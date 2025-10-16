16 de octubre de 2025 Inicio
En Vivo

Así podés ver quién se conectó a tu red Wi-Fi sin permiso

Con simples pasos es posible detectar si hay intrusos conectados a la misma frecuencia inalámbrica. Las apps y la configuración del router son las claves para proteger la conexión.

Por
Existen métodos sencillos que permiten hacerlo desde el celular

Existen métodos sencillos que permiten hacerlo desde el celular, la computadora o directamente a través del router.

La conexión Wi-Fi, esencial en el hogar y en el trabajo, también puede ser vulnerable a usos peligrosos si no se controla correctamente. Detectar si alguien se conecta sin autorización no solo permite proteger la red, sino también evitar que la velocidad de Internet se vea afectada por el consumo de terceros.

Es mejor que este electrodoméstico quede enchufado todo el tiempo.
Te puede interesar:

Sorpresa: el electrodoméstico que consume más energía si se enchufa y desenchufa todo el tiempo

El uso simultáneo de varios dispositivos puede reducir el ancho de banda y generar fallos en la conexión. Por eso, conocer cómo identificar qué equipos están conectados al Wi-Fi es clave para mantener la red segura y garantizar un mejor rendimiento. Existen métodos sencillos que permiten hacerlo desde el celular, la computadora o directamente a través del router.

Con la ayuda de aplicaciones y herramientas de los proveedores de servicio, es posible visualizar en tiempo real los dispositivos conectados y tomar medidas para bloquear intrusos, cambiar contraseñas o mejorar la configuración del módem para un funcionamiento más estable.

router wifi.jpg

Cómo ver quién se conectó a tu red Wi-Fi sin permiso

Una de las formas más directas para controlar los dispositivos conectados es a través de las aplicaciones oficiales que ofrecen los proveedores de Internet. Estas plataformas permiten revisar la lista completa de equipos vinculados a la red y gestionar accesos de manera rápida desde el teléfono o la computadora.

Otra alternativa es utilizar aplicaciones específicas diseñadas para escanear la red Wi-Fi. Al ejecutarlas, muestran datos como la dirección IP, la dirección MAC o el nombre de cada dispositivo. Esta información permite identificar si hay equipos desconocidos utilizando la conexión.

Seguridad informática

También es posible realizar esta verificación desde la configuración del router. Para hacerlo, se debe ingresar en la barra del navegador la dirección IP del módem y acceder a la sección “Dispositivos conectados”. En ese lugar se podrá observar una lista detallada con los nombres o códigos de todos los aparatos que están usando la red.

Noticias relacionadas

La rápida expansión del virus a través de WhatsApp encendió las alarmas en el sector tecnológico.

Preocupación total por el virus informático que te puede afectar en WhatsApp Web

El experto sugiere revisar la distancia entre el router y las zonas del hogar que más requieren conectividad.

En qué lugar de tu casa debés poner el router del Wifi para tener mejor señal en todos lados

Sam Altman, el dueño de OpenAI, también adelantó que la nueva actualización de ChatGPT tendrá personalidades únicas en función a cada usuario.

ChatGPT permitirá "contenido erótico" en su próxima actualización

Este electrodoméstico puede resultar peligroso si se usa de forma indebida.

Es un electrodoméstico, está en todas las cocinas y puede generar un incendio

Los enchufes dentro de poco tendrán una nueva forma, más seguro y confiable.

Adiós al enchufe tradicional: la nueva alternativa que es tendencia para modernizar tu casa

Cómo configurar tu celular para activar esta función.

Por qué hay que apretar un botón especial del celular en caso de emergencia

Rating Cero

Julián Serrano y Liam Payne quedaron vinculados para siempre por una insólita razón.

Julián Serrano es tendencia a un año de la muerte de Liam Payne: los mejores memes

Envidiosa Temporada 2 se estrenó el 5 de febrero pasado en Netflix.
play

Griselda Siciliani confirmó cuándo se estrena la tercera temporada de Envidiosa

En pocos capítulos ya conquistó a los amantes de novelas turcas.
play

En pocos capítulos ya conquistó a los amantes de novelas turcas: cuál es la serie sensación de Netflix

Hace apenas unos días, Netflix estrenó un drama chileno que aborda la desigualdad con dos puntos de vista muy particulares y es lo más visto.
play

Este drama chileno aborda la desigualdad con dos puntos de vista muy particulares y es lo más visto de Netflix: qué película es

Nico Vázquez estaría en la dulce espera con Dai Fernández.
play

Escandalosa revelación expuso a Nico Vázquez: "Va a ser papá con Dai Fernández"

Cazzu usa una fragancia floral y tropical de Giorgio Armani.

Este es el perfume favorito de Cazzu: cuánto sale

últimas noticias

El Gobierno anunció la firma de un acuerdo con el FBI para reforzar la cooperación antiterrorista

El Gobierno anunció la firma de un acuerdo con el FBI para reforzar la cooperación antiterrorista

Hace 33 minutos
Axel Kicillof y Cristina Kirchner.

Día de la Lealtad: con distintos actos, el peronismo busca mostrarse en sintonía de cara a octubre

Hace 33 minutos
Salto inflacionario: en septiembre los precios mayoristas aumentaron un 3,7%

Salto inflacionario: en septiembre los precios mayoristas aumentaron un 3,7%

Hace 34 minutos
El hecho se produjo en el colegio Guadalupe de Palermo.

La Justicia estableció la causa de la explosión en el colegio Guadalupe de Palermo

Hace 35 minutos
Julián Serrano y Liam Payne quedaron vinculados para siempre por una insólita razón.

Julián Serrano es tendencia a un año de la muerte de Liam Payne: los mejores memes

Hace 1 hora