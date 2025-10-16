Este es el perfume favorito de Cazzu: cuánto sale

La artista argentina elige una fragancia de Giorgio Armani que se destaca por su estilo fresco, floral y con un toque tropical.

El misterio sobre cuál es el perfume favorito de Cazzu finalmente fue revelado gracias a un video viral en TikTok . En las imágenes publicadas por el creadora de contenido @agusdeparfum , se logra identificar que la cantante jujeña utiliza una fragancia de la reconocida línea My Way de Giorgio Armani , reconocible por su elegante frasco con tapa azul y cuerpo transparente.

Si bien no se confirma exactamente qué versión es la que usa la intérprete, todo indica que pertenece a la gama más reciente, My Way Ylang , una fragancia con notas tropicales, florales y frutales que reflejan su estilo auténtico y sofisticado . Esta elección no sorprende: Cazzu es conocida por combinar sensualidad y frescura tanto en su música como en su estética.

El perfume se ha convertido en una de las apuestas más buscadas del año , especialmente entre quienes buscan una esencia que evoque libertad, elegancia y naturalidad.

My Way Ylang es la versión más reciente de la colección y refleja frescura y autenticidad.

La línea My Way de Giorgio Armani se compone de cinco versiones que destacan por su impronta floral y moderna:

Eau de Parfum

Intense

Parfum

Nectar

Ylang

Esta última, la más nueva, mezcla notas de mango, ylang-ylang, agua de coco y vainilla bourbon, logrando un aroma luminoso y perfecto para el verano. Creada por los perfumistas Carlos Benaïm y Pascal Gaurin, la fragancia representa la libertad y la autenticidad, valores que coinciden con la personalidad de la cantante argentina. Su carácter exótico y elegante la convierte en una de las preferidas dentro del universo de My Way.

Precio del perfume favorito de Cazzu

El My Way Ylang de Giorgio Armani se comercializa en diferentes tamaños. En Argentina, su valor ronda los $279.000 para la de 90 ml, según publicaciones de Mercado Libre.

My Way de Giorgio Armani 2 Su precio en Argentina ronda entre los $279.000, según la presentación. Mercado Libre

Más allá de su precio, el perfume se posiciona como una pieza de lujo accesible para quienes buscan un aroma distintivo y duradero, ideal tanto para el día como para la noche.