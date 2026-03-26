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De qué se trata Algo terrible está a punto de suceder, la serie con toque argentino que estrena Netflix y ya causa expectativa

La nueva serie de los creadores de "Stranger Things" llega a Netflix con una historia inquietante y un elenco de lujo.

El proyecto tiene un peso especial detrás: está producido por los creadores de Stranger Things

El proyecto tiene un peso especial detrás: está producido por los creadores de Stranger Things, los hermanos Matt Duffer y Ross Duffer. 

Netflix volvió a sacudir a sus suscriptores con el lanzamiento de Algo terrible está a punto de suceder, una nueva serie que ya genera expectativa global. Desde el primer segundo, el tráiler dejó claro que esta apuesta no será una historia convencional. La clave está en su atmósfera perturbadora, la narrativa fragmentada y un elenco que combina figuras internacionales con talento argentino.

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El proyecto tiene un peso especial detrás: está producido por los creadores de Stranger Things, los hermanos Matt Duffer y Ross Duffer. Aunque esta vez no están a cargo del guion principal, su participación como productores ejecutivos marca una línea clara: el terror psicológico será protagonista.

La serie llegó hoy a la gran N roja, 26 de marzo. La estrategia de lanzamiento apunta a generar conversación inmediata. El tráiler ya logró captar la atención de millones de usuarios, y todo indica que la serie se posicionará rápidamente entre lo más visto. Antes incluso de su estreno, Algo terrible está a punto de suceder ya se convirtió en uno de los títulos más comentados. El motivo es simple: juega con la expectativa del espectador. No promete respuestas fáciles. Promete incomodidad.

En un contexto donde muchas producciones repiten fórmulas, esta serie apuesta por lo contrario. Se mueve en el terreno de lo ambiguo, lo incómodo y lo inquietante. Y eso, precisamente, es lo que la vuelve atractiva.

Sinopsis de Algo terrible está a punto de suceder, la serie de terror que sorprende en Netflix

El título de la serie no deja lugar a dudas. Algo terrible está por suceder no es solo una frase: es una advertencia. Y la propia sinopsis oficial refuerza esa sensación de inevitabilidad.

La historia se centra en una pareja que atraviesa la semana previa a su boda. Lo que debería ser un momento de celebración se transforma en una experiencia cada vez más inquietante. Cada episodio representa un día distinto, acercándose lentamente al evento central. Pero lejos de construir una expectativa romántica, la serie apuesta por lo contrario: un descenso progresivo hacia el caos.

La protagonista, Rachel (Camila Morrone) comienza a percibir que algo no encaja. La familia de Nicky (Adam DiMarco), lejos de resultar acogedora, esconde comportamientos extraños, silencios incómodos y una tensión constante que se vuelve imposible de ignorar.

La narrativa juega con el espectador a partir de una pregunta clave: "¿Por qué dos personas son almas gemelas?". De los productores ejecutivos de Stranger Things y la directora de Bebé reno llega Algo terrible está a punto de suceder, protagonizada por Camila Morrone y Adam DiMarco.

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Tráiler de Algo terrible está a punto de suceder

Embed - Algo terrible está a punto de suceder | Tráiler oficial | Netflix

Reparto de Algo terrible está a punto de suceder

Uno de los puntos más destacados de la producción es su reparto. La presencia de Camila Morrone marca un hito importante para la industria argentina en producciones globales.

La acompañan Adam DiMarco, conocido por su participación en The White Lotus, y figuras consagradas como Jennifer Jason Leigh, recordada por su trabajo en The Hateful Eight, y Ted Levine, ampliamente identificado por su papel en Monk.

Este nuevo proyecto representa un cambio de tono. Mientras Stranger Things combinaba ciencia ficción, aventura y nostalgia, Algo terrible está a punto de suceder se sumerge de lleno en el terror psicológico y la incomodidad emocional. La creadora principal, Haley Z. Boston, lidera esta propuesta con una visión clara: construir miedo desde lo cotidiano.

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