12 de mayo de 2026 Inicio
En Vivo

Paso a paso: cómo obtener un descuento del 20% o boletos gratis en subte y colectivo en mayo 2026

Las billeteras virtuales y apps bancarias mantienen promociones y reintegros para ahorrar en transportes durante este mes.

Por
Hay nuevos descuentos para viajar en subte.

Hay nuevos descuentos para viajar en subte.

Las promociones para ahorrar en el subte y los colectivos del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) cambiaron fuerte en mayo de 2026. Después de varios meses con reintegros masivos y beneficios bancarios que permitían viajar prácticamente gratis todos los días, muchas de esas campañas dejaron de existir o vencieron sin renovación. Sin embargo, todavía quedan algunas alternativas activas para reducir el gasto diario en el transporte público usando aplicaciones móviles, pagos digitales y tecnología NFC desde el celular.

Declara Mario Schiter en una nueva jornada en el juicio por la muerte de Maradona.
Te puede interesar:

Juicio por la muerte de Maradona: el cardiólogo aseguró que propuso más estudios, pero Luque se negó

En medio de los últimos aumentos en las tarifas del transporte, miles de usuarios comenzaron nuevamente a buscar maneras de recuperar parte del dinero gastado en boletos. Actualmente, los descuentos más importantes se concentran en pagos realizados con QR, billeteras virtuales y tarjetas vinculadas al teléfono móvil, un sistema que ya se expandió en subtes y colectivos del AMBA. En efecto, la clave para acceder a los beneficios es tener activadas determinadas funciones digitales y operar desde apps específicas.

Aunque las promociones ya no abundan como durante los primeros meses del año, todavía existen reintegros que permiten ahorrar hasta el 100% del valor del viaje en ciertos casos. Además, algunos bancos mantienen descuentos parciales que alcanzan el 20% de devolución mensual sobre los pagos realizados en transporte público. En esa línea, algunos beneficios disponibles incluyen tanto viajes en subte como en colectivos y pueden utilizarse todos los días hasta alcanzar los topes establecidos por cada entidad financiera.

MOGSM 333 407 437 707 colectivos bondi transporte público
Los descuentos también aplican en colectivos.

Los descuentos también aplican en colectivos.

Promociones para los boletos en subte y colectivos en mayo 2026

Las promociones para ahorrar en el subte y los colectivos durante mayo de 2026 funcionan principalmente mediante sistemas de pago digitales incorporados en apps bancarias y billeteras virtuales. La mayoría de los descuentos actuales se activan usando tecnología NFC —acercando el celular al lector del transporte— o mediante códigos QR generados desde las aplicaciones oficiales.

A diferencia de meses anteriores, muchas promociones ya no operan con la tarjeta física tradicional y exigen tener vinculadas tarjetas de débito o crédito dentro del teléfono móvil para acceder a reintegros y devoluciones parciales o totales del boleto.

  • Naranja X: ofrece reintegros del 100% en subtes y colectivos pagando con QR o NFC desde el celular. El beneficio permite recuperar hasta $5.000 en subte y otros $5.000 en colectivos por tarjeta. Sumando crédito y débito, algunos usuarios pueden alcanzar devoluciones de hasta $20.000 mensuales.
  • Banco Macro: mantiene un descuento del 20% en viajes de subte y colectivo pagando mediante QR o NFC desde la app del banco o MODO. El reintegro tiene un tope mensual de hasta $4.000 por usuario.
  • Cuenta DNI: continúa con promociones segmentadas que ofrecen reintegros de hasta el 100% en determinados pagos de transporte realizados desde el celular. Los beneficios pueden variar según el usuario y las campañas activas del mes.
  • Ualá: ofrece devoluciones del 100% en algunos pagos de subte realizados con tarjetas vinculadas a Google Pay o Apple Pay. El ahorro mensual puede alcanzar cifras cercanas a los $20.000 dependiendo de la promoción vigente.
  • Brubank: tuvo campañas de reintegro total usando pagos NFC con Visa Débito en colectivos y subtes. Algunas promociones continúan disponibles para usuarios seleccionados o bajo extensiones temporales.
  • Banco Patagonia: mantiene antecedentes recientes de promociones con hasta 100% OFF en transporte público utilizando pagos contactless desde celulares o relojes inteligentes compatibles.
  • Mercado Pago: presenta promociones parciales y descuentos temporales en algunos pagos de transporte mediante QR, aunque varios beneficios aparecen segmentados según cada cuenta.
  • Banco Galicia: concentra promociones vinculadas a movilidad urbana y aplicaciones de transporte, con descuentos de hasta el 25% en plataformas seleccionadas y campañas especiales durante mayo.
2025-02-27-qr-colectivojpg
En los colectivos se puede pagar con QR.

En los colectivos se puede pagar con QR.

Además, el paso a paso sobre cómo activar descuentos y reintegros en subte y colectivos:

  • Descargar una billetera virtual o app bancaria que tenga promociones activas para transporte público.
  • Crear una cuenta y validar los datos personales dentro de la aplicación.
  • Vincular una tarjeta de débito o crédito compatible con pagos digitales.
  • Activar el NFC del celular para poder pagar apoyando el teléfono en el lector del subte o colectivo.
  • Actualizar la app para acceder a las funciones de QR Transporte o pagos contactless.
  • Antes de viajar, abrir la aplicación y elegir el método de pago:
    • QR para subte,
    • NFC para subtes y colectivos.
  • Acercar el celular al molinete o validador para pagar el boleto.
  • Verificar en la app:
    • el porcentaje de reintegro,
    • los topes mensuales,
    • y los plazos de acreditación.
  • Esperar la devolución del dinero, que puede acreditarse:
    • en horas,
    • en días,
    • o en el resumen de la tarjeta, según cada promoción.
  • Revisar periódicamente las promociones vigentes, ya que muchas campañas cambian o vencen cada mes.

Noticias relacionadas

play

El grito por las universidades desde Plaza de Mayo: "Tengo miedo de que no siga siendo pública"

Emilia Mernes respaldó la movilización.

Emilia Mernes compartió un mensaje de Marti Benza y respaldó la Marcha Federal Universitaria

El Hot Sale 2026 ofrece productos de todo tipo.

Desde remeras hasta materiales de construcción: los productos más comprados por los argentinos en el Hot Sale 2026

Hay un elemento clave que no está permitido en los autos y si lo tenés, pueden rechazarte la VTV.

Por este elemento pueden rechazarte la VTV y es fundamental para tener en el auto: de cuál se trata

La comunidad estudiantilse congrega en Plaza de Mayo. 

Las fotos de la masiva movilización en defensa de la universidad pública

María Becerra en concierto.

María Becerra llamó a marchar "todos juntos" en defensa de las universidades públicas

Rating Cero

La hermano de Julieta Poggio aseguró que le huelen los pies.

Gran Hermano: Lolo Poggio reveló un peculiar olor que tiene y sorprendió a sus compañeros

Barbie Vélez, Nazarena y Alejandra Maglietti conducen un programa de streaming.

Nazarena Vélez, Barbie y Ale Maglietti no tuvieron filtro y revelaron su secreto más íntimo

El comentario del presidente de APTRA dejó mal parada a la actriz.

"Un hombre de los medios no puede decir eso": Flor Peña apuntó contra Luis Ventura por los Martín Fierro

La mediática hizo un duro descargo sobre la fallida entrevista con el divulgador científico.

Nati Jota sobre el cruce con un divulgador científico: "Yo hago mi trabajo lo mejor posible"

Video: Rocío Oliva a las piñas con patovicas en un boliche de zona norte

Video: Rocío Oliva a las piñas con patovicas en un boliche de zona norte

¿Por qué motivo se separó Wanda Nara de Martín Migueles?

Por qué motivo se separó Wanda Nara de de Martín Migueles: quién dejó a quién

últimas noticias

Brandon Clarke tenía 29 años y jugaba en Memphis Grizzlies.

Dolor en la NBA: murió un jugador de Memphis Grizzlies

Hace 8 minutos
El marplatense jugará su segundo mundial con la Selección argentina.

Dibu Martínez vuelve a sacudir el mercado: ahora lo busca otro grande de Europa

Hace 9 minutos
Declara Mario Schiter en una nueva jornada en el juicio por la muerte de Maradona.

Juicio por la muerte de Maradona: el cardiólogo aseguró que propuso más estudios, pero Luque se negó

Hace 30 minutos
La hermano de Julieta Poggio aseguró que le huelen los pies.

Gran Hermano: Lolo Poggio reveló un peculiar olor que tiene y sorprendió a sus compañeros

Hace 44 minutos
El Gobierno convocará a las universidades para iniciar nuevas negociaciones para la recomposición del presupuesto

El Gobierno convocará a las universidades para iniciar nuevas negociaciones para la recomposición del presupuesto

Hace 48 minutos