Uno por uno, todos los aumentos que llegan en septiembre

luz tarifas

Uno por uno, los aumentos de septiembre

Luz y gas

Mediante un comunicado difundido este viernes por el Ministerio de Economía, se oficializó un nuevo aumento de luz y gas del 4%. El incremento responde a los nuevos costos del gas en el Punto de Ingreso al Sistema de Transporte (PIST) y el Precio Estacional de la Energía Eléctrica (PIST).

Agua

Las tarifas de agua y cloacas de AySA volverán a aumentar en septiembre un 4,48%, informó la Secretaría de Obras Públicas. Según el ajuste publicado, la factura promedio sin impuestos pasará de $18.799 a $19.621 mientras que con impuestos de al menos 21%, la boleta mensual superará los $23.700.

Tras la quita de subsidios de abril, que implicó una suba de 209%, los valores se actualizan todos los meses según una fórmula polinómica que tiene en cuenta el índice de salarios (IS), de precios internos al por mayor (IPIM) y el del precio al consumidor (IPC).

En lo que va del año, las boletas de agua en el área metropolitana de Buenos Aires (AMBA) subieron 271%, muy por encima de la inflación. Los incrementos empezarán a impactar paulatinamente en las facturas con vencimiento en los primeros días de octubre.

Combustibles

El precio de la nafta sufrirá una nueva suba sea del 3% en septiembre, de acuerdo a lo anunciado a través del Boletín Oficial este viernes.

“A partir del 1° de septiembre del 2024, inclusive, sufrirán efectos, por un lado, los incrementos remanentes que se han ido postergando conforme las medidas precitadas, correspondientes al cuarto trimestre calendario del año 2023 y al primer trimestre calendario del año 2024”, indica el documento.

Nafta

Colegios privados

Por su parte, la Asociación de Institutos de Enseñanza Privada de Buenos Aires (Aiepba) informó que las autoridades de la Provincia de Buenos Aires y de la Ciudad Autónoma habilitaron nuevos cuadros arancelarios para los colegios privados con subvención estatal a partir de septiembre: será de 4,5% en el territorio provincial y del 4% en la Capital Federal.

Así lo dispuso una comunicación de la Dirección General de Escuelas de la Provincia, que afectará las cuotas de los colegios subvencionados algo más de 4.000 en todo el territorio provincial.

Alquileres

En lo que respecta a alquileres están regidos por la ley de alquileres derogada, pero se deben mantener los términos y condiciones que estaban firmados. En el caso de las personas que tengan sus contratos que se actualizan por el Índice de Contratos de Locación (ICL), tendrán en septiembre un incremento anual del 243,1%.

VTV

Los conductores porteños serán afectados por la Verificación Técnica Vehicular (VTV) que aumentará un 70% en CABA a partir del mes próximo. Esto fue confirmado el miércoles 28 de agosto, el Gobierno convalidó una nueva suba en el valor del control de los autos.

En cuanto al ministerio de Transporte de la Provincia de Buenos Aires aprobó la implementación de la bonificación especial del 50% en la tarifa de la VTV, pero para pensionados, jubilados con ingresos menores a los dos haberes mínimos jubilatorios.

VTV Provincia La Verificación Técnica Vehicular (VTV) es un trámite obligatorio para todos los vehículos que transitan por las calles y rutas de la Provincia de Buenos Aires

Peajes

El Gobierno oficializó el aumento de los peajes de la Panamericana y del Acceso Oeste a partir de este lunes, con aumentos que variarán entre los $300 y los $3.700 dependiendo la categoría, el horario y la modalidad de pago. El ajuste obedece a las actualizaciones mensuales establecidas por la Dirección Nacional de Vialidad.

Prepagas

De acuerdo a las comunicaciones que las prepagas remitieron a sus afiliados, la salud privada sufrirá la tercera suba en el año. En esta ocasión y teniendo en cuenta que desde julio las tarifas se ajustan "libremente", los incrementos rondarán entre el 4,5% y 5,8%.

Telefonía

En lo que respecta a telefonía móvil, se esperan incrementos a partir del 4,9% dependiendo la compañía. De esta manera, se repetirá lo ocurrido en agosto, cuando las empresas decidieron aumentar entre un 5% y un 6%.

Colectivos

La suba del boleto, postergada

En un contexto cargado de incertidumbre para los usuarios por el conflicto entre Nación y la Ciudad de Buenos Aires por los subsidios al transporte, las empresas de colectivos descartaron una suba en el boleto para septiembre, pese a la problemática. De todas maneras, el servicio sí podría funcionar de forma limitada en el horario nocturno desde el domingo.

“El cuadro tarifario no va a tener aumento, son las mismas tarifas, no va haber aumento de tarifas en septiembre”, confirmó en Radio 10 el vicepresidente de la Asociación de Empresarios del Transporte Automotor (AAETA), Luciano Fusaro, quien sí detalló que “en algunos grupos de línea no va haber más descuento por la Red SUBE”.

“No va haber más boleto integrado para los que se toman más de un colectivo. Eso abarcaría a las 31 líneas que circulan dentro de la Ciudad de Buenos Aires y a las línea que solo circulan por el conurbano que son las del número 200 para arriba”, detalló sobre la eliminación del beneficio en el boleto para las líneas metropolitanas.