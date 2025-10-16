Así podés ver quién se conectó a tu red Wi-Fi sin permiso Con simples pasos es posible detectar si hay intrusos conectados a la misma frecuencia inalámbrica. Las apps y la configuración del router son las claves para proteger la conexión. Por







Existen métodos sencillos que permiten hacerlo desde el celular, la computadora o directamente a través del router.

La conexión Wi-Fi, esencial en el hogar y en el trabajo, también puede ser vulnerable a usos peligrosos si no se controla correctamente. Detectar si alguien se conecta sin autorización no solo permite proteger la red, sino también evitar que la velocidad de Internet se vea afectada por el consumo de terceros.

El uso simultáneo de varios dispositivos puede reducir el ancho de banda y generar fallos en la conexión. Por eso, conocer cómo identificar qué equipos están conectados al Wi-Fi es clave para mantener la red segura y garantizar un mejor rendimiento. Existen métodos sencillos que permiten hacerlo desde el celular, la computadora o directamente a través del router.

Con la ayuda de aplicaciones y herramientas de los proveedores de servicio, es posible visualizar en tiempo real los dispositivos conectados y tomar medidas para bloquear intrusos, cambiar contraseñas o mejorar la configuración del módem para un funcionamiento más estable.

Cómo ver quién se conectó a tu red Wi-Fi sin permiso Una de las formas más directas para controlar los dispositivos conectados es a través de las aplicaciones oficiales que ofrecen los proveedores de Internet. Estas plataformas permiten revisar la lista completa de equipos vinculados a la red y gestionar accesos de manera rápida desde el teléfono o la computadora.