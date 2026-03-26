26 de marzo de 2026 Inicio
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Floresta: buscan a un hombre de 85 años con Alzheimer que salió de su casa y no volvió

Luis Rivas salió de la esquina de Juan B. Justo y Belén ayer miércoles a las 15, sin su documento ni el teléfono celular. Sus familiares piden ayuda a la comunidad ya que puede estar desorientado o sin poder comunicarse.

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Rivas padece Alzheimer y está perdido hace más de 24 horas.

Rivas padece Alzheimer y está perdido hace más de 24 horas.

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Un hombre que padece Alzheimer es intensamente buscado por su familia desde el día de ayer miércoles, a las 15, cuando se fue de su casa en el barrio de Floresta y no volvió más.

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Luis Rivas, tiene 85 años, fue visto por última vez en la intersección de Juan B. Justo y Belén, en la Ciudad, cuando salió de la casa que comparte con su mujer. Se fue sin el DNI ni el teléfono celular.

La familia recorrió hospitales, paseos y plazas cercanos adonde puede haber ido pero sin resultados positivos. Pidieron a los vecinos de la zona y de otros barrios cercanos que si lo ven, se contacten con su hijo al 1164181843 (Gustavo), o bien llamar al 911.

Luis Rivas buscado

Según sus allegados, algunas de las señas particulares son: 1.60 de altura, 55 kg, y es calvo. Desde su entorno, insistieron que es urgente localizarlo ya que por la enfermedad degenerativa puede estar pasando por alguna crisis y tener dificultades para comunicarse.

Qué hacer ante la pérdida o desaparición de una persona

Se recuerda que ante la pérdida o desaparición de una persona en CABA, hay que denunciar de inmediato en la comisaría más cercana, fiscalía o al 911 (Policía). En ningún caso hay que esperar 24-48 horas. Se pedirá una foto lo más actualizada, datos personales (nombre, DNI, edad) y lugar donde se la vio por última vez vista. Se puede hacer al 0800-33-FISCAL(347225).

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