Cómo fue el procedimiento de eutanasia que pidió Noelia Castillo Ramos en España

La joven de 25 años atravesó distintas instancias judiciales desde 2024 debido a la resistencia de su familia. De qué manera transcurrieron sus últimos minutos de vida.

La marcha en España para impulsar la legalización por la eutanasia, que se convirtió en ley en 2021.

Noelia Castillo recibió la eutanasia este jueves en España y terminó con su vida a los 25 años. Se trató de la primera vez en que se aplica la Ley Orgánica 3/2021 para una persona con depresión. Esta normativa contempla el procedimiento como un derecho individual bajo el concepto de "prestación de ayuda para morir".

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El proceso consistió en la administración de un fármaco anestésico (propofol) para inducir un coma profundo, y luego se le suministró un bloqueante neuromuscular (atracurio, cisatracurio o rocuroni) que acabó causando su muerte. La ley propone dos formas de suministrar este último: lo puede hacer un médico o la misma persona que solicita la eutanasia.

En el primer caso, el bloqueante se administra una vez que el personal médico corrobora que la persona se encuentra correctamente anestesiada. De acuerdo a su última entrevista , fue la opción elegida por Castillo. En cualquier parte del proceso, la persona que lo solicitó puede arrepentirse y cancelarlo si así lo desea.

La normativa está regulada por la Ley Orgánica 3/2021 y entró en vigencia en el mes de junio 2021, después de haber sido aprobada con 202 votos a favor, 141 en contra y 2 abstenciones. Reconoce a la eutanasia como un derecho individual bajo el concepto de "prestación de ayuda para morir".

En cuanto a los requisitos, la ley indica que los solicitantes deben ser mayores de edad, tener nacionalidad española, residencia legal o empadronamiento y estar en pleno uso de sus facultades al momento de la solicitud. Sobre la salud, la normativa especifica que el solicitante debe sufrir una enfermedad grave e incurable, o un padecimiento crónico grave que cause sufrimiento intolerable.

Se trata de un procedimiento debidamente cuidado y también considera el caso de que el solicitante se arrepienta. Una vez que se ingresa el pedido, el aspirante debe escribir otras dos solicitudes por escrito con al menos dos semanas de diferencia y luego atravesar una etapa de evaluación médica.

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"No tengo metas ni proyectos, siempre he visto mi mundo muy oscuro. No puedo más con los dolores, con todo lo que me atormenta en la cabeza de lo que he vivido", contó en diálogo con Antena 3. La joven de 25 años inició la solicitud en 2022 tras una vida llena de tormentos, que incluyeron una pareja que abusó sexualmente de ella, tres chicos que la violaron en grupo y un intento de suicidio por el que terminó parapléjica.

"No tengo ganas de nada. Simplemente quiero irme y dejar de sufrir", señaló. Alegó sufrir constante dolor psicológico y, sobre todo, físico, tras haber quedado parapléjica.

Castillo Ramos libró una dura batalla judicial contra su propio padre, quien obstaculizó el procedimiento hasta las últimas instancias. "Ninguno de mi familia está a favor, pero la felicidad de un padre no tiene que estar por encima de la de una hija o de la vida de una hija", dijo ella sobre la postura de sus seres queridos.

"Esta mañana su padre le ha vuelto a hacer daño", señaló su mamá, quien aseguró que él "se niega a pagar el entierro de su hija, ha ido a verla y le ha dicho: 'Tú lo has empezado, tú lo terminas'".

Para Noelia, todo parecía ser más simple. Ella se mantenía firme en su decisión pese a los intentos por hacerla cambiar de opinión: "Yo simplemente quiero irme en paz y dejar de sufrir".