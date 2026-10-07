7 de octubre de 2026 Inicio
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YPF Black llega a Córdoba: más que una estación, un destino

La nueva estación está ubicada frente al puente de Villa Warcalde y fue desarrollada y operada por un concesionario independiente. Con una propuesta que combina combustibles, GNC, gastronomía, servicios y conveniencia, YPF busca transformar la experiencia tradicional de carga.

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YPF Black  está ubicada frente al puente de Villa Warcalde.

YPF Black  está ubicada frente al puente de Villa Warcalde.

YPF inauguró en la ciudad de Córdoba la primera estación YPF Black del interior del país y la primera de este formato desarrollada y operada por un concesionario independiente de la red. Ubicada frente al puente de Villa Warcalde, representa un nuevo paso en la transformación que la compañía impulsa para evolucionar la experiencia de sus clientes en todo el país.

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Desarrollada por Grupo Vespasiani y Guillermo Bollatti, la estación cuenta con una superficie cercana a los 5.000 metros cuadrados, cuatro surtidores para combustibles líquidos, dos posiciones de GNC, operación dual y una dotación de más de 30 colaboradores.

Bajo el concepto "Más que una estación, un destino", YPF Black representa la máxima expresión de la experiencia YPF. Su propuesta combina excelencia operativa, atención personalizada, servicios innovadores, gastronomía y conveniencia, con el objetivo de transformar la tradicional parada para cargar combustible en una experiencia integral pensada para las nuevas formas de movilidad y consumo.

La estación incorpora modernos estándares de servicio y espacios diseñados para acompañar cada etapa de la experiencia del cliente. Entre sus principales atributos se destacan YPF Pit Stop y una propuesta de valor diferencial a través de su tienda FULL, que integra una completa experiencia gastronómica con productos de Carne, la marca creada por el chef argentino Mauro Colagreco, y la incorporación de Fonte D'Oro, ampliando la variedad y calidad de su oferta. Todo esto se complementa con una operación disponible las 24 horas, acompañando a los consumidores en cualquier momento del día.

Con esta inauguración, Córdoba se convierte en una de las primeras ciudades del país en incorporar la propuesta más innovadora y diferencial de la compañía fuera del Área Metropolitana de Buenos Aires.

Sobre la transformación de la red YPF

YPF está transformando su red de estaciones para responder a nuevas formas de movilidad, consumo y conveniencia. Como parte de esta evolución, la compañía desarrolla un portfolio de modelos compuesto por YPF Black, YPF Núcleo y Refiplus, con propuestas adaptadas a distintos perfiles de clientes, ubicaciones y necesidades.

Esta transformación comenzó a materializarse en 2026 y para fin de año, YPF prevé contar con 8 estaciones Black y más de 21 estaciones Refiplus operativas en distintas regiones del país.

Con una red de más de 1.600 estaciones de servicio, la compañía avanza hacia un modelo que amplía el rol tradicional de sus puntos de venta, incorporando nuevas propuestas de servicios, gastronomía y conveniencia para ofrecer experiencias cada vez más relevantes para sus clientes

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