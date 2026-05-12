Paso a paso: cómo obtener un descuento del 20% o boletos gratis en subte y colectivo en mayo 2026 Las billeteras virtuales y apps bancarias mantienen promociones y reintegros para ahorrar en transportes durante este mes. Por + Seguir en







Hay nuevos descuentos para viajar en subte.

Las promociones para ahorrar en el subte y los colectivos del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) cambiaron fuerte en mayo de 2026. Después de varios meses con reintegros masivos y beneficios bancarios que permitían viajar prácticamente gratis todos los días, muchas de esas campañas dejaron de existir o vencieron sin renovación. Sin embargo, todavía quedan algunas alternativas activas para reducir el gasto diario en el transporte público usando aplicaciones móviles, pagos digitales y tecnología NFC desde el celular.

En medio de los últimos aumentos en las tarifas del transporte, miles de usuarios comenzaron nuevamente a buscar maneras de recuperar parte del dinero gastado en boletos. Actualmente, los descuentos más importantes se concentran en pagos realizados con QR, billeteras virtuales y tarjetas vinculadas al teléfono móvil, un sistema que ya se expandió en subtes y colectivos del AMBA. En efecto, la clave para acceder a los beneficios es tener activadas determinadas funciones digitales y operar desde apps específicas.

Aunque las promociones ya no abundan como durante los primeros meses del año, todavía existen reintegros que permiten ahorrar hasta el 100% del valor del viaje en ciertos casos. Además, algunos bancos mantienen descuentos parciales que alcanzan el 20% de devolución mensual sobre los pagos realizados en transporte público. En esa línea, algunos beneficios disponibles incluyen tanto viajes en subte como en colectivos y pueden utilizarse todos los días hasta alcanzar los topes establecidos por cada entidad financiera.

MOGSM 333 407 437 707 colectivos bondi transporte público Los descuentos también aplican en colectivos. X @CiudadDeBondis

Promociones para los boletos en subte y colectivos en mayo 2026 Las promociones para ahorrar en el subte y los colectivos durante mayo de 2026 funcionan principalmente mediante sistemas de pago digitales incorporados en apps bancarias y billeteras virtuales. La mayoría de los descuentos actuales se activan usando tecnología NFC —acercando el celular al lector del transporte— o mediante códigos QR generados desde las aplicaciones oficiales.