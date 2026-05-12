Paso a paso: cómo obtener un descuento del 20% o boletos gratis en subte y colectivo en mayo 2026

Las promociones para ahorrar en el subte y los colectivos del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) cambiaron fuerte en mayo de 2026. Después de varios meses con reintegros masivos y beneficios bancarios que permitían viajar prácticamente gratis todos los días, muchas de esas campañas dejaron de existir o vencieron sin renovación. Sin embargo, todavía quedan algunas alternativas activas para reducir el gasto diario en el transporte público usando aplicaciones móviles, pagos digitales y tecnología NFC desde el celular.
En medio de los últimos aumentos en las tarifas del transporte, miles de usuarios comenzaron nuevamente a buscar maneras de recuperar parte del dinero gastado en boletos. Actualmente, los descuentos más importantes se concentran en pagos realizados con QR, billeteras virtuales y tarjetas vinculadas al teléfono móvil, un sistema que ya se expandió en subtes y colectivos del AMBA. En efecto, la clave para acceder a los beneficios es tener activadas determinadas funciones digitales y operar desde apps específicas.
Aunque las promociones ya no abundan como durante los primeros meses del año, todavía existen reintegros que permiten ahorrar hasta el 100% del valor del viaje en ciertos casos. Además, algunos bancos mantienen descuentos parciales que alcanzan el 20% de devolución mensual sobre los pagos realizados en transporte público. En esa línea, algunos beneficios disponibles incluyen tanto viajes en subte como en colectivos y pueden utilizarse todos los días hasta alcanzar los topes establecidos por cada entidad financiera.
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Los descuentos también aplican en colectivos.
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Promociones para los boletos en subte y colectivos en mayo 2026
Las promociones para ahorrar en el subte y los colectivos durante mayo de 2026 funcionan principalmente mediante sistemas de pago digitales incorporados en apps bancarias y billeteras virtuales. La mayoría de los descuentos actuales se activan usando tecnología NFC —acercando el celular al lector del transporte— o mediante códigos QR generados desde las aplicaciones oficiales.
A diferencia de meses anteriores, muchas promociones ya no operan con la tarjeta física tradicional y exigen tener vinculadas tarjetas de débito o crédito dentro del teléfono móvil para acceder a reintegros y devoluciones parciales o totales del boleto.
- Naranja X: ofrece reintegros del 100% en subtes y colectivos pagando con QR o NFC desde el celular. El beneficio permite recuperar hasta $5.000 en subte y otros $5.000 en colectivos por tarjeta. Sumando crédito y débito, algunos usuarios pueden alcanzar devoluciones de hasta $20.000 mensuales.
- Banco Macro: mantiene un descuento del 20% en viajes de subte y colectivo pagando mediante QR o NFC desde la app del banco o MODO. El reintegro tiene un tope mensual de hasta $4.000 por usuario.
- Cuenta DNI: continúa con promociones segmentadas que ofrecen reintegros de hasta el 100% en determinados pagos de transporte realizados desde el celular. Los beneficios pueden variar según el usuario y las campañas activas del mes.
- Ualá: ofrece devoluciones del 100% en algunos pagos de subte realizados con tarjetas vinculadas a Google Pay o Apple Pay. El ahorro mensual puede alcanzar cifras cercanas a los $20.000 dependiendo de la promoción vigente.
- Brubank: tuvo campañas de reintegro total usando pagos NFC con Visa Débito en colectivos y subtes. Algunas promociones continúan disponibles para usuarios seleccionados o bajo extensiones temporales.
- Banco Patagonia: mantiene antecedentes recientes de promociones con hasta 100% OFF en transporte público utilizando pagos contactless desde celulares o relojes inteligentes compatibles.
- Mercado Pago: presenta promociones parciales y descuentos temporales en algunos pagos de transporte mediante QR, aunque varios beneficios aparecen segmentados según cada cuenta.
- Banco Galicia: concentra promociones vinculadas a movilidad urbana y aplicaciones de transporte, con descuentos de hasta el 25% en plataformas seleccionadas y campañas especiales durante mayo.
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En los colectivos se puede pagar con QR.
Además, el paso a paso sobre cómo activar descuentos y reintegros en subte y colectivos:
- Descargar una billetera virtual o app bancaria que tenga promociones activas para transporte público.
- Crear una cuenta y validar los datos personales dentro de la aplicación.
- Vincular una tarjeta de débito o crédito compatible con pagos digitales.
- Activar el NFC del celular para poder pagar apoyando el teléfono en el lector del subte o colectivo.
- Actualizar la app para acceder a las funciones de QR Transporte o pagos contactless.
- Antes de viajar, abrir la aplicación y elegir el método de pago:
- QR para subte,
- NFC para subtes y colectivos.
- Acercar el celular al molinete o validador para pagar el boleto.
- Verificar en la app:
- el porcentaje de reintegro,
- los topes mensuales,
- y los plazos de acreditación.
- Esperar la devolución del dinero, que puede acreditarse:
- en horas,
- en días,
- o en el resumen de la tarjeta, según cada promoción.
- Revisar periódicamente las promociones vigentes, ya que muchas campañas cambian o vencen cada mes.