Reglamentario del Código Electoral nro. 171 de 2019 señala, en su articulo 7, que, para mantener la p aridad de género, debe asumir "la persona del mismo género que le sigue en la lista". con lo cual, es probable que Santilli suba dos posiciones.

Diego César Santilli Inició su militancia en el PJ porteño, pero rápidamente pasó a ser parte de Compromiso por el Cambio, agrupación que fue la antesala del PRO. Durante su paso por el peronismo le tocó asumir una banca com o Diputado de la Nación Argentina, en representación de la Ciudad de Buenos Aires, entre el 9 de octubre de 2002-9 de diciembre de 2003.

Ocupo cargos públicos en la Ciudad y en la Provincia de Buenos Aires. Entre 2009 y 2013 fue Ministro de Ambiente y Espacio Público de CABA, durante el gobierno de Mauricio Macri. En diciembre de 2013 fue electo Senador Nacional p or la CABA, aunque en diciembre de 2015 dejó la banca para asumir como Vicejefe de Gobierno porteño acompañando al flamante Jefe de Gobierno, Horacio Rodríguez Larreta. A

La exmodelo polémica

Reichardt tuvo su inicio de carrea artístico a finales de los 80, cuando Raúl Portal la invitó a participar del recordado ciclo NotiDormi. Luego, otros programas de la época la tuvieron como figura, siempre con eje mucho más en su apariencia física que en sus comentarios y opiniones. Fue famosa por hacer “cola less”, fue tapa de la revista Playboy, trabajó en Peor es Nada, junto a Horacio Fontova y Jorge Ginzburg y en la parodia Brigada Cola con Emilio Disi y Guillermo Francella.

Actualmente convertida en profesora de educación física, Reichardt tuvo una repentina aparición en la política desde la asunción de Javier Milei, cuando comenzó a hacer en sus redes sociales provocadoras declaraciones de tono abiertamente antiperonista y hasta discriminatorias, como la vez que pidió construir un muro que separe “a los que les gusta vivir en casillas” de los que defienden el capitalismo.

Una crisis cantada

El miércoles pasado se volvió a calentar la interna con las sorpresivas declaraciones de la ministra de Seguridad Patricia Bullrich, quien pidió “urgentes explicaciones” del diputado cuestionado.

Pese a que Espert se negó a dejar la presidencia de la Comisión de presupuesto en Diputados, y que el presidente Javier Milei está “bancando” con fuerza a su candidato en la provincia, ya empezaron a aparecer las especulaciones sobre qué pasaría si el economista que popularizó la polémica consigna “cárcel o bala” tuviera que dar un paso al costado.

Es sabido que la negociación de las listas de La Libertad Avanza en el distrito más grande del país fue muy intensa. Que Sebastián Pareja, mano derecha de Karina Milei, logró un fuerte triunfo al imponer sus candidatos por sobre los dirigentes del PRO, que integran la boleta pese a que no se respetó ni el color ni el nombre del partido fundado por Mauricio Macri.

Por ese motivo, también, la estrepitosa derrota que los libertarios sufrieron en las elecciones de septiembre pasado calentó los ánimos de los amarillos.

En la lista libertaria, quien ocupa el cuarto lugar, detrás de Santilli, es el propio Sebastián Pareja, ambos con la certeza de que los votos los dejarán en sendas bancas legislativas, pero la duda, sin embargo, persiste. Si la cabeza de la lista dejara de ser Espert ¿Tiene sentido, dado el actual escenario negativo de los libertarios en la provincia, que dos animales políticos como Santilli y Pareja vayan detrás de una influencer?