Esta serie policial llega desde Noruega a Netflix y ya está dando que hablar: cómo se llama y qué particularidad tiene Lo que verdaderamente distingue a esta propuesta y la eleva por encima de los thrillers convencionales es la profundidad psicológica de su protagonista. + Seguir en







Llegaron a Netflix nuevas Series sobre crímenes y misterios no resueltos

El catálogo de Netflix para este otoño de 2026 ha sumado una pieza que los amantes del suspenso nórdico esperaban con ansias, consolidándose rápidamente como el fenómeno del que todos hablan. Se trata de una producción que llega directamente desde Noruega y que pone en pantalla a uno de los personajes más icónicos y complejos de la literatura criminal contemporánea: el detective Harry Hole.

Esta serie no es solo una adaptación más del género policial: su llegada marca un hito de fidelidad y crudeza que ha logrado capturar la atmósfera gélida y asfixiante de las novelas originales. A diferencia de otras adaptaciones que suelen suavizar los matices de los antihéroes literarios, esta serie abraza las adicciones, el cinismo y la brillantez autodestructiva que definen al detective.

Sinopsis de Harry Hole, la miniserie estreno de Netflix -Harry Hole - Netflix - Series Harry Hole es un brillante pero problemático detective de homicidios de Oslo, caracterizado por su genialidad investigativa, alcoholismo y métodos poco ortodoxos.

Lucha contra asesinos en serie y sus propios demonios personales mientras se enfrenta a la corrupción policial, destacando por su integridad moral inquebrantable a pesar de su autodestrucción.

Tráiler de Harry Hole Embed - Harry Hole, de Jo Nesbø | Tráiler oficial | Netflix Reparto de Harry Hole Tobias Santelmann como Harry Hole.

Joel Kinnaman como Tom Waaler.

Pia Tjelta como Rakel Fauke.

Peter Stormare.

Anders Baasmo Christiansen.

Ellen Helinder como Beate Lønn.

Simon J. Berger.

Ingrid Bolsø Berdal.

Kelly Gale.

Eili Harboe