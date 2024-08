Las empresas de colectivos descartaron una suba del boleto en septiembre pese al conflicto entre Nación y Ciudad

"No va a haber aumento de tarifas”, confirmó el vicepresidente de la Asociación de Empresarios del Transporte Automotor, Luciano Fusaro. El servicio sí podría funcionar de forma limitada en el horario nocturno a partir del domingo.

Fusaro confirmó que quienes gozaban del descuento por Red SUBE, "a partir del domingo no lo van a tener más".

“El cuadro tarifario no va a tener aumento, son las mismas tarifas, no va haber aumento de tarifas en septiembre”, confirmó en Radio 10 el vicepresidente de la Asociación de Empresarios del Transporte Automotor (AAETA), Luciano Fusaro, quien sí detalló que “en algunos grupos de linea no va haber más descuento por la Red SUBE”.