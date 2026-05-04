4 de mayo de 2026 Inicio
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El Gobierno decidió aumentar un 25% más los subsidios al gas para usuarios de bajos recursos

La decisión del Ejecutivo busca amortiguar el impacto por la suba internacional de la energía por la guerra en Medio Oriente y se produce en medio del incremento de los cuadros tarifarios.

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El Estado cubrirá el 75% del bloque de consumo inicial de los sectores de bajos recursos.

El Estado cubrirá el 75% del bloque de consumo inicial de los sectores de bajos recursos.

El Gobierno dispuso este lunes un aumento extraordinario del 25% en los subsidios al gas para los usuarios de bajos recursos de todo el país. La decisión, instrumentada para el consumo de mayo, busca amortiguar el traslado a las facturas de la escalada energética producida por la guerra en Medio Oriente.

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El beneficio alcanza a los hogares integrados en el régimen de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF), a entidades de bien público y a clubes de barrio. Con esta modificación, el Estado cubre el 75% del bloque de consumo inicial de este segmento, que abonará tarifa plena una vez superado ese volumen.

La medida cobró carácter normativo con la publicación de la resolución 11/2026 en el Boletín Oficial, avalada por la firma de la secretaria de Energía, María Tettamanti. Esta bonificación coyuntural acompaña la reciente autorización de un incremento promedio del 5,6% en los cuadros tarifarios del servicio.

Las autoridades justificaron la decisión a través de un comunicado oficial donde advirtieron sobre los efectos inmediatos del conflicto bélico. La crisis externa provocó "una suba de los precios de los combustibles a nivel global", en simultáneo con el alza del consumo interno a causa de las bajas temperaturas.

La asistencia estatal excepcional tensiona las cuentas públicas del Gobierno

La ampliación temporal de estas bonificaciones presiona la estructura fiscal del Estado, en clara contraposición con la política de déficit cero y el proceso general de readecuación tarifaria y quita de subsidios. El Ministerio de Economía evitó brindar precisiones sobre el costo que requerirá esta cobertura adicional para los balances del Tesoro.

El Poder Ejecutivo reportó un superávit primario de $930.284 millones en marzo, pilar de su programa económico. Sin embargo, ese saldo positivo coincidió con una postergación de pagos a proveedores y empresas, situación que elevó la deuda flotante a $4,04 billones, un salto pronunciado frente a los registros de febrero.

Más allá de esta intervención puntual, las estadísticas marcan un retroceso sostenido de la asistencia desde el inicio de la actual gestión. Las cuentas públicas registraron una caída del gasto en subsidios del 1,4% al 0,6% del Producto Bruto Interno, con 900.000 hogares excluidos del esquema de protección sobre el consumo de gas.

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